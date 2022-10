Câu lạc bộ Bóng đá Nam Định quyết tâm trụ hạng

Giải Bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf (V-League) 2022 đã đi được 2/3 chặng đường. Sau 17 vòng đấu, Câu lạc bộ (CLB) Nam Định có 19 điểm, đứng thứ 8/13 đội tham dự giải.

Tình huống bóng nguy hiểm của các cầu thủ Nam Định tạo ra trước khung thành CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 17 V-League 2022.

Khởi đầu khó khăn

Trận đấu giữa CLB Nam Định gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai trên Sân vận động (SVĐ) Thiên Trường ở vòng 1 được Ban tổ chức V-League chọn là trận khai mạc mùa giải. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, UBND tỉnh đã đồng ý cho Ban tổ chức SVĐ Thiên Trường mở cửa bán vé, đón 50% số lượng khán giả vào sân cổ vũ hai đội bóng thi đấu. Theo số liệu thống kê, đã có khoảng một vạn khán giả Nam Định đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà. Ở trận đấu này, đội khách “phố núi” Hoàng Anh Gia Lai với dàn cầu thủ chất lượng, nhiều cầu thủ là thành viên có tên tuổi của đội tuyển quốc gia như: Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh…, đã có phần kiểm soát thế trận trên sân, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy vậy, dù thi đấu lấn lướt nhưng các ngôi sao bên phía CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể đưa bóng vào lưới thủ thành Đinh Xuân Việt trước thế trận chặt chẽ mà các cầu thủ Nam Định tạo ra. Với 1 điểm có được sau khi cầm hòa đối thủ mạnh như CLB Hoàng Anh Gia Lai được coi là thành công đối với CLB Nam Định trong trận đầu ra quân. Sau trận đấu này, CLB Nam Định chỉ hòa và thua trong những trận đấu tiếp theo: Thua CLB Hải Phòng 1-2 (vòng 2); hòa CLB Hà Nội 1-1 (vòng 3); thua CLB Becamex Bình Dương 0-1 (vòng 5); hòa CLB Đông Á Thanh Hóa 1-1 (vòng 6); thua CLB Topenland Bình Định 1-2 (vòng 7). Đây cũng là thực tế vẫn xảy ra của đội bóng Thành Nam sau 4 năm trở lại giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam khi dành phần lớn thời gian để đua trụ hạng.

Ở đầu mùa giải năm nay, đội bóng Thành Nam có biến động lớn khi Tập đoàn Xuân Thiện thay thế Công ty Cổ phần Dược Nam Hà trở thành nhà tài trợ chính với số tiền tài trợ lên tới 200 tỷ đồng trong 4 năm (2022-2025). Nhưng phải đến đầu tháng 5, công cuộc bàn giao mới hoàn tất. Trận đấu bù tại vòng 3 với CLB Hà Nội được xem là “màn ra mắt chính thức” của nhà tài trợ mới. Các cầu thủ sẽ được thưởng khoản tiền lớn nếu giành chiến thắng hoặc có được một kết quả hòa. Bởi vậy, CLB Nam Định không ngần ngại đặt mục tiêu có điểm và thậm chí là giành chiến thắng trước CLB Hà Nội. Rất hiếm khi mà đội bóng thuộc diện “con nhà nghèo” như Nam Định được treo thưởng lớn sau trận đấu. Đây là nguồn động lực tinh thần đầy ý nghĩa đối với các cầu thủ Nam Định. Ngoài ra, ảnh hưởng tích cực từ SEA Games 31 cũng là “gợi ý” quan trọng cho các nhà tài trợ khác đầu tư vào sự phát triển của bóng đá Nam Định. SVĐ Thiên Trường là “điểm sáng” của Đại hội TDTT Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam với kỷ lục về lượng khán giả đến sân trung lập để theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng. Nếu CLB Nam Định chơi thăng hoa và có thành tích ổn định, việc tìm kiếm nhà tài trợ sẽ dễ dàng. Cảnh “chạy ăn từng bữa” chấm dứt, HLV Nguyễn Văn Sỹ có thể nghĩ đến một mùa chuyển nhượng chất lượng.

Ở vòng 8, CLB Nam Định đón tiếp CLB Viettel trên sân nhà Thiên Trường. Đội chủ nhà Nam Định đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương để giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ tình huống phá bóng vô tình phản lưới nhà của hậu vệ Thanh Bình bên phía Viettel. Sau chuỗi trận toàn hòa và thua kể từ đầu mùa giải, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng đã có chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, “niềm vui ngắn chẳng tày gang” Thành tích của CLB vẫn chưa được cải thiện, tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày càng đi xuống. chuỗi thành tích bết bát khi hòa CLB Sài Gòn 2-2 (vòng 9); thua CLB Đà Nẵng 0-1 (vòng 10); thua CLB Sông Lam Nghệ An 1-0 (vòng 12) và chỉ thắng CLB Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cơn khủng hoảng, xếp cuối bảng xếp hạng với tỷ số 2-1 (vòng 11). Sau 12 vòng đấu, CLB Nam Định đứng ở vị trí 11 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, chỉ xếp trên hai đội CLB Sài Gòn và CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Thành tích kém cỏi này khiến CĐV Nam Định không hài lòng. Đến trận thua 0-2 trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 13 thì nỗi thất vọng như “giọt nước tràn ly”. Ban lãnh đạo đội bóng quyết định “thay máu” huấn luyện. Người được chọn ngồi vào “ghế nóng” thay HLV Nguyễn Văn Sỹ là HLV Vũ Hồng Việt - người từng có nhiều kinh nghiệm trong vai trò là cầu thủ đội tuyển quốc gia và HLV ở V-League, từng làm trợ lý cho đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Vị tân “thuyền trưởng” cùng đội ngũ Ban huấn luyện mới dẫn dắt CLB Nam Định trong giai đoạn lượt về của mùa giải V-League 2022 bắt đầu từ vòng 14.

Cổ động viên bóng đá Nam Định luôn là nguồn động lực tinh thần lớn cho CLB Nam Định thi đấu giành chiến thắng.

“Thay tướng đổi vận”

HLV Vũ Hồng Việt có ngày ra mắt khán giả Nam Định đầy cảm xúc khi CLB có màn lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước CLB Đà Nẵng trên sân nhà. Dưới thời HLV Nguyễn Văn Sỹ, CLB Nam Định vẫn được xem là đội bóng “khôn nhà, dại chợ” khi thi đấu rất hay, thăng hoa trên SVĐ Thiên Trường nhưng lại thường xuyên “trắng tay” mỗi khi phải chơi trên sân khách. Cho đến trước vòng 15, đội bóng Thành Nam vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng khi phải thi đấu xa nhà. CLB Nam Định đã có sự “lột xác” ngoạn mục khi tiếp tục đánh bại CLB Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 trên SVĐ Thống Nhất, lần đầu tiên được tận hưởng niềm vui chiến thắng trên sân khách ở mùa giải V-League 2022. Với chiến thắng này, CLB Nam Định đã được nhà tài trợ thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng. Đây là mức thưởng mới của CLB trong hơn 1 tháng qua, khi mỗi lần giành chiến thắng trên sân nhà đội được thưởng 1 tỷ đồng và thắng trên sân khách sẽ nhận 1,2 tỷ đồng.

Kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt tiếp quản CLB Nam Định, nhân sự cầu thủ không có sự biến động bởi thị trường chuyển nhượng đã khép lại. Dẫu vậy, việc thay đổi phong cách chơi từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng đã giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt gặt hái được thành công. 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận là con số minh chứng cho thấy tính đúng đắn trong cách xây dựng lối chơi của HLV Vũ Hồng Việt. HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau 2 trận toàn thắng: “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng, mỗi trận đấu với Nam Định đều là trận chung kết. Khi vào sân, tôi luôn muốn truyền cảm hứng để tạo tinh thần thi đấu quyết tâm cao cho CLB. Trong đầu các cầu thủ phải luôn nghĩ tới chiến thắng. Triết lý của tôi là chơi kiểm soát bóng nhỏ, ngắn và tấn công. Khi về với CLB Nam Định, tôi đã thay đổi chiến thuật của đội và đưa ra các bài tập cụ thể để phục vụ cho sơ đồ và triết lý chơi bóng mà tôi theo đuổi. Mặc dù, thời gian làm việc với nhau rất ngắn nhưng các cầu thủ đã nắm bắt và thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật mà tôi đưa ra. Trước trận đấu với CLB Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhắc nhở với các học trò của mình rằng, trước đây chúng ta đá sân khách luôn mang tiếng là thua thì bây giờ các bạn cần phải gạt bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Chúng ta cần chứng minh điều trên không còn đúng nữa”.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp kể từ khi “thay tướng”, HLV Vũ Hồng Việt cùng CLB Nam Định có chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy đầy khó khăn trước CLB đương kim vô địch Viettel. Trải qua 90 phút, CLB Nam Định đã để thua đậm đội chủ nhà 4 bàn không gỡ. Thua trước một đối thủ mạnh như Viettel không có gì là bất ngờ nhưng điều quan trọng kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt CLB Nam Định là cải thiện được bản lĩnh, tinh thần, ý chí chiến đấu của các cầu thủ. “Tuần trăng mật” của CLB Nam Định và HLV Vũ Hồng Việt đã kết thúc sau trận thua trước CLB Viettel ở vòng 16. Sau vòng này, V-League tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Ở vòng 17, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được trở về sân nhà Thiên Trường đón tiếp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước khi trận đấu này diễn ra CLB Nam Định có 16 điểm còn CLB Hà Tĩnh có 15 điểm nhưng thi đấu ít hơn Nam Định 1 trận. Vì thế đây là trận cầu mang tính chất “6 điểm”. Cả 2 đội đều cần một chiến thắng để thoát khỏi nhóm dưới bảng xếp hạng. Với ý chí chiến đấu cao cùng với nguồn động lực to lớn về tinh thần từ sự cổ vũ của khán giả Thành Nam, CLB Nam Định đã có chiến thắng 2-0. Cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2; trong đó 1 bàn do cầu thủ đội khách phá bóng phản lưới nhà, 1 bàn do tiền đạo Victor Mansaray của CLB Nam Định dứt điểm đẹp mắt. Với thắng lợi quan trọng này, sau vòng đấu thứ 17, CLB Nam Định có 19 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách an toàn với các đội nhóm dưới có nguy cơ xuống hạng.

Trải qua nhiều thời điểm khó khăn, thứ hạng hiện tại mà CLB Nam Định có được tại V-League 2022 là thành quả của sự đoàn kết của cả tập thể, cộng thêm sự hậu thuẫn lớn về tinh thần từ phía khán giả nhà, tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ nhà tài trợ mới. Bên cạnh đó sự thay đổi của đội ngũ Ban huấn luyện, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, nhân sự qua từng trận đấu đã giúp cải thiện thành tích của CLB Nam Định trên bảng xếp hạng. Đó cũng là cơ sở để đặt niềm tin những trận đấu còn lại tại mùa giải V-League năm nay, các cầu thủ Nam Định sẽ tiếp tục thi đấu hết mình, giành những điểm số quan trọng trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go, khốc liệt./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng