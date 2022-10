Thắng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Nam Định vươn lên thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2022

Vào lúc 18h00, ngày 1-10, trên SVĐ Thiên Trường (thành phố Nam Định) đã diễn ra trận đấu thuộc vòng 17 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Night Wolf (V-League) 2022 giữa CLB Nam Định gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến sân theo dõi trận đấu.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến sân theo dõi trận đấu.

Trên bảng xếp hạng V- League 2022, CLB Nam Định đang xếp trên CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với khoảng cách 1 điểm (Nam Định 16 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 15 điểm); tuy nhiên đội chủ nhà lại thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Khoảng cách với các đội bóng thuộc nhóm nguy cơ xuống hạng chỉ từ 1-3 điểm nên thầy trò HLV Vũ Hồng Việt rất cần 1 chiến thắng nếu không muốn bị kéo trở lại vòng xoáy đua trụ hạng. Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được đánh giá cao so với đội chủ nhà do chất lượng đội hình không có chiều sâu. Đội bóng “núi Hồng” bị điểm danh là một trong những ứng viên cho tấm vé xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Do đó thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cần phải nỗ lực tích lũy từng điểm số một. Cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 17 chẳng khác nào “trận cầu 6 điểm”, nếu đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn để ở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định (áo trắng) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Nam Định với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Thành Nam đã dồn lên phía phần sân đội khách để tấn công. Những phút đầu của trận đấu, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng CLB Nam Định chưa tạo được cơ hội nào nguy hiểm lên khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngược lại, đội khách cũng gặp bế tắc trong những pha tấn công ít ỏi và thường xuyên có những pha tạt bóng sai địa chỉ vào trong vòng cấm Nam Định. Bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân trong khi CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi phòng ngự lùi sâu trước sức tấn công của đội chủ nhà Nam Định. CLB Nam Định là đội làm chủ cuộc chơi song các đợt lên bóng không đủ sắc bén để xuyên thủng được hệ thống phòng ngự chắc chắn mà các cầu thủ Hà Tĩnh thiết lập. Thi đấu bế tắc trong hiệp 1, hai đội tạm rời sân khi chưa đội nào có được bàn thắng mở tỷ số.

Tình huống bóng nguy hiểm trước khung thành CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hiệp 2 bắt đầu được 5 phút (phút 50), từ chấm đá phạt bên cánh trái, trung vệ Nguyễn Đình Sơn treo bóng vào giữa vùng cấm địa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong nỗ lực trợ giúp đồng đội phòng thủ, trung vệ Janclesio Almeida Santos của Hà Tĩnh đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà. Bị dẫn bàn, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh càng tỏ ra yếu thế trước CLB Nam Định. Đến phút 66, Nam Định có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ một pha phản công. Trung vệ Nguyễn Đình Mạnh chọc khe thuận lợi cho tiền đạo Victor Nabay Mansaray phá bẫy việt vị, thoát xuống đón bóng và thực hiện cú sút căng quyết đoán về góc xa, hạ gục thủ môn đối phương. Bàn thắng này đã đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau khi nâng tỷ số lên 2-0, các cầu thủ Nam Định chủ động chơi chậm và lùi đội hình để bảo toàn lợi thế của mình. Tỷ số 2-0 đã được giữ nguyên cho đến kết thúc trận đấu.

Sau trận thắng này, CLB Nam Định có được 19 điểm, vươn lên vị trí thứ 8 và tạo khoảng cách an toàn với nhóm dưới bảng xếp hạng V-League 2022./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng