Thành công "kép" của SEA Games 31

Ngoài Thủ đô Hà Nội, Nam Định là một trong 11 tỉnh, thành phố của cả nước vinh dự đăng cai tổ chức 1/40 môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Từ ngày 7 đến 19-5, Sân vận động (SVĐ) Thiên Trường là nơi diễn ra 10 trận thi đấu bóng đá nam bảng B và 1 trận bán kết. Sau 13 ngày tranh tài sôi nổi, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực - SEA Games 31 tại Nam Định đã chính thức khép lại, để lại những ấn tượng khó quên đối với quan khách, các đoàn VĐV, HLV, trọng tài và cả người yêu bóng đá về tính chuyên nghiệp từ khâu tổ chức; tinh thần thể thao cao thượng; sự cổ vũ chuyên nghiệp, văn minh với không khí cuồng nhiệt, sôi động trên SVĐ Thiên Trường…

Các trận đấu bóng đá thuộc SEA Games 31 trên Sân vận động Thiên Trường luôn thu hút hàng vạn khán giả tới cổ vũ. Ảnh: PV

Nâng cao tính chuyên nghiệp

Sau gần 10 kỳ Đại hội Thể thao của khu vực kể từ SEA Games 22 (năm 2002), đến SEA Games 31 là lần thứ 2 Nam Định lại được đăng cai tổ chức thi đấu 1 nội dung. Đây là một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động VH, TT và DL của tỉnh trong bối cảnh trở lại hoạt động bình thường sau hơn 2 năm trầm lắng vì phải chống chọi với đại dịch COVID-19. Do vậy hoạt động này được người dân Nam Định nói chung, người hâm mộ bóng đá Thành Nam nói riêng đặc biệt quan tâm và mong đợi.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền; triển khai toàn diện, đồng bộ các công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất nơi ăn nghỉ, tập luyện, thi đấu; an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường đảm bảo cho các trận đấu diễn ra an toàn, hiệu quả; công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp, phục vụ các đại biểu, quan khách trong nước và quốc tế về dự đảm bảo lịch sự, văn minh, thể hiện rõ tinh thần trọng thị, thân thiện, mến khách; tranh thủ tối đa cơ hội để quảng bá vẻ đẹp con người, quê hương Nam Định tới du khách. SVĐ Thiên Trường được đầu tư sửa chữa, cải tạo đảm bảo chất lượng, hiện đại… Do làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ kế hoạch đề ra, cùng ý thức chấp hành các quy định khi vào sân của người dân cao nên trong các ngày SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định không có sự cố nào xảy ra. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đoàn VĐV, HLV, trọng tài tại địa điểm lưu trú và các cửa hàng dịch vụ ăn uống quanh SVĐ Thiên Trường được chú trọng. Tại nơi ăn nghỉ (Khách sạn Nam Cường), tập luyện (Cung Thể thao tỉnh) của các đoàn ngoài lực lượng công an, đội ngũ tình nguyện viên túc trực 24/24h để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ, phiên dịch cho các VĐV, HLV và phóng viên quốc tế. Hàng trăm phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, đơn vị truyền thông trong nước và quốc tế đến tác nghiệp đã được Sở TT và TT phối hợp với Sở VH, TT và DL tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định cho các phóng viên đưa tin chính xác, kịp thời về Đại hội. VNPT Nam Định đã chuẩn bị đầy đủ các phương án kỹ thuật cũng như các thiết bị hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu truyền phát thông tin liên tục, thông suốt cho báo chí, truyền hình. Riêng tại SVĐ Thiên Trường, VNPT Nam Định tăng cường các thiết bị phủ sóng kéo dài, trạm thu phát sóng dung lượng cao, các xe lưu động trong và ngoài khu vực thi đấu dự phòng nhu cầu lưu lượng data tăng đột biến, kịp thời xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh đối với hệ thống mạng trước, trong và sau mỗi trận đấu.

Tạo nên thành công chung của SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định còn có sự đóng góp của đội ngũ hơn 40 tình nguyện viên đến từ các trường: Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và Đại học Điều dưỡng Nam Định đã làm tốt các nhiệm vụ: đón tiếp, hậu cần, phiên dịch, phục vụ tại sân thi đấu, nơi ăn nghỉ, tập luyện, các điểm tham quan, du lịch... tạo sự hài lòng cho khách ngay từ khi đặt chân đến Nam Định đến lúc chia tay. Sự chuyên nghiệp, tận tình, nhiệt huyết của đội ngũ tình nguyện viên đã thực sự trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh, tiềm năng, chiều sâu văn hóa của đất và người Nam Định đến với bạn bè quốc tế.

Du khách quốc tế trải nghiệm ẩm thực tại khu vực bên ngoài khán đài A Sân vận động Thiên Trường. Ảnh: Khánh Dũng

Lan tỏa tình yêu bóng đá

Nam Định là một trong số địa phương nổi tiếng cả nước về tình yêu, đam mê bóng đá của người dân. Không chỉ các trận đấu của CLB bóng đá Nam Định tại V-League trên sân nhà luôn có đông cổ động viên (CĐV) theo dõi, cổ vũ mà các trận bóng đá tổ chức tại sân Thiên Trường đều thu hút đông đảo CĐV đến sân. Và tại kỳ SEA Games 31 lần này, tình yêu bóng đá trên SVĐ Thiên Trường đã được ghi vào lịch sử SEA Games hiếm có sân bóng nào lại đón lượng khán giả đến kín sân dù không có đội chủ nhà U23 Việt Nam thi đấu như những gì đã diễn ra sau 10 trận đấu của bảng B trên sân Thiên Trường vừa qua. Theo thống kê chính thức từ Ban tổ chức, trung bình số lượng khán giả vào sân khoảng 2,5 vạn người/trận. Trang ASEAN Football cho biết đây là kỷ lục mới về sân bóng có nhiều khán giả nhất tại một địa điểm trung lập trong lịch sử SEA Games. Thực tế, còn vài nghìn khán giả không thể vào trong sân xem trận đấu do Ban tổ chức “cẩn trọng” đóng cửa để tránh tình trạng “vỡ” sân. Trong các trận đấu, đều có hàng nghìn người phải đứng trực sẵn ở các cổng chờ cơ hội vào trong sân.

Không chỉ để ấn tượng về số lượng CĐV mà Nam Định còn tiếp tục “ghi điểm” ở sự cổ vũ chuyên nghiệp, văn minh của Hội CĐV bóng đá Nam Định lan tỏa ra mọi người vào sân. Trước giờ khai mạc, Hội CĐV bóng đá Nam Định đã tổ chức diễu hành cổ động cho cả 5 đội bóng trong bảng; chuẩn bị băng-rôn, khẩu hiệu, in áo, mang biểu tượng quốc kỳ các nước cùng các thiết bị âm thanh lớn để cổ vũ. Trong số các đội bóng, người hâm mộ bóng đá Nam Định dành tình yêu rất lớn cho đội tuyển U23 Lào - quốc gia láng giềng hữu nghị thủy chung Việt - Lào; đặc biệt là mối quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Udomxay (Lào). Trong những trận đấu của đội tuyển U23 Lào, các CĐV Lào ngồi chung với CĐV Nam Định để cùng nhau cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo.

Không khí cuồng nhiệt tại “chảo lửa” Thiên Trường đã tạo bất ngờ cho giới truyền thông, đoàn thể thao 5 nước, tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã gửi lời tri ân đến khán giả Nam Định: “Cảm ơn khán giả Nam Định vì sự ủng hộ của các bạn cho đội tuyển của chúng tôi. Điều đó thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó, đúng như tôn chỉ của SEA Games 31 - “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. HLV Michael Weiss của U23 Lào đã cảm ơn người hâm mộ bóng đá Nam Định và khẳng định “Sự ủng hộ của các bạn đã biến những trận đấu của chúng tôi tại sân Thiên Trường chẳng khác gì một trận đấu trên sân nhà. Điều đó đã giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn”. Ngay sau những trận đấu đầu tiên, nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan Madam Pang cũng chia sẻ đầy phấn khích về không khí trên SVĐ Thiên Trường: “Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy CĐV Việt Nam trên khán đài ngày hôm nay. Tôi đã theo đuổi bóng đá suốt 16 năm, do đó tôi thích nhìn thấy bầu không khí như thế này vì mang lại sự thân thiện và mến khách của người dân nơi đây. Xin cảm ơn người hâm mộ bóng đá Nam Định”. Sau các trận đấu của U23 Thái Lan bà liên tục biểu thị sự cảm kích tình cảm của người dân Nam Định khi cùng các cầu thủ tiến gần khán đài cúi chào cảm ơn người hâm mộ. Sự chuyên nghiệp của các CĐV quê hương Thiên Trường - Nam Định không chỉ thể hiện trong lúc cổ vũ trận đấu mà qua cả những hành động văn minh qua việc nán lại SVĐ Thiên Trường sau các trận đấu để cùng dọn vệ sinh, nhặt rác trên các khán đài. Những hình ảnh đẹp này đã chinh phục trái tim người hâm mộ bóng đá trong nước và quốc tế và được ghi nhận quảng bá trên nhiều trang mạng xã hội Facebook,…

Ấn tượng sâu sắc từ các hoạt động cổ vũ, sự đón tiếp phục vụ chu đáo trong thời gian tổ chức cùng các hoạt động văn hóa xã hội bên lề sự kiện được tổ chức như không gian văn hóa ẩm thực với các món ăn đặc sản truyền thống của Nam Định và nhiều miền quê do các nghệ nhân ẩm thực, đầu bếp nổi tiếng thực hiện; trưng bày bán các sản phẩm CN-TTCN, sản phẩm OCOP; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại khu vực bên ngoài khán đài A - SVĐ Thiên Trường được các đoàn khách thực sự ưa thích như: phở bò, bánh xíu páo, bún đũa… đã mở ra nhiều cơ hội xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh sau thời gian dài trầm lắng do đại dịch COVID-19. Một số đoàn, đội tuyển đã đi tham quan, trải nghiệm tại các địa điểm du lịch biển như: Nhà thờ đổ Hải Lý, bãi biển Thịnh Long; tham quan các phố cổ, phố nghề Thành Nam, thưởng thức món ăn đường phố…

Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 đã kết thúc, 2 đội tuyển U23 Thái Lan và Malaysia chính thức góp mặt tại bán kết. Các đội tuyển U23 Singapore, Lào và Campuchia đã lên đường trở về nước nhưng dư âm đẹp đẽ về lễ hội bóng đá tại Nam Định vẫn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi VĐV, HLV, trọng tài, phóng viên và người hâm mộ nước bạn. Đó là sự đóng góp thiết thực của Nam Định để làm nên thành công chung của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam./.

Khánh Dũng