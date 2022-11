Nhiều bài học từ thành công của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh là sự kiện thể thao đặc biệt được tổ chức 4 năm một lần, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển sự nghiệp TDTT trên địa bàn. Tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 có 13 đoàn thể thao của các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo. Sau thời gian đua tài sôi nổi, hấp dẫn của các bộ môn, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra và chính thức khép lại. Thành công của Đại hội đã tạo hiệu ứng lan tỏa khí thế hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần.

Thi đấu nội dung chạy 400m nam môn Điền kinh tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022.

Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp đã tích cực chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở. Năm 2022, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng các địa phương, đơn vị đã “thích ứng linh hoạt” để tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp mình. Việc tổ chức từ 10-15 môn thi đấu là cơ sở quan trọng để các địa phương, đơn vị phát huy được các môn thể thao thế mạnh, truyền thống, thu hút sự tham gia luyện tập, thi đấu của đông đảo cán bộ, nhân dân. Đại hội TDTT cấp cơ sở được tổ chức lồng ghép trong các sự kiện văn hóa, thể thao đặc thù của từng ngành, địa phương như: Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục và Đào tạo, Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc của các ngành Công an và Quân đội, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường…

Để có kỳ Đại hội TDTT thành công, đạt chất lượng, hiệu quả, Ban tổ chức Đại hội đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về sự nghiệp phát triển TDTT; chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời, việc tổ chức Đại hội TDTT cũng là dịp huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành các giải đấu của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài.

Lễ khai mạc và màn đồng diễn chào mừng Đại hội được đầu tư, dàn dựng công phu với chủ đề “Thể thao Nam Định - Hội nhập và phát triển bền vững”, với sự tham gia của trên 4.000 người gồm: các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội gồm 3 chương: “Truyền thống văn hiến”, “Nam Định hội nhập và phát triển”, “Thể thao Nam Định vững bước phát triển” với các tiết mục biểu diễn văn hóa dân gian đặc sắc (hát văn, trống hội, hoa trượng hội), đồng diễn nghệ thuật, võ thuật của hơn 1.000 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, VĐV, học sinh, lực lượng vũ trang. Chương trình là sự kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và thể thao chuyên nghiệp cùng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại đã mang lại bầu không khí sôi động, hấp dẫn, góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa, truyền thống TDTT mang đặc trưng của đất và người Nam Định.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 có 14 môn thi đấu chính thức gồm: điền kinh, việt dã, vật tự do, bơi lội, bơi chải, bóng đá nam, cầu lông, võ cổ truyền, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, aerobic, bóng chuyền nam. Các môn thi đấu tại Đại hội được chia làm 2 giai đoạn: từ tháng 4-2022 đến trước khi lễ khai mạc diễn ra (thi đấu 6 môn) và sau lễ khai mạc đến tháng 11-2022 (thi đấu các môn còn lại). So với các kỳ Đại hội TDTT trước, Đại hội TDTT tỉnh lần này, các địa phương, đơn vị đã làm tốt hơn công tác tuyển chọn VĐV, đã có nhiều môn thi đấu, nhiều cuộc đấu đạt chất lượng chuyên môn cao; cuộc đua tranh huy chương của các đoàn ở các môn diễn ra hấp dẫn, kịch tính; thành tích của các VĐV đã được nâng lên rõ rệt ở tất cả các môn, nội dung thi đấu. Nhiều đơn vị đã tạo ra những cuộc bứt phá mạnh mẽ về thành tích, thứ hạng và có nhiều bất ngờ xảy ra. Tiêu biểu như: ngành Giáo dục và Đào tạo tuy khởi đầu chưa thuyết phục, nhưng càng thi đấu càng hay và đã xuất sắc giành giải Nhất môn bóng đá nam. Ở môn bóng chuyền nam, 2 địa phương có phong trào bóng chuyền mạnh là huyện Hải Hậu và huyện Giao Thủy đã cống hiến cho khán giả trận đấu tranh HCV hấp dẫn, kịch tính. Môn Điền kinh là sự tranh tài sôi nổi của các VĐV trẻ, triển vọng đến từ các huyện Giao Thủy, Nam Trực và thành phố Nam Định. Ở môn bơi chải, các địa phương miền biển có thế mạnh như: Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Hải Hậu đã giành được những thứ hạng cao… Tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 có trên 2.000 VĐV tranh tài để giành 53 bộ huy chương. Nhiều đơn vị, địa phương có đông các VĐV tham gia ở hầu hết các nội dung thi đấu như: thành phố Nam Định 83 VĐV, huyện Hải Hậu 92 VĐV, huyện Giao Thủy 89 VĐV, huyện Nam Trực 94 VĐV, huyện Trực Ninh 81 VĐV... Kết thúc Đại hội, đoàn thành phố Nam Định đã xuất sắc đứng thứ Nhất toàn đoàn với tổng điểm 538 (16 HCV, 16 HCB, 12 HCĐ); đoàn huyện Hải Hậu đứng thứ Nhì với tổng điểm 482 (7 HCV, 7 HCB, 11 HCĐ); đoàn huyện Giao Thủy đứng thứ Ba với tổng điểm 438 (6 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ); tiếp theo lần lượt là các đoàn: Nam Trực, Công an tỉnh, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Giáo dục và Đào tạo, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên, Xuân Trường, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 cho biết: Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, song nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, sự chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyên môn, điều lệ, kịch bản tổ chức và điều hành các môn thi đấu linh hoạt, đảm bảo an toàn, tiết kiệm nên chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 đã diễn ra đúng tiến độ, thực sự trỏ thành ngày hội lớn, tập hợp được đông đảo VĐV là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thi đấu và cổ vũ. Qua Đại hội đã tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực TDTT, tạo điều kiện thuận lợi khích lệ phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh và đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao. Đại hội TDTT tỉnh còn là dịp đánh giá công tác rèn luyện, giáo dục thể chất trong học sinh, sinh viên; khắc phục khó khăn trong công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện các VĐV trẻ tài năng cho nền thể thao của tỉnh; từ đó ngành Thể thao tỉnh có kế hoạch tham mưu với UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch phát triển TDTT tỉnh trong thời gian tới; đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các giải thi đấu thể thao của ngành và đội ngũ những người làm công tác TDTT./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng