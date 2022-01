Thể dục thể thao Nam Định: Một năm nhọc nhằn "vượt khó"

“Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể thao gắn kết giữa các tuyến, các lớp kế cận, có sự quản lý, chỉ đạo thống nhất để phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp một cách cơ bản, vững chắc. Tăng cường hội nhập quốc tế; không ngừng nâng cao thành tích thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, nâng cao vị thế của Nam Định trên đấu trường thể thao quốc gia, khu vực, châu lục và quốc tế; đóng góp nhiều vận động viên (VĐV) cho các đội tuyển quốc gia” - Đó là mục tiêu công tác thể thao của ngành VH, TT và DL đề ra trong năm 2022.

Sở GĐ và ĐT phối hợp với Sở VH, TT và DL tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ X năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động thể dục thể thao (TDTT) phong trào cũng như thể thao thành tích cao của tỉnh. Hoạt động tập huấn của các đội tuyển và đội tuyển trẻ gặp nhiều khó khăn, việc không được tham gia thi đấu tại các giải đã ảnh hưởng đến tâm lý, thành tích chuyên môn và thành tích thi đấu của các VĐV khi có lịch thi đấu trở lại. Việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp đến nay chưa thực hiện được đúng theo kế hoạch về thời gian cũng như nội dung.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH, TT và DL và UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp TDTT và các Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao đã hoãn các giải đấu theo kế hoạch đề ra. Việc dừng các hoạt động TDTT trong thời gian dài khiến nhiều chỉ tiêu đề ra chưa thể thực hiện. Nhiều giải thi đấu phong trào cũng như kế hoạch đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp phải tạm hoãn chưa rõ thời hạn. Việc dừng các hoạt động TDTT chuyên nghiệp còn ảnh hưởng nhiều đến phong trào TDTT của các địa phương và việc tập TDTT thường xuyên của người dân.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và phát triển đa dạng các hình thức tập luyện, thi đấu TDTT ở cơ sở phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, sưu tầm và xây dựng các nội dung hướng dẫn người dân điều chỉnh cách tập luyện, lựa chọn môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, động viên phát triển phong trào tập luyện TDTT trong công nhân, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang… Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giải Chạy Olympic online “Vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định 2021” thu hút trên 2.500 người tham gia với tổng quãng đường thành tích hoàn thành trên 81 nghìn km, đảm bảo an toàn. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh mặc dù phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn có bước phát triển. Việc rèn luyện TDTT đã trở thành nhu cầu thiết yếu và phổ biến trong nhân dân. Năm 2021, số người tập luyện thường xuyên đạt 36,6% so với dân số; số gia đình thể thao đạt 19,5% so với tổng số hộ. 100% cơ sở giáo dục đảm bảo chương trình giáo dục thể chất; trên 40% học sinh, sinh viên tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa. 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt chiến sĩ khoẻ, trong đó 80% đạt khá, giỏi và 98,7% quân số khỏe để tham gia học tập, thực hiện nhiệm vụ.

Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, hoạt động tập luyện của các đội tuyển và đội tuyển trẻ của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Các Trung tâm Huấn luyện thể thao đã phải điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, áp dụng những biện pháp hạn chế VĐV đi tập huấn dã ngoại trong nước. Việc không được tham gia thi đấu tại các giải và thiếu đối tượng cọ xát đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, thành tích chuyên môn của VĐV. Để thích ứng với dịch COVID-19 trong từng giai đoạn, Sở VH, TT và DL xây dựng những phương án, trong đó có hướng cắt giảm tổ chức và tham gia các giải đấu. Mục tiêu lớn nhất là tập trung thực hiện hoàn thành Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ IX theo kế hoạch đề ra, đảm bảo sự an toàn cho các VĐV. Do đó, ngoài hoãn, lùi chương trình tập huấn, thi đấu nhiều giải đã được phê duyệt, Sở VH, TT và DL yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu phù hợp; tránh di chuyển đến các vùng, khu vực có dịch; thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho VĐV trước, trong và sau khi đi thi đấu, tập huấn. Đồng thời, điều chỉnh các kế hoạch tập huấn, duy trì thể lực, kỹ chiến thuật để tuyển thủ có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng đến các kết quả cao tại các giải đấu khi được tổ chức lại. Năm 2021, tỉnh ta tham gia thi đấu và đăng cai tổ chức thành công các trận đấu của giải Bóng đá Vô địch quốc gia năm 2021, đội bóng đá Nam Định đứng trong tốp các đội dẫn đầu. Đội tuyển các môn Điền kinh, Bơi - lặn, Vật, Boxing, Võ cổ truyền, Wushu, Jujitsu… tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia giành được thành tích cao; trong đó, đạt 38 huy chương (14 Huy chương Vàng (HCV), 10 Huy chương Bạc (HCB), 14 Huy chương Đồng (HCĐ). Tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 tổ chức tại Hà Nội tháng 12-2021 với 50 nội dung thi đấu, thu hút sự tham gia của 393 VĐV đến từ 42 đơn vị. Đoàn Điền kinh Nam Định tham dự giải với 13 VĐV, tranh tài ở 15 nội dung, thi đấu xuất sắc đoạt 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn trên tổng số 42 đoàn tham dự giải. Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXV-2021 tổ chức tại Vĩnh Phúc cuối tháng 12-2021, đoàn Nam Định giành 2 HCB ở hạng cân 57kg của VĐV Đặng Bá Nam; hạng cân 63kg của VĐV Nguyễn Văn Hợp. Ở giải Jujitsu quốc gia năm 2021 đoàn Nam Định đoạt 6 huy chương các loại (1 HCV của VĐV Lục Lệ Giang, hạng cân 45kg nữ, nội dung Nogi; 2 HCB của VĐV Nguyễn Hữu Khang, hạng cân 62kg nam, nội dung GI; VĐV Lục Lệ Giang, hạng cân 45kg nữ, nội dung GI; 3 HCĐ của VĐV Nguyễn Anh Đức, hạng cân 77kg nam, nội dung Nogi; VĐV Nguyễn Văn Dũng, hạng cân 77kg nam, nội dung GI và VĐV Nghiêm Tùng Lâm, hạng cân 77kg nam, nội dung Fighting). Năm 2021, tỉnh có 9 VĐV đạt cấp Kiện tướng, 21 VĐV đạt Cấp 1, đóng góp 8 VĐV cho các đội tuyển quốc gia.

Năm 2022 là năm thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, kiểm soát phòng chống tốt dịch COVID-19 nên sẽ có nhiều sự kiện thể thao lớn của quốc gia, quốc tế diễn ra như: Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022, SEA Games 31, Asiad... Sở VH, TT và DL tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch để tổ chức một số giải đấu như: môn Bóng đá nam SEA Games 31 (tháng 5-2022) tại SVĐ Thiên Trường. Tổ chức Giải vô địch Jujitsu toàn quốc năm 2022; Giải vô địch Kick-Boxing toàn quốc năm 2022 trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản. Tập trung lực lượng huấn luyện viên, VĐV các đội tuyển Bóng đá, Điền kinh, Vovinam, Võ cổ truyền, Kick-Boxing, Vật, Lặn, Jujitsu... tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế. Về thể thao thành tích cao, năm 2022, ngành phấn đấu đạt từ 80 đến 100 huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế; đóng góp cho đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia 3 HLV, 20 VĐV ở các bộ môn./.

Bài và ảnh: Việt Thắng