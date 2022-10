Sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022

Nhân dịp Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX-2022, phóng viên Báo Nam Định đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội về sự kiện thể thao quan trọng này.

Tiết mục đồng diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Nam Trực lần thứ IX-2022. Ảnh: Khánh Dũng

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022?

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng: Đại hội TDTT tỉnh là sự kiện thể thao đặc biệt được tổ chức 4 năm một lần, có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh, ngành VH, TT và DL đối với sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn; qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT, rèn luyện sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của người dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Việc tổ chức Đại hội góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng các cấp; gắn công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, qua tổ chức Đại hội ở các cấp cũng là dịp huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài. Qua Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 sẽ phát hiện, tuyển chọn những nhân tố có thành tích xuất sắc nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, phấn đấu xếp vị trí từ thứ 30-35 toàn đoàn. Thông qua Đại hội, các cấp, các ngành, các địa phương đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT của tỉnh giai đoạn 2018-2022.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế nào về công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố và các môn đã thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022?

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng: Vượt lên những khó khăn do đại dịch COVID-19, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân, đến hết tháng 9-2022, cả 10 huyện, thành phố, 3 ngành: Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, lồng ghép trong các sự kiện đặc thù của từng ngành, địa phương như: Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc, Ngày hội Văn hóa - Thể thao…; tổ chức thi đấu từ 10-15 môn; trong đó chú trọng các môn TDTT truyền thống và các môn thế mạnh của từng địa phương, đơn vị. Thông qua Đại hội TDTT cơ sở góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa phong trào tập luyện TDTT trên toàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển. Có huyện đã huy động được kinh phí tổ chức Đại hội TDTT lên đến hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 có 14 môn thi đấu chính thức gồm: điền kinh, việt dã, vật tự do, bơi lội, bơi chải, bóng đá nam, cầu lông, võ cổ truyền, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, aerobic, bóng chuyền nam. Các môn thi đấu đều đã ban hành Điều lệ cụ thể. Từ tháng 4-2022 đến nay, đã có 6/14 môn gồm: cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, việt dã, bơi chải đã hoàn thành các nội dung thi đấu với trên 600 vận động viên tham gia, Ban tổ chức đã trao 35 bộ huy chương. Các môn thi đấu còn lại vẫn đang diễn ra, trong đó các môn diễn ra ngay sau lễ khai mạc Đại hội gồm: điền kinh, bóng đá nam, bóng chuyền nam.

Phóng viên: Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 19-10 tại Cung Thể thao tỉnh với quy mô lớn. Xin đồng chí cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng: Thực hiện Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 9-7-2020 của Bộ VH, TT và DL về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ IX-2022. Để Lễ Khai mạc Đại hội diễn ra trọng thể, an toàn, tiết kiệm, có quy mô, hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thuần phong mỹ tục của địa phương, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, lãnh đạo Sở VH, TT và DL làm Phó trưởng Ban; Ban tổ chức Đại hội thành lập 3 tiểu ban để tham mưu giúp việc và tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch đảm bảo công tác lễ tân, hậu cần, y tế, thông tin, tuyên tuyền, trang trí, khánh tiết, an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện lực, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… trước, trong và sau Đại hội.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các địa điểm thi đấu: Sân vận động Thiên Trường, Cung Thể thao tỉnh, Bể bơi tỉnh, Nhà thi đấu Trần Quốc Toản; chuẩn bị đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, hướng dẫn viên, trọng tài; cử cán bộ, huấn luyện viên tham gia các lớp tập huấn do Tổng cục TDTT và các Liên đoàn thể thao tổ chức để tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội TDTT tỉnh. Các lực lượng, đội hình tham gia lễ khai mạc tích cực tập luyện, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đã tiến hành sơ duyệt, tổng duyệt và rút kinh nghiệm cụ thể sau từng buổi để đảm bảo Lễ Khai mạc diễn ra trang trọng, khí thế sôi động. Trong đó, khối nghi thức, diễu hành và đồng diễn nghệ thuật gồm 900 học sinh các trường THPT: Trần Hưng Đạo, Trần Văn Lan cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh), 100 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 sẽ gồm 2 phần: phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Phần nghi lễ gồm các hoạt động: rước đuốc, thắp lửa truyền thống, chào cờ, diễu hành… Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nam Định - Hội nhập và phát triển bền vững” gồm các tiết mục: biểu diễn hát văn, trống hội, hoa trượng hội, đồng diễn nghệ thuật, võ thuật… Lễ khai mạc dự kiến có khoảng 4.500 người tham gia bao gồm: đại biểu, quan chức, khách mời, học sinh, trọng tài, đoàn thể thao các huyện, thành phố và lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) và các lực lượng tổ chức, phục vụ, điều hành chương trình.

Sở VH, TT và DL đã lên kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng và UBND thành phố Nam Định xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho đại biểu, khách mời, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên tại Lễ khai mạc và các địa điểm tổ chức thi đấu; xây dựng đầy đủ phương án dự phòng xử lý các trường hợp khẩn cấp để chủ động giải quyết, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, ngăn ngừa, đề phòng tình huống xấu xảy ra; tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu. Bên cạnh đó, Sở VH, TT và DL tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; qua đó góp phần đưa Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 trở thành “bệ phóng” cho phong trào TDTT tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Khánh Dũng (thực hiện)