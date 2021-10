Các giải cầu lông quốc gia sẽ nhộn nhịp trở lại tháng 11-2021

Cầu lông là một trong những môn đầu tiên được Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) thí điểm tổ chức giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia trong tình hình bình thường mới tại Thái Bình. Người trong giới thể thao, đặc biệt là môn cầu lông, rất chờ đợi giải đấu để có sự cọ xát thực tế sau thời gian dài chỉ tập chay.

An toàn, tránh sự vội vàng

Trao đổi ngày 18-10, Phó Giám đốc (phụ trách thể thao) Sở VH, TT và DL tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: “Chúng tôi đã nhận được văn bản của Tổng cục TDTT và Liên đoàn cầu lông Việt Nam về việc triển khai công tác tổ chức thi đấu thí điểm trong giai đoạn bình thường mới. Ban Giám đốc Sở đã báo cáo tới UNBD tỉnh Thái Bình về xin chủ trương, định hướng, đồng thời chúng tôi cũng làm việc với Sở Y tế của tỉnh về công tác y tế, phòng chống dịch COVID-19. Phải tới tháng 11, đơn vị Thái Bình mới tổ chức được giải đấu”.

Trong văn bản của Liên đoàn cầu lông Việt Nam gửi tới các Sở VH, TT và DL và Sở VH-TT các tỉnh, thành phố thì tới đây, giải vô địch đồng đội quốc gia 2021 và vô địch cá nhân toàn quốc 2021 được diễn ra tại Thái Bình. Giải các tay vợt xuất sắc (cuối năm) đã lựa chọn Quảng Ninh làm nơi tranh tài.

Ông Hùng khẳng định, việc quan trọng là địa phương đang lên phương án tối ưu để đảm bảo sự an toàn cho các đoàn VĐV tới thi đấu bởi nếu vội vàng không chuẩn ở từng khâu sẽ ảnh hưởng tới tất cả hoạt động của tỉnh Thái Bình nói riêng. “Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể tới các đoàn từ việc đi lại, đăng ký khách sạn và tổ chức với mô hình khép kín như Tổng cục TDTT hướng dẫn. Đơn vị chủ nhà sẽ bố trí xe đưa đón các đoàn từ nơi ở tới điểm thi đấu, đảm bảo an toàn tối đa”, ông Hùng cho biết.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Minh nói: “Là đơn vị chủ nhà sắp tới của giải cầu lông, các tay vợt của chúng tôi vẫn tập luyện tại địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều tới công tác thể thao nói chung của nhiều đơn vị và cầu lông Thái Bình sẽ tập trung vào đội hình nữ. Địa phương chúng tôi đang kiểm soát tốt và ổn định giữ vững vùng xanh an toàn trước COVID-19 nên từng người được giám sát tốt về y tế. An toàn của VĐV cũng là an toàn của giải đấu. Hiện các VĐV đã được tiêm xong mũi 1 vắc-xin và chờ được tiêm mũi 2”.

Góp phần vào việc thí điểm tổ chức giải thể thao thành tích cao thi đấu tập trung trở lại, nhà thi đấu tỉnh Thái Bình sẽ không mở cửa cho khán giả vào theo dõi. Việc khép kín bao gồm kiểm tra COVID-19 với thời gian 72 giờ/lần với từng thành viên mỗi đoàn.

Mong giải đấu sớm bình thường lại

VĐV của cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh mới tập tập trung trở lại khi thành phố nới lỏng giãn cách vừa qua. Tay vợt Vũ Thị Trang cho biết, việc được tập lại giúp mình và đồng đội có được cảm giác cầu tốt hơn. Tuy thế, thời gian tập trung vẫn phải đảm bảo quy định phòng chống COVID-19 nên chưa thể bình thường hoàn toàn như trước đây.

“Giai đoạn dịch bệnh, tôi và nhiều bạn chỉ biết tự tập để giữ thể lực chứ không làm khác được. Không thi đấu trong nước và quốc tế nên mình rất mong dịch bệnh sớm đi qua để cầu lông được trở lại bình thường. Nếu được đi Thái Bình tranh tài, chúng tôi cũng vui vì có giải được ra sân. Tuy thế, đội hình của đội còn có các em trẻ nên việc họ được đăng ký thi đấu hay không vẫn phải chờ. Giải trở lại nhưng có các yêu cầu về tiêm phòng vắc-xin”, Vũ Thị Trang cho hay.

Gần 2 năm không được thi đấu tập trung nhiều vì ảnh hưởng dịch bệnh, Vũ Thị Trang hay bất kỳ tay vợt nào cũng muốn được ra sân thể hiện năng lực. Vì thế, người hâm mộ rất chờ đợi giải đồng đội và cá nhân toàn quốc 2021 trở lại mạnh mẽ với môn thể thao rất nhiều khán giả này./.

Theo SGGP