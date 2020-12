Phong trào tập luyện bóng bàn trong công nhân, viên chức, lao động

Thời gian qua, phong trào tập luyện bóng bàn trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ở các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi. Nhiều câu lạc bộ (CLB) bóng bàn hoạt động nền nếp, hiệu quả, nhiều giải thi đấu, giao lưu bóng bàn được tổ chức.

Bóng bàn là một trong số các môn thể thao thông dụng, hiện đang phát triển mạnh ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. “Quả bóng nhựa, cây vợt nỉ” hấp dẫn nhiều người tập luyện bởi bộ môn này rèn luyện kỹ thuật khéo léo, không cần nhiều sức lực, tính đối kháng cao, chi phí tập luyện không quá tốn kém. Phong trào bóng bàn phát triển mạnh tại các ngành, các cơ quan, đơn vị với nhiều CLB có bề dày thành tích như: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Công an, Quân đội, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh… Tại Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh, sau mỗi ngày làm việc, rất đông cán bộ, CNVCLĐ cơ quan tham gia tập luyện bóng bàn. Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết: Tôi và nhiều đồng nghiệp trong cơ quan sau mỗi ngày làm việc đều tham gia tập luyện, trước là để rèn luyện sức khỏe, sau là tăng cường đoàn kết, giảm căng thẳng, qua đó nâng cao hiệu quả công việc. Để đẩy mạnh phát triển phong trào bóng bàn trong cơ quan, nhiều năm qua, Trung tâm tạo điều kiện về địa điểm, trang thiết bị, khuyến khích cán bộ, nhân viên trong cơ quan tham gia tập luyện. CLB bóng bàn Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh có khoảng 30 thành viên, trong đó có một số VĐV từng được đào tạo bài bản ở cấp độ thành tích cao và một số VĐV kỳ cựu của bóng bàn tỉnh. Nhiều VĐV giành thành tích cao tại các giải bóng bàn tỉnh như: Trần Khắc Dũng, Lê Duy Tuấn, Đặng Việt Hà… Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có hàng chục CLB bóng bàn mới được thành lập thuộc các cơ quan, đơn vị LLVT, trường học, doanh nghiệp. Tiêu biểu như các CLB bóng bàn thuộc Công an tỉnh được đầu tư cơ sở vật chất, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ phát triển trong các cơ quan, đơn vị, phong trào bóng bàn hiện thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Thành phố Nam Định hiện có 15 CLB bóng bàn thuộc các doanh nghiệp như: Công ty Trung Hiếu Gas, Công ty Đồ gỗ Mạnh Nghĩa, Xăng dầu Hà Nam Ninh, Đường sắt Hà Ninh… Các CLB hoạt động sôi động, giành nhiều thành tích cao đem về cho ngành TDTT thành phố với số lượng trung bình khoảng 20 thành viên/CLB. Huyện Hải Hậu được đánh giá là địa phương có phong trào bóng bàn phát triển mạnh; trong đó có khoảng 15 CLB bóng bàn hoạt động nền nếp. Đồng chí Trần Ngọc Tuân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện cho biết: Nhiều CLB bóng bàn trong huyện phát triển nhanh với số lượng nhiều VĐV có trình độ cao như CLB bóng bàn Điện lực Hải Hậu, Phòng GD và ĐT huyện, Công ty Hoàng Giang…

Giải bóng bàn tỉnh năm 2020 được tổ chức tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định).

Các giải bóