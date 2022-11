Mở cửa miễn phí 2 trận đấu của CLB bóng đá Nam Định trên SVĐ Thiên Trường

Ngày 4-11, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 trên SVĐ Thiên Trường tỉnh đã ban hành Văn bản số 1288/BTC-SVHTTDL về việc mở cửa miễn phí 2 trận đấu của CLB bóng đá Nam Định trên SVĐ Thiên Trường.

Theo đó, 2 trận đấu còn lại tại V-League 2022 của CLB Nam Định: trận gặp CLB Hải Phòng (18h, ngày 8-11); trận gặp CLB Sài Gòn (17h, ngày 13-11), Ban tổ chức sẽ mở cửa miễn phí tại các khu vực khán đài B, C, D để người hâm mộ có thể vào sân theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng thi đấu. Riêng trận thi đấu giữa CLB Nam Định gặp CLB Hải Phòng, Ban tổ chức sẽ bố trí toàn bộ khán đài D cho các cổ động viên của đội khách (thay vì 1 khoang tại khán đài C như các trận đấu khác). Ban tổ chức đề nghị các sở, ngành thành viên chủ động xây dựng bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế, phòng chống cháy nổ… để 2 trận đấu diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt nhất./.

Khánh Dũng