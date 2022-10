Khai mạc môn bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022

Chiều 20-10, tại Sân tập luyện bóng đá - Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh (thành phố Nam Định) đã khai mạc môn bóng đá nam trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022.

Trận đấu giữa đội bóng huyện Mỹ Lộc và đội bóng huyện Trực Ninh.

Theo điều lệ giải, mỗi đội bóng tham gia thi đấu với 7 người. Các trận đấu diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Các đội thi đấu với nhau theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm; mỗi trận thắng 3 điểm, mỗi trận hoà 1 điểm. Kết thúc giải, đội nào có thành tích cao, giành nhiều chiến thắng, có hiệu số đối đầu, tổng số bàn thắng - bại tốt sẽ giành chức vô địch.

Trận đấu giữa đội tuyển Công an gặp đội Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu giữa các đội tuyển: huyện Trực Ninh gặp huyện Mỹ Lộc; ngành Giáo dục và Đào tạo gặp ngành Công an. Sau 2 trận đấu khai mạc, giải đấu sẽ tiếp tục với các cuộc tranh tài giữa các đội tuyển: huyện Nam Trực gặp ngành Công an, huyện Trực Ninh gặp ngành Giáo dục và Đào tạo (8h); huyện Mỹ Lộc gặp ngành Giáo dục và Đào tạo, huyện Nam Trực gặp huyện Trực Ninh (16h) ngày 21-10; ngành Công an gặp huyện Trực Ninh, huyện Mỹ Lộc gặp huyện Nam Trực (8h); ngành Giáo dục và Đào tạo gặp huyện Nam Trực; ngành Công an gặp huyện Mỹ Lộc (16h) ngày 22-10.

Lễ bế mạc và trao giải cho các đội bóng có thành tích xuất sắc sẽ diễn ra vào ngày 23-10./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng