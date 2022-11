Quan tâm phát triển phong trào cầu lông

Cuối tháng 5-2022, Giải vô địch cầu lông, bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn vận động viên (VĐV) và khán giả. Tham dự giải có hơn 200 VĐV đến từ các huyện, thành phố, các ngành: Công an, Quân đội. Kết thúc môn cầu lông, ở nội dung đơn nam: huyện Nghĩa Hưng đoạt giải Nhất, thành phố Nam Định đoạt giải Nhì và Ba; đơn nữ: thành phố Nam Định đoạt giải Nhất và Ba, huyện Nam Trực đoạt giải Nhì; đôi nam nữ (30-40 tuổi): huyện Nam Trực đoạt giải Nhất, huyện Giao Thủy đoạt giải Nhì, thành phố Nam Định đoạt giải Ba; đôi nam nữ (41-50 tuổi): thành phố Nam Định đoạt giải Nhất, huyện Giao Thủy đoạt giải Nhì, huyện Nghĩa Hưng đoạt giải Ba...

Giải cầu lông chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) cho biết: Cầu lông là một trong 14 môn thi đấu chính thức tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022. Cùng với việc tổ chức Giải vô địch Cầu lông Đại hội TDTT tỉnh (4 năm một lần), hàng năm, Sở VH, TT và DL còn tổ chức Giải vô địch Cầu lông các câu lạc bộ (CLB), qua đó các VĐV có cơ hội được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, bản lĩnh, tâm lý thi đấu, từng bước hình thành hệ thống các CLB cầu lông phong trào trong tỉnh; động viên, khích lệ phong trào tập luyện cầu lông của các ngành, địa phương ngày càng phát triển. Nhờ đó, những năm qua phong trào cầu lông của tỉnh phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu, đồng đều ở các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố; đặc biệt, ở các trường học thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Các VĐV trẻ, năng khiếu được tuyển chọn, đào tạo thường xuyên trong các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, góp phần đẩy mạnh giáo dục thể chất, thể thao học đường. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 300 nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng trong nhà; trong đó chiếm phần lớn là các sân cầu lông với hệ thống cơ sở vật chất khang trang. Để phong trào cầu lông ngày càng phát triển, vào dịp hè hàng năm, nhiều lớp dạy cầu lông được mở tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh, thiếu niên tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH, TT và TT) các huyện, thành phố, một số trường học, CLB trên địa bàn tỉnh, do các HLV, giáo viên thể dục có trình độ chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn.

Ở huyện Xuân Trường, nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện phát triển phong trào tập luyện TDTT trong cộng đồng. Các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu cầu lông của cán bộ và nhân dân. Đến nay, cả 20 xã, thị trấn, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện đã thành lập được CLB, điểm, nhóm tập luyện cầu lông. Toàn huyện có hơn 10 cơ quan, đơn vị và các xã: Xuân Kiên, Xuân Thuỷ, Xuân Hồng… đã xây dựng được sân cầu lông trong nhà trang bị đầy đủ các điều kiện thiết bị, nền sân tiêu chuẩn, lưới, hệ thống điện chiếu sáng đáp ứng tốt cho nhu cầu tập luyện. Trung bình mỗi xã, thị trấn có từ 10-15 sân cầu lông đạt tiêu chuẩn, tập trung tại các trung tâm văn hóa, thể thao xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, trường học, khuôn viên khu vui chơi, giải trí. Mỗi năm huyện đều duy trì tổ chức các giải cầu lông như: Giải “Mừng Đảng - mừng Xuân” do Huyện ủy tổ chức vào dịp đầu xuân, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); Giải cầu lông các CLB huyện do Trung tâm VH, TT và TT huyện tổ chức; Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7) do Công đoàn khối Đảng và khối Dân vận Huyện ủy tổ chức; các giải giao lưu chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10) do Huyện Đoàn tổ chức... thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trong huyện tham gia tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Nam Trực cũng có phong trào cầu lông phát triển mạnh. Toàn huyện hiện có trên 30 CLB cầu lông, mỗi CLB có từ 15-20 thành viên. Nhiều CLB duy trì hoạt động nền nếp, các thành viên có trình độ chuyên môn cao như CLB cầu lông huyện và các CLB cầu lông: Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện, Công an huyện, khối các ngân hàng, khối các doanh nghiệp huyện, các trường THPT: Nam Trực, Lý Tự Trọng, các xã: Nam Hồng, Nam Tiến, Nam Dương, Nam Thanh, Nam Hoa và thị trấn Nam Giang… Toàn huyện có gần 200 sân cầu lông ngoài trời đặt tại khuôn viên trụ sở Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, các khu thể thao xóm, tổ dân phố, các trường THCS, THPT trên địa bàn. Hàng năm, huyện Nam Trực tổ chức hàng chục giải thi đấu, giao lưu cầu lông. Trong đó, trung bình mỗi năm, các xã, thị trấn tổ chức từ 1-2 giải cầu lông; các cơ quan, đơn vị tổ chức từ 2-3 giải cầu lông nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9)…

Ở huyện Nghĩa Hưng, cùng với bóng bàn, cờ vua, điền kinh, cầu lông là môn thể thao trọng tâm được Phòng GD và ĐT huyện lựa chọn để duy trì hoạt động ngoại khóa; đồng thời là môn thi đấu trong các giải thể thao học đường dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), các chương trình sinh hoạt Đoàn, Đội nhân ngày truyền thống hàng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm VH, TT và TT huyện phối hợp Phòng GD và ĐT huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện mở các lớp bồi dưỡng cầu lông cho thanh, thiếu niên trong dịp hè; chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng các em có năng khiếu tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng và đại hội TDTT các cấp. Nhiều trường học có phong trào cầu lông phát triển mạnh như trường THPT: A Nghĩa Hưng, B Nghĩa Hưng, Trần Nhân Tông...

Để phong trào cầu lông ngày càng phát triển, thời gian tới, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động TDTT quần chúng; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu cầu lông của cán bộ và nhân dân; tích cực tổ chức các giải thi đấu cầu lông nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa những người tập luyện với các VĐV, giữa các thế hệ “lão làng” với lứa VĐV trẻ của các CLB. Trên nền tảng phát triển phong trào cầu lông, ngành VH, TT và DL tiếp tục nâng cao công tác tuyển chọn VĐV, định hướng đưa cầu lông trở thành môn thể thao thế mạnh của tỉnh, qua đó tạo nguồn VĐV cầu lông chuyên nghiệp để huấn luyện, đào tạo, tham gia các giải TDTT toàn quốc đạt nhiều thành tích cao./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng