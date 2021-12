Phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức nhiều giải thể thao, hội thao; nâng cao công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực; phát động, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao sức khỏe, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

Công an huyện Nghĩa Hưng giao lưu, thi đấu bóng chuyền.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2016-2020, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động VH, TT gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về xây dựng, phát triển TDTT đến năm 2020 và những năm tiếp theo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong toàn ngành. Nhận thức của các cấp ủy, các đơn vị đã có sự chuyển biến toàn diện, tạo động lực khí thế mới, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tự nguyện tham gia các môn thể thao. Hàng năm, Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho CBCS và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên; kiên quyết phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể thao; thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDTT, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nam Định “Vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, khỏe mạnh về thể chất, trong sáng về tâm hồn”. Các đơn vị: PA03, PC07, PC08, PK02 (Công an tỉnh), Công an các huyện, thành phố phối hợp với các ngành: VH, TT và DL, Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức “Tháng hoạt động TDTT cho mọi người” và Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân”, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước… Công an tỉnh luôn chú trọng phát triển, đa dạng các hình thức CLB thể thao; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho CBCS tập luyện và thi đấu các môn thể thao mang tính ứng dụng cao như: võ thuật, bắn súng, việt dã, bơi lội… nhằm nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và khả năng Cơ động sẵn sàng chiến đấu; phối hợp thực hành cứu hộ, cứu nạn của CBCS ở các đơn vị. Xây dựng kế hoạch huấn luyện võ thuật, bắn súng thành chương trình rèn luyện thường xuyên của CBCS, trong đó chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, như: Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát Hình sự, ma túy, Cảnh sát Giao thông, trật tự…; đồng thời coi kết quả rèn luyện thể lực là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại danh hiệu thi đua hàng năm đối với các tập thể, cá nhân của lực lượng Công an trong tỉnh. Đến nay, ngành Công an tỉnh có 48 CLB thể thao cơ sở; các môn có nhiều CBCS tham gia là: quần vợt, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, võ thuật… Quán triệt mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mỗi năm, toàn ngành Công an tổ chức hơn 20 giải thể thao cấp cơ sở, 10 giải thể thao cấp đơn vị và 6 giải thể thao cấp tỉnh với khoảng 1.600 CBCS tham gia các môn như: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, điền kinh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền thống của lực lượng. Trong đó, các giải Bóng đá, Quần vợt cúp “Vì an ninh Tổ quốc” mở rộng được tổ chức với sự tham gia của nhiều CLB đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã thu hút được đông đảo CBCS và các tầng lớp nhân dân đến xem, cổ vũ. Cùng với đó, Đại hội thể thao “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức hàng năm, thi đấu từ 5-7 môn thể thao với hơn 1.000 lượt CBCS tham gia thi đấu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong toàn ngành; tạo nguồn vận động viên cho các đội tuyển thi đấu thành tích cao. Đến nay, tỷ lệ CBCS của ngành Công an tham gia rèn luyện thể lực theo quy định đạt 100%; tỷ lệ đơn vị, CBCS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực hàng năm đạt từ 98%-100%.

Phong trào TDTT trong lực lượng Quân đội cũng phát triển mạnh ở các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT được các đơn vị quan tâm. Đến nay, các thiết chế phục vụ cho tập luyện, thi đấu thể thao của các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh có: 5 nhà thi đấu thể thao, 1 nhà đa năng, 3 sân quần vợt, 13 sân bóng chuyền và sân cầu lông ngoài trời, 4 sân bóng đá. Trong đó, Bộ CHQS sự tỉnh có 2 sân quần vợt, 1 nhà thi đấu, 2 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền; Ban CHQS các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng đầu tư xây dựng nhà thi đấu, sân bóng chuyền, bóng đá khang trang; Ban CHQS huyện Ý Yên có nhà tập bóng bàn, sân quần vợt; Trường Quân sự tỉnh có 1 sân bóng chuyền, 2 bàn bóng bàn, 1 sân bóng đá, 2 sân cầu lông ngoài trời… Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các giải thể thao; Ban CHQS các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Giao Thủy, Trực Ninh… tích cực tham gia với địa phương trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống, Đại hội TDTT huyện tổ chức vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, qua đó gắn kết tình nghĩa quân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các cuộc thi đấu thể thao với các nội dung bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, quần vợt, thu hút đông đảo CBCS tham gia. Còn ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phong trào thể thao phát triển mạnh ở các môn: quần vợt, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, số lượng từ 10-20 CBCS, nữ quân nhân/đội, CLB. Tại các Đồn Biên phòng: Ba Lạt, Văn Lý, Quất Lâm, Ngọc Lâm, Hải đội 2… phong trào TDTT cũng phát triển mạnh với gần 20 đội, CLB thể thao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị rèn luyện thể lực, tập luyện thể thao của các cơ quan, đơn vị được đầu tư tương đối đầy đủ. Hầu hết các đơn vị đều có các sân: bóng chuyền, cầu lông, bàn bóng bàn, quần vợt, bóng đá mi ni, bãi huấn luyện thể thao quốc phòng, đường chạy vượt chướng ngại vật. Để đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT của CBCS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong lực lượng, giữa đơn vị với cán bộ, nhân dân nơi đóng quân. Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh duy trì tổ chức các giải bóng chuyền, bóng đá; Hội thao TDTT với các nội dung: đồng diễn võ thuật, giao lưu, thi đấu các môn thể thao quân sự phối hợp; thi chiến sĩ khỏe; bơi quân sự; chạy việt dã… Từ các giải thể thao phong trào, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã phát hiện, tuyển chọn nhiều tập thể, cá nhân năng khiếu để bồi dưỡng tham gia thi đấu các giải thể thao, hội thao cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức giành nhiều kết quả cao.

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCS về tác dụng của luyện tập TDTT; mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể, duy trì chế độ thể dục sáng, thể thao chiều. Nâng cao công tác tổ chức huấn luyện thể lực cho CBCS; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chính khoá với rèn luyện ngoại khóa và phát triển phong trào hoạt động TDTT. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nền nếp, hiệu quả, đạt chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS. Mục tiêu đến năm 2030, trong lực lượng Quân đội, tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt trên 99%; tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định đạt trên 98%; tỷ lệ CBCS rèn luyện TDTT thường xuyên đạt trên 90%. Trong lực lượng Công an, tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt trên 90%; tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định đạt 100%; tỷ lệ CBCS tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 98%./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng