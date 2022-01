câu chuyện thể thao

Bóng chuyền Việt Nam có thể cho thuê ngoại binh từ mùa giải 2022

Câu chuyện nóng nhất của làng bóng chuyền đang được nhiều người quan tâm chính là sự chuyển nhượng, thay đổi đội bóng của nhiều VĐV ở năm 2022. Tuy vậy, điều đáng quan tâm hơn là khả năng cầu thủ ngoại được cho phép thi đấu từ mùa giải 2022 gần hiện thực...

Các tay đập nước ngoài như Tolliver (Mỹ) có thể sang Việt Nam chơi bóng từ mùa giải 2022.

Lần cuối cùng cầu thủ ngoại được thi đấu giải thuộc hệ thống quốc gia ở Việt Nam là năm 2012. Sự vắng mặt VĐV ngoại đã được 10 năm. Dù các đội bóng cùng người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng ở một số mùa giải vô địch quốc gia sau quyết định trên, tuy nhiên, việc VĐV ngoại không có mặt đã trở nên quen thuộc. Bây giờ, nhiều đội bóng hào hứng muốn quyết định cho phép VĐV ngoại thi đấu sớm thành hiện thực.

“Tôi thấy nếu có cầu thủ ngoại, khán giả sẽ được theo dõi nhiều trận có chuyên môn cao. Đội bóng sẽ thêm tính cạnh tranh và giúp sức từ người được thuê”, HLV Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh) cho biết. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của Than Quảng Ninh cho rằng “tôi và ban huấn luyện cũng đang chờ có thông báo cụ thể của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Nếu cầu thủ ngoại được trở lại, tôi thấy điều này tốt về chuyên môn và tôi ủng hộ”.

Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2021, đội nam VLXD Bình Dương trở thành CLB duy nhất thuê HLV ngoại - ông Mikihiro Shimizu (Nhật Bản - làm HLV trưởng). Điều này để thấy, yếu tố ngoại vẫn là nhu cầu cần thiết giúp gia tăng chuyên môn ở từng đội bóng do lực lượng VĐV nội chỉ có giới hạn đồng thời VĐV chưa thể vượt tầm. VĐV ngoại được thi đấu là điều tốt, nhưng quan trọng các chế tài quản lý của Liên đoàn bóng chuyền phải ổn thỏa bằng không lại trở về câu chuyện không kiểm soát được nên đưa quyết định cấm vào năm 2012 trước đây.

Sau vòng 2 giải vô địch quốc gia 2022, thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng chuyền Việt Nam đang náo nhiệt hơn lúc nào hết. Đặc biệt, cầu thủ nữ thay đổi đội bóng đang diễn ra liên tục. Những đội bóng được cho là có tiềm lực tài chính và quyết hiện thực hóa giấc mộng vô địch quốc gia như nữ Vĩnh Phúc, Ninh Bình, HC Đức Giang Hà Nội... đã và đang có một số cuộc thương lượng mang về cầu thủ chất lượng nhất từ đội bóng khác.

Qua tìm hiểu, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) và đội bóng của mình sẽ tuyển mộ không dưới 5 cầu thủ mới. Trong khi, đội bóng có hậu thuẫn tài chính mạnh của tập đoàn đang là nhà tài trợ chính giải vô địch quốc gia là nữ Vĩnh Phúc quyết “săn” người không kém.

“Cơ chế thị trường nên khó thể ép buộc 1 cầu thủ phải ở lại đội bóng của mình nhiều năm. Tới lúc này, nhiều cuộc chuyển nhượng được cho là thực hiện nhưng thực tế tất cả vẫn là đang thương lượng. Tôi biết một số đội bóng không vội vàng vì nếu việc VĐV ngoại được phép thi đấu, họ sẵn sàng tìm thuê VĐV ngoại chứ mang nhiều cầu thủ nội về lại không giải quyết được hoàn toàn khâu chuyên môn”, một chuyên gia lâu năm của bóng chuyền đã phân tích.

Tính tới lúc này, khiếu kiện trong một số hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện ngay sau mùa giải 2021 là chưa xảy ra. Các bên tính toán kỹ lưỡng, chỉ lấy người khi hết hợp đồng nhằm tránh những ràng buộc đáng tiếc. Đi cùng điều đó, giá trị tiền lót tay là thay đổi chóng mặt.

Qua tìm hiểu, không ít cầu thủ ra mức phí lót tay vài trăm triệu đồng tới tiền tỉ, đồng thời việc tới với đội bóng sẽ có sự đi theo của một số đồng đội thi đấu quen biết mới chấp nhận ký hợp đồng. Tuy vậy, việc chuyển nhượng ở thị trường VĐV nội có thể sẽ xoay chiều, thậm chí tình trạng “thổi giá” sẽ bị triệt tiêu một khi VĐV ngoại được phép thi đấu ngay từ mùa giải 2022 này.

Mới nhất, VĐV đoạt danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2021 là chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy được cho rằng đã là gia nhập đội Tràng An Ninh Bình. Quốc Duy là VĐV đội nam Trà Vinh, thi đấu thuê cho Thể Công mùa giải 2021 và lọt vào chung kết đoạt HCB (thua Tràng An Ninh Bình). Năm 2021, Quốc Duy là 1 trong 18 tuyển thủ được tập trung đội tuyển quốc gia. Trong giai đoạn cầu thủ ngoại còn được thi đấu, Tràng An Ninh Bình là điểm tới hấp dẫn của nhiều chủ tay đập chuyên môn cao thuộc đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chưa kể, đội bóng từng nhập tịch Việt Nam cho 2 cầu thủ Thái Lan thi đấu thành công trong một số giai đoạn như phụ công Đinh Hoàng Chai (Supachai Jitjumroon) và chủ công Nguyễn Văn Đa (Kitsada Somkane)./.

Theo Báo SGGP