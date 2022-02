Tập trung đầu tư phát triển các bộ môn võ - vật

Hiện nay, hai đơn vị thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp của tỉnh là Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đang huấn luyện, đào tạo khoảng 100 vận động viên (VĐV) các môn: vật, boxing, kick-boxing, võ cổ truyền, wushu, vovinam, jujitsu… Vượt qua nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, các đơn vị đã chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo VĐV trẻ, đầu tư trọng điểm VĐV triển vọng ở các môn võ - vật để xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất về kỹ, chiến thuật hướng tới mục tiêu SEA Games 31, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX và những giải đấu quan trọng khác trong năm 2022.

Một buổi tập luyện của các vận động viên trẻ môn võ vovinam.

Đóng góp vào thành tích chung của thể thao thành tích cao tỉnh năm 2021, các môn võ - vật đã gặt hái nhiều thành công, được đánh giá cao tại các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế với tổng số gần 20 huy chương các loại. Đó là kết quả sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân các VĐV và sự quan tâm chỉ bảo, hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) giàu kinh nghiệm, chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Nhiều HLV được đào tạo bài bản, luôn đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng khoa học, hiện đại như các HLV: Tạ Quang Đạt (môn boxing), Phạm Văn Long (môn wushu); Chu Thị Kim Thoa, Đỗ Hữu Đạt (môn vật); Trần Văn Tiến (môn vovinam); Đỗ Ngọc Hùng (môn jujitsu); Trần Văn Sỹ (môn kick-boxing)… Bên cạnh đó, một số chuyên gia ở các môn mũi nhọn như: kick-boxing, vovinam, võ cổ truyền cũng được tăng cường cho công tác huấn luyện VĐV ở các giải đấu quan trọng. Với các bộ môn thi đấu có tính đối kháng như võ - vật, việc duy trì hạng cân, độ bền thể lực là vô cùng quan trọng. Các VĐV chủ chốt thuộc đội tuyển võ thuật được tăng cường chế độ dinh dưỡng, thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Các HLV tìm các bài tập nhằm phát huy thế mạnh của các VĐV như: lực ra đòn mạnh mẽ, sức bền tốt, cách tiếp cận xử lý tình huống linh hoạt, phản xạ nhanh nhạy; các miếng đòn gây bất ngờ với đối thủ, chính xác, hiệu quả cao trong tấn công, phản công. Bên cạnh đó, các HLV cũng dành nhiều thời gian động viên giúp đỡ các VĐV từng bước khắc phục những điểm yếu của VĐV như xử lý tình huống nôn nóng, thiếu dứt khoát, củng cố tăng cường bản lĩnh thi đấu. Ở môn kick-boxing, các VĐV dần khẳng định được sự tiến bộ tại các giải thi đấu quốc gia. Tại Giải vô địch cúp kick-boxing toàn quốc năm 2021, VĐV Phan Đức Hùng đoạt HCB hạng cân 75kg nam; VĐV Nguyễn Văn Minh đoạt HCĐ hạng cân 60kg nam. Việc kick-boxing chính thức góp mặt tại SEA Games 31 là cơ sở, động lực để bộ môn này có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất. Phòng tập wushu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh được đầu tư, trang bị đồng bộ các dụng cụ như: sàn tập, bao cát lật đật lò xo, bao cát treo, bộ bóng tốc độ fighter.. đáp ứng nhu cầu tập luyện cường độ cao của các VĐV. HLV Phạm Văn Long cho biết: Không chỉ tập luyện wushu, các VĐV còn tham gia tập luyện các nội dung khác như: MMA, boxing, muay Thái để nâng cao thể lực, thể hình một cách toàn diện, từ sự bền bỉ, dẻo dai, phản xạ linh hoạt, nhanh nhẹn đến ý chí, sự kiên trì, tinh thần chiến đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Điểm sáng của đội tuyển wushu tỉnh đó là việc duy trì thành tích giành huy chương tại giải trẻ quốc gia và có nhiều nỗ lực cải thiện thành tích tại các giải vô địch quốc gia. Vật cũng là môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Các đô vật như: Trần Thị Ánh Tuyết, Phan Thành Sơn, Hoàng Minh Nghị tiếp tục là những VĐV chủ lực của đội tuyển vật tỉnh. Trước thềm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, trong năm 2021, nhiều VĐV đội tuyển vật của tỉnh đã có những bước “chạy đà” ấn tượng tại các giải trong nước như: VĐV Đặng Bá Nam đoạt HCB hạng cân 57kg nam, VĐV Nguyễn Văn Hợp đoạt HCB hạng cân 63kg nam tại Giải vô địch quốc gia vật dân tộc lần thứ XXV; VĐV Trần Thị Ánh Tuyết đoạt HCV hạng cân 59 kg nữ tại Giải vô địch vật tự do, vật cổ điển… Jujitsu là môn võ của Nhật mới du nhập về nước ta. Đây là bộ môn nằm trong nội dung thi đấu chính thức của các kỳ SEA Games gần đây. Đồng chí Đỗ Đình Điểm, Giám đốc Trung tâm Thể thao Thành tích cao tỉnh cho biết: Lý do đầu tư bộ môn jujitsu bắt nguồn từ định hướng của Tổng cục TDTT và thế mạnh của thể thao tỉnh nhà. Với luật thi đấu gần giống môn vật tự do nên việc thành lập bộ môn mới này của thể thao Nam Định không gặp quá nhiều khó khăn. Môn jujitsu được thành lập, xây dựng với nòng cốt là các HLV, VĐV chuyển từ bộ môn vật sang. Việc đưa jujitsu vào luyện tập, thi đấu là bước đi quan trọng trong mục tiêu phát triển, đa dạng các môn thể thao võ - vật của tỉnh. Tham gia Giải vô địch các CLB jujitsu toàn quốc năm 2021, VĐV Nguyễn Hữu Khang đoạt 2 HCB ở các nội dung GI và Nogi (hạng cân 69kg nam). Tại Giải vô địch quốc gia jujitsu năm 2021, đoàn đã giành được 6 huy chương (1HCV, 2 HCB, 3HCĐ); trong đó VĐV Lục Lệ Giang đoạt 1 HCV, 1 HCB ở các nội dung Nogi và GI (hạng cân 45kg nữ); VĐV Nguyễn Hữu Khang đoạt HCB nội dung GI (hạng cân 62kg nam); các VĐV Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Anh Đức, Nghiêm Tùng Lâm đoạt HCĐ ở các nội dung: GI, Nogi, Fighting (hạng cân 77kg nam). Đội tuyển jujitsu Nam Định tham gia Giải vô địch jujitsu thế giới năm 2021 tại UAE.

