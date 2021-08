Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo

Khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, thời gian qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ, đầu tư trọng điểm cho các VĐV có triển vọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh, góp phần nâng cao vị thế thể thao Nam Định trên đấu trường quốc gia và khu vực.

Một buổi tập luyện của các vận động viên môn wushu.

Đồng chí Đặng Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Từ năm 2020 đến nay, lĩnh vực TDTT của tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cùng nỗ lực của đội ngũ viên chức, huấn luyện viên (HLV), VĐV, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã vượt qua khó khăn, duy trì tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các VĐV năng khiếu và tập trung đầu tư trọng điểm cho các VĐV có khả năng giành huy chương tại các giải TDTT của tỉnh, trong nước và khu vực. Công tác tổ chức thi đấu TDTT và khai thác sự kiện được Trung tâm chú trọng, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đầy đủ về nguồn nhân lực phục vụ. Năm 2020, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, trường học trên địa bàn xây dựng phong trào rèn luyện thể chất trong các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là học sinh, sinh viên. Trung tâm đã tổ chức thành công giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc 2020; tổ chức các hoạt động TDTT trong dịp hè năm 2020; mở các câu lạc bộ (CLB): Cầu lông, bóng bàn, aerobic, thể hình, võ thuật, cờ vua, bóng đá Futsal… tại Cung thể thao tỉnh. Trung tâm phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổ cập môn bơi và phòng, chống đuối nước, giảm thiểu tai nạn thương tích cho học sinh các trường: THPT Nguyễn Khuyến, THPT Trần Văn Lan, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Nguyễn Huệ, THCS Lộc Vượng, THCS Lộc Hạ… Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đăng cai tổ chức các giải TDTT phong trào như: Hội thao Agribank chi nhánh Bắc Nam Định, hội thao Công đoàn cơ sở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hội thi Văn nghệ - Thể thao khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh đồng bằng sông Hồng, giải Cầu lông các CLB tỉnh, hội thi nâng đai, đổi đai Võ thuật cổ truyền Việt Nam khu vực I-2020, chương trình TDTT (Maxport Games 2020) Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam chi nhánh Nam Định…

Công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo VĐV trẻ đã đạt được kết quả vượt bậc, các môn thể thao trọng điểm được chú trọng đầu tư tập huấn. Những VĐV có tố chất, có khả năng tranh chấp huy chương đều được Trung tâm cử đi tập huấn tại các trung tâm thể thao lớn trong nước như: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I - Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng… Các VĐV thuộc nhóm thành tích cao đều nhanh chóng hoàn thiện về kỹ năng, chiến thuật, phát huy sở trường, thế mạnh trong các giải đấu để giành thành tích cao. Hiện Trung tâm đang đào tạo 50 VĐV, trong đó có 12 VĐV cấp kiện tướng, cấp I thuộc 4 đội tuyển: Bơi lặn, vật, boxing, wushu. Năm 2020, Trung tâm đã cung cấp cho đội tuyển quốc gia 4 VĐV các môn boxing, vật, bơi lặn; 2 HLV môn vật, bơi lặn. Trung tâm đã tuyển chọn, thanh loại, đào tạo và huấn luyện các đội tuyển bơi lặn, vật, boxing, wushu, kick boxing… để có lực lượng VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Năm 2020, các đội tuyển đã giành được 30 huy chương các loại tại các giải TDTT; trong đó có 3 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ. Ở bộ môn vật, các VĐV đã tham gia giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do trẻ quốc gia 2020 tổ chức tại Thanh Hóa. VĐV Hoàng Minh Nghị đoạt HCB hạng cân 80kg, VĐV Trần Ánh Tuyết đoạt HCB hạng cân 62kg, VĐV Phan Thành Sơn đoạt HCĐ hạng cân 130kg. Tham gia giải Vô địch Vật dân tộc toàn quốc 2020 tại Bắc Giang, VĐV Nguyễn Đức Thắng đoạt HCĐ hạng cân 57kg, VĐV Nguyễn Văn Chung đoạt HCĐ hạng cân 66kg. Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia 2020 tổ chức tại tỉnh ta, VĐV Trần Ánh Tuyết đoạt HCV hạng cân 59kg. Bộ môn bơi lặn dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Thị Mai Hương giàu kinh nghiệm và tâm huyết cùng với lứa VĐV đang bước vào “độ chín”, dù mới 16-17 tuổi nhưng đã thi đấu nhiều năm, giành nhiều huy chương, được giới chuyên môn đánh giá cao. Tham gia giải Vô địch Bơi lặn nhóm tuổi toàn quốc 2020 tại Quảng Ninh, VĐV Vũ Thị Hồng Nhung đoạt HCĐ nội dung 200m bơi bafin, VĐV Nguyễn Thị Thúy đoạt 2 HCB ở các nội dung 50m, 100m bơi bafin, 2 HCĐ ở các nội dung 50m lặn tốc độ, 50m lặn vòi hơi chân vịt. Tham gia giải Vô địch quốc gia Bơi lặn 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, VĐV Nguyễn Thị Thảo đoạt 2 HCB ở các nội dung 50m, 100m lặn chân vịt đôi. Đối với bộ môn kick boxing, các VĐV tham gia giải Vô địch các CLB Kick Boxing toàn quốc 2020 tại Đăk Nông; trong đó, VĐV Trần Trà My đoạt HCĐ hạng cân 64kg nữ - Lowkick. Tham gia Giải Vô địch trẻ Kick Boxing toàn quốc năm 2020 tại Nghệ An, VĐV Vũ Thành Nam đoạt HCV hạng cân 63kg, VĐV Nguyễn Thế Linh đoạt HCB hạng cân 54kg, VĐV Trương Ngọc Hữu Nghĩa đoạt HCB hạng cân 69kg…

Những thành tích mà các VĐV giành được tại các giải TDTT thời gian qua không chỉ là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân các VĐV mà còn có sự quan tâm, đào tạo, hướng dẫn của đội ngũ HLV trẻ, giàu kinh nghiệm thi đấu và chuyên môn, được đào tạo bài bản, luôn đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng khoa học, hiện đại. Trung tâm hiện có 6 HLV gồm HLV Đỗ Tiến Cừ, Nguyễn Thị Mai Hương (môn bơi lặn); Tạ Quang Đạt (môn boxing), Phạm Văn Long (môn wushu); Chu Thị Kim Thoa, Trần Đình Hưởng (môn vật)… Ngoài ra, Trung tâm còn có một số chuyên gia ở các bộ môn mũi nhọn boxing, vật để tăng cường công tác huấn luyện cho VĐV ở các giải đấu quan trọng. Bên cạnh đó, điều kiện tập luyện các môn thể thao của Trung tâm ngày càng được nâng lên. Các môn boxing, vật, wushu tập tại Cung Thể thao tỉnh với cơ sở vật chất và trang thiết bị tương đối hiện đại; môn bơi lặn tập tại bể bơi có mái che, có thể tập luyện trong mùa đông.

Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến lĩnh vực TDTT, nhiều giải thi đấu thể thao toàn quốc đều bị hủy, hoãn, lùi thời gian tổ chức, thời gian tới, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục công tác đào tạo, tuyển chọn VĐV để bổ sung kịp thời cho các lớp năng khiếu và các đội tuyển thể thao của tỉnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và thanh loại những VĐV không đạt yêu cầu về chuyên môn. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tổ chức các lớp năng khiếu nghiệp dư ở cơ sở để tạo nguồn VĐV; tăng cường công tác huấn luyện và tích cực chỉ đạo các đội tuyển tập luyện để chuẩn bị tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, khu vực, quốc tế sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nâng cao chế độ đãi ngộ, tạo các điều kiện, kịp thời động viên HLV, VĐV yên tâm cống hiến trong luyện tập và thi đấu./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng