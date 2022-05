Hàng nghìn người dân Nam Định xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Tối 22-5, hòa chung niềm vui của cả nước, ngay sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, hàng nghìn người dân thành phố Nam Định đã xuống đường ăn mừng tấm Huy chương vàng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tại các khu vực: Nhà thờ lớn Nam Định, Nhà thờ Khoái Đồng, Nhà Văn hóa tỉnh 3-2, Tượng đài Trần Hưng Đạo, Công viên Vị Xuyên và các tuyến đường, phố trung tâm như: Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Nguyễn Du, Quang Trung, Vị Hoàng, Trường Chinh… đều chật kín các phương tiện giao thông đi lại. Nhiều người hâm mộ bóng đá ở các huyện lân cận như: Vụ Bản, Nam Trực cũng kéo về thành phố Nam Định chung vui.

Trên khắp các nẻo đường, tiếng kèn vuvuzela, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò reo “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam - Hồ Chí Minh” vang lên sôi động. Do lượng người đổ ra đường quá đông, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Nam Định chủ động bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT để phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố xảy ra./.

Tin: Khánh Dũng

Ảnh: Viết Dư