Để chuẩn bị cho các giải đấu thể thao quan trọng năm 2022, bên cạnh các bộ môn thế mạnh nói trên, các bộ môn võ thuật khác như: vovinam, võ cổ truyền, boxing đều đang trong quá trình tập luyện cường độ cao. Đây đều là những bộ môn nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, vì vậy, việc xây dựng, củng cố lực lượng VĐV là nhiệm vụ quan trọng. Sự đổi mới từ công tác tuyển chọn các tuyến VĐV năng khiếu, trẻ là yếu tố tiên quyết trong thành công của thể thao tỉnh nhà. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các VĐV được tham gia thi đấu tại các giải đấu cấp quốc gia cũng góp phần giúp các bộ môn duy trì được thành tích, vị thế của mình. Ngay từ đầu năm 2022, các bộ môn võ - vật luôn duy trì khối lượng tập luyện đều đặn cho cả 3 tuyến VĐV, xây dựng giáo án, bài tập bổ trợ, nâng cao dành cho các VĐV trọng điểm. Ban huấn luyện các bộ môn này đều có cách làm bài bản, ưu tiên đầu tư trọng điểm cho các VĐV tài năng, có khả năng tranh chấp huy chương, phấn đấu duy trì thành tích ở các hạng cân, nội dung thế mạnh ở đấu trường quốc gia, qua đó tìm cơ hội để được “khoác áo” đội tuyển quốc gia tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế.

Định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2020-2025, các bộ môn võ - vật có vị thế, vai trò quan trọng trong “bảng vàng” của thể thao thành tích cao tỉnh ở cả đấu trường quốc gia và quốc tế. Đây đều là những sân chơi quan trọng để các VĐV được cọ sát, học hỏi, nâng cao bản lĩnh thi đấu, khẳng định được tài năng, tiếp tục đóng góp cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng