Từ đỉnh cao, Thomas Tuchel bỗng thấy vực sâu

Ở Amex rạng sáng thứ Tư (19/1) là một Thomas Tuchel xa lạ, mệt mỏi, chán chường và cáu kỉnh. Áp lực đang dần đè nặng lên vị Huấn luyện viên mà cách đây không lâu, luôn đầy ắp ý tưởng và năng lượng.

Thomas Tuchel biểu hiện sự thất vọng trong trận hòa Brighton. Ảnh: Getty Images

Trong nhiều tháng, tất cả đã quen hình ảnh đầy hoạt náo của Thomas Tuchel trên đường biên. Huấn luyện viên người Đức không ngừng ra chỉ thị cho các học trò, bằng lời nói hoặc ký hiệu bằng tay. Sau đó Chelsea sẽ giành chiến thắng.

Rạng sáng thứ Tư (19/1) là một cái gì đó rất khác. Tại Amex của Brighton, Tuchel trông thất vọng và ủ rũ. Ông bất động trong một thời gian dài ở hiệp 1 và ít biểu lộ cảm xúc. Bàn thắng của Hakim Ziyech, người tình cờ cũng không nở nụ cười sau pha lập công, không làm thay đổi nhiều tâm trạng của chiến lược gia 48 tuổi. Vào những lúc khác, ông đứng trầm ngâm hoặc biểu lộ sự thất vọng hoặc trừng mắt nhìn về các trợ lý ở phía sau.

Kỳ lạ hơn, dù bị gỡ hòa phút 60 và hệ thống 4-2-2-2 không giúp cải thiện hệ thống tấn công, cũng không ngăn được các làn sóng bên phía Brighton, đồng thời nhiều cầu thủ biểu hiện kém, Tuchel đã đợi đến phút 80 mới điều chỉnh về mặt nhân sự. Nó mang lại cảm giác ông bỏ cuộc, ngừng tìm kiếm chiến thắng và hài lòng với một trận hòa.

Bình luận của Tuchel sau trận đấu càng củng cố quan điểm đó. “Những tiếng la ó vào cuối trận cứ như thể Chelsea đã thua, và tạo ấn tượng về một thất bại. Nhưng xem kìa, chúng tôi đâu có thua”, Huấn luyện viên người Đức nói.

Đêm trước chuyến làm khách tới Brighton, Tuchel được vinh danh ở FIFA The Best với giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2021. Điều đó hoàn toàn xứng đáng với một người đã đưa Chelsea mất phương hướng dưới thời Frank Lampard vào 4 trận chung kết trong vòng 12 tháng (Champions League, FA Cup, Siêu Cúp châu Âu và League Cup). Vào tháng tới, The Blues sẽ tham dự FIFA Club World Cup tại UAE, chiến đấu để mang về danh hiệu duy nhất còn thiếu trong phòng truyền thống của Câu lạc bộ.

Tuy nhiên bóng đá thường thay đổi rất nhanh. Đột nhiên Chelsea gặp khó khăn trong việc đánh bại đối thủ. Kể từ tháng 11 đến nay, đội bóng của Tuchel chỉ thắng 9/19 trận ở mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, họ chỉ thắng 1/7 trận gần nhất. Họ ghi 8 bàn, nhận 7 bàn thua trong thời gian này. Không chỉ đánh mất ngôi đầu, Chelsea đã tụt xuống thứ 2 rồi bây giờ là thứ 3, kém Man City tới 12 điểm trong khi chơi nhiều hơn 1 trận.

Các tiêu chuẩn cao mà Tuchel tạo ra không còn được duy trì. Hàng công rất kém hiệu quả, hàng thủ trở nên mong manh, sự bất cẩn và xu hướng mắc sai lầm nảy nở trong khi những màn trình diễn kém thuyết phục đi đôi với sự xuống dốc về mặt tinh thần.

Ở trận đấu với Brighton, không ai theo kèm Adam Webster khi cầu thủ này đánh đầu gỡ hòa 1-1. Hoặc phút 70, vẫn là Webster, một trung vệ, có thể dễ dàng đi bóng từ giữa sân, băng qua 3 cầu thủ Chelsea và tiến sát đường biên ngang để thực hiện đường chuyền. Bên phía Chelsea, những gì đọng lại là cuộc tranh cãi giữa Ziyech và Romelu Lukaku lúc tiến vào đường hầm sau hiệp 1, là gương mặt vô cảm của Ziyech và vẻ chán chường của Tuchel.

Đúng là Tuchel và Chelsea rất thiếu may mắn trong mùa giải này. Cơn bão chấn thương, đại dịch Covid-19 đã tàn phá đội bóng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Và như Tuchel nói, “khiến các cầu thủ kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần”. Tuy nhiên có rất ít cảm thông dành cho Huấn luyện viên người Đức từ phía Ban lãnh đạo The Blues luôn đòi hỏi thành công vô độ.

Maurizio Sarri, Antonio Conte, Jose Mourinho, Di Matteo hay Carlo Ancelotti đều mất việc không lâu sau khi họ giành danh hiệu. Đó là lý do Tuchel nói rằng “tôi có hợp đồng đến năm 2024, nhưng lịch sử cho thấy, tại Chelsea, không hề dễ dàng để một Huấn luyện viên hoàn thành thỏa thuận”.

Áp lực dần đè nặng lên Tuchel, để ông đã rất chán chường khi không có kết quả tốt. Mà Chelsea thì chỉ đánh giá Huấn luyện viên dựa trên kết quả./.

Theo Báo Nhân Dân