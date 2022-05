Nam Định sẵn sàng cho ngày hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31

Tỉnh ta là một trong 2 địa phương được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn đăng cai tổ chức các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam. Để chuẩn bị cho sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra an toàn, hiệu quả, thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung đầu tư các nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất thể thao; tuyển chọn, đào tạo lực lượng tình nguyện viên; bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đoàn VĐV, HLV, trọng tài…, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tập luyện và thi đấu của các đội tuyển.

Chăm sóc mặt cỏ Sân vận động Thiên Trường.

Theo đó trong kỳ SEA Games 31, tại SVĐ Thiên Trường sẽ diễn ra 10 trận đấu thuộc bảng B (từ ngày 7-5 đến 16-5) và 1 trận bán kết. Bảng B có sự góp mặt của 5 đội tuyển U23: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia. Thành phần tham dự SEA Games 31 tại Nam Định dự kiến khoảng 900 người, gồm lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức SEA Games 31 Trung ương, đội ngũ trọng tài, HLV, đoàn VĐV 5 quốc gia tại bảng đấu, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh…; Lực lượng làm nhiệm vụ dự kiến khoảng 900 người; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế... Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VH, TT và DL, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tỉnh cho biết: Để chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định, Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các phương án tốt nhất phục vụ sinh hoạt của đoàn VĐV, HLV và Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Trung ương trong suốt thời gian diễn ra giải đấu; thành lập 3 Tiểu ban đảm nhiệm từ lễ tân, khánh tiết, tài chính, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điện lực đến an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường. Xác định việc được chọn là nơi đăng cai tổ chức 1 bảng đấu môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 là cơ hội để quảng bá và xúc tiến du lịch của địa phương, Sở VH, TT và DL chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, Phòng VH-TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự kiện đến đông đảo nhân dân. SVĐ Thiên Trường được biết đến là một trong số các SVĐ có chất lượng tốt so với các SVĐ trên cả nước với sức chứa 25 nghìn khán giả. Trong các trận đấu của CLB bóng đá Nam Định tại V-League, SVĐ Thiên Trường cũng luôn nằm trong nhóm các sân có lượng khán giả theo dõi, cổ vũ đông nhất. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp SVĐ Thiên Trường gồm các hạng mục: mặt cỏ sân, hệ thống đèn, bảng điện tử, bảng quảng cáo trên sân, phòng làm việc của Ban tổ chức, phòng an ninh, phòng thay đồ, phòng họp báo, phòng y tế, phòng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm doping, khu vực vệ sinh… với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng đã hoàn thành kịp chuẩn bị phục vụ thi đấu. Mặt sân Thiên Trường được trồng cỏ lá kim Bermuda, loại cỏ rất phù hợp với khí hậu Việt Nam và trồng theo phương pháp gieo hạt giống tự nhiên. Các hạng mục: sơn, sửa, thay mới ghế ngồi trên các khán đài; thay mới bảng điện tử; lắp bảng quảng cáo; nâng cấp hệ thống âm thanh, chiếu sáng phục vụ thi đấu đã hoàn thiện. Pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu, biển hiệu cổ động trực quan bên trong và bên ngoài xung quanh địa điểm thi đấu khu vực SVĐ Thiên Trường và 2 sân tập thuộc Cung Thể thao tỉnh đã được căng, treo.

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tập huấn tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31 tại Nam Định.

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã tuyển chọn và tập huấn cho 50 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Nam Định và Đại học Điều dưỡng Nam Định. Các tình nguyện viên sẽ làm công tác hỗ trợ, hướng dẫn, đưa đón quan chức, cán bộ các đoàn, VĐV, HLV, trọng tài, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, lễ tân, khánh tiết, dẫn chương trình, phiên dịch, phục vụ hậu cần tại sân thi đấu, nơi các đoàn ăn, nghỉ… Một yêu cầu đối với các tình nguyện viên là nhiệt tình, thể hiện được lòng hiếu khách của người dân Thành Nam, đáp ứng được các yêu cầu khi phục vụ tại đại hội. Đối với công tác y tế và kiểm tra doping, Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến 2 vấn đề là phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á cũng có biến chuyển tốt hơn do người dân đã tiêm vắc-xin từ 2 đến 3 mũi. Để tổ chức tốt các trận đấu bóng đá nam SEA Games 31 tại Nam Định, Tiểu ban an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường đã có các biện pháp và phương án phù hợp, bảo đảm an toàn cho các đoàn và những người tham dự đại hội. Ban tổ chức cũng khuyến cáo các tình nguyện viên, phóng viên, các lực lượng chức năng khác thực hiện nghiêm thông điệp 5K; các đoàn tham dự hạn chế các hoạt động giao lưu bên lề để giữ gìn sức khỏe, bảo đảm phòng dịch trước, trong và sau khi thi đấu. Một vấn đề quan trọng được Ban tổ chức quan tâm là vệ sinh an toàn thực phẩm. Khách sạn Nam Cường đạt tiêu chuẩn 4 sao đã được lựa chọn là nơi ăn, nghỉ của các đoàn VĐV, HLV, trọng tài vừa đảm bảo chất lượng sang trọng, lịch sự, vừa gần nơi tập luyện, thi đấu của các đội tuyển.

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện thể thao lớn, có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác, phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn có ý nghĩa về văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Được chọn đăng cai tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ là một dấu mốc ấn tượng đối với Nam Định, truyền đi những thông điệp tích cực làm nên thành công chung của Đại hội lần này, góp phần quảng bá hình ảnh vẻ đẹp quê hương văn hiến, lòng mến khách, nhiệt tình của người dân Nam Định trong mắt bạn bè quốc tế. Đây là cơ hội lớn cho xúc tiến thúc đẩy du lịch phục hồi, phát triển sau 2 năm ảm đạm bởi dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng