Nhiều mô hình dạy bơi cho thiếu nhi thành phố Nam Định

Với mục đích trang bị cho học sinh các kỹ năng để vừa phòng chống đuối nước, vừa rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc, từ đầu tháng 6-2022, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH, TT và TT) thành phố Nam Định đã tổ chức các khóa dạy bơi và mở cửa bể bơi Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố phục vụ nhu cầu tập luyện, học bơi cho các em.

Thầy giáo Lưu Đức Quân đang dạy bơi cho học sinh mới.

Đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Giám đốc Trung tâm VH, TT và TT thành phố Nam Định cho biết: Để chuẩn bị cho các hoạt động hè 2022, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức 20 lớp dạy năng khiếu; trong đó riêng môn bơi có tỷ lệ học sinh đăng ký học cao. Hè năm nay, Trung tâm tổ chức hơn 10 lớp dạy bơi dành cho các em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, gồm các lớp bơi đại trà, phổ cập bơi và bơi tự chọn. Trong đó, bơi tự chọn có 5 em/lớp, mỗi khóa học từ 15-17 buổi; bơi đại trà, phổ cập bơi có từ 30-50 em/lớp, mỗi khóa học 10 buổi đối với học sinh THCS, 15 buổi đối với học sinh tiểu học. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 200 em học bơi. Các em được đăng ký học từ 3-7 ngày/tuần. Mục tiêu đặt ra tại mỗi lớp dạy bơi là 100% người học phải biết bơi.

Những năm gần đây, trước nhu cầu học bơi, trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước của trẻ ngày càng tăng, Trung tâm VH, TT và TT thành phố đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hình thức, mô hình hoạt động, tập huấn cho giáo viên, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ các khóa dạy bơi đạt hiệu quả, an toàn. Bể bơi Nhà văn hóa thiếu nhi luôn có nhân viên cứu hộ túc trực theo dõi suốt quá trình học bơi của các em. Ngay từ đầu tháng 4, khi dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, mọi hoạt động trở lại bình thường mới, Trung tâm đã huy động cán bộ, nhân viên làm vệ sinh bể bơi sạch sẽ, thay nước, khử khuẩn bằng hóa chất, chăng lưới chống nắng, bảo dưỡng hệ thống lọc, thoát nước… Từ khi vào mùa, sau buổi bơi, Trung tâm tiến hành lọc nước, bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu học bơi hiệu quả, an toàn sức khỏe cho các em. Ngoài tiêu chuẩn chất lượng nước, mỗi học sinh trước khi xuống bể bơi và sau khi kết thúc buổi học được giáo viên, nhân viên quản lý hướng dẫn nhắc nhở vệ sinh thân thể bằng nước máy để cơ thể thích nghi với môi trường nước lạnh của bể, an toàn sức khỏe cho người bơi và giữ vệ sinh chung.

Thầy Quân và các thành viên CLB Bơi thiếu nhi NVH Thiếu nhi TP Nam Định. Ảnh: PV

Anh Lưu Đức Quân, giáo viên dạy bơi tại Trung tâm VH, TT và TT thành phố Nam Định cho biết: Ngoài dạy các kỹ năng bơi cơ bản cho học sinh, các giáo viên còn dạy các em đã biết bơi các kỹ năng bơi nâng cao như: bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi trườn sấp (bơi tự do, bơi sải), bơi lượn sóng… Một khóa học bơi được các thầy hướng dẫn tận tâm, từ các kỹ thuật cơ bản, như: động tác đạp chân, thở dưới nước, thả nổi người trên mặt nước cho đến các kiểu bơi. Trong thời gian giảng dạy, ngoài truyền đạt, hướng dẫn thực hành kỹ thuật bơi, học sinh còn được trang bị các kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước; một số tình huống dễ gây đuối nước cụ thể; các hoạt động sơ, cấp cứu khi có người bị đuối nước… Để tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh dịp hè và tạo nguồn VĐV thể thao thành phố Nam Định tham dự các giải bơi phong trào, giải TDTT của tỉnh và toàn quốc, từ năm 2019, anh Quân đã thành lập CLB bơi lội thanh, thiếu nhi. Anh Quân cho biết: CLB bơi lội thanh, thiếu nhi hiện có hơn 20 thành viên là học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Từ nguồn xã hội hóa đóng góp của các phụ huynh, đến nay, các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt CLB được mua sắm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tập luyện sinh hoạt của các em. Tham gia CLB, các em chưa biết bơi sẽ được học 1 khóa bơi phổ cập các kỹ năng; các em đã biết bơi sẽ được đào tạo, bồi dưỡng các kiểu bơi nâng cao; qua đó tuyển chọn hướng đến rèn luyện các em có tố chất bơi lội tham gia các giải bơi cấp trường và thành phố. Với mô hình xã hội hóa, CLB còn hỗ trợ các em đam mê môn bơi nhưng khó khăn về tài chính vẫn được học. Tại Giải bơi của thành phố tổ chức vừa qua, thành viên CLB giành 4 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba). Dự kiến, hè năm nay, CLB sẽ tham dự Giải vô địch các CLB bơi không chuyên miền Bắc do Hiệp hội Thể thao dưới nước tổ chức tại tỉnh Quảng Bình.

Chị Vũ Thị Hồng Nhung, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) đăng ký cho con học lớp bơi chia sẻ: “Tai nạn đuối nước luôn là nỗi lo của phụ huynh học sinh trong những ngày hè. Thực tế, năm nào cũng có trường hợp trẻ bị đuối nước thương tâm. Do nhà gần ao, sông nên hè đến vợ chồng tôi cũng lo, các con học bơi vừa để giải nhiệt vừa để các cháu phát triển cả về sức khỏe, chiều cao, sự nhanh nhẹn, kỹ năng, kỹ thuật cứu đuối để phòng tránh tai nạn đuối nước. Quan sát các buổi học bơi, tôi thấy các giáo viên rất nhiệt tình, có trách nhiệm nên cảm thấy yên tâm”. Tham gia lớp học bơi tự chọn, em Trương Khánh Linh, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Trần Phú chia sẻ: “Lúc đầu tới học bơi, cháu rất sợ nước. Nhưng được các thầy hướng dẫn, dạy từng động tác bơi, lại có cả áo phao, ván nổi tập bơi nên dần dần cháu đã không còn sợ nước nữa và thấy hứng thú với bộ môn này”. Theo chia sẻ của các giáo viên dạy bơi Trung tâm VH, TT và TT thành phố Nam Định, việc học bơi cần nhiều yếu tố, không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe người học mà việc chọn địa điểm học, người dạy cũng rất quan trọng. Việc học bơi và biết bơi nhanh hay chậm tùy từng người, đặc biệt là đối với trẻ em. Phụ huynh không nên kỳ vọng sau khi hoàn thành khóa học, các em có thể bơi giỏi như vận động viên chuyên nghiệp. Ngoài các lớp học năng khiếu bơi tự nguyện, hè năm nay bể bơi Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố thu hút hàng chục nghìn lượt người đến bơi hàng ngày để tập luyện kỹ năng và giải nhiệt mùa hè, phát triển thể lực.

Hưởng ứng cuộc phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước, hè năm nay, Trung tâm VH, TT và TT thành phố đã phối hợp với Phòng GD và ĐT thành phố triển khai chương trình phổ cập bơi cho hơn 1.000 học sinh 6 trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố; qua đó phát triển phong trào dạy và học bơi lứa tuổi học đường, góp phần giảm tai nạn đuối nước, để trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích, lý thú./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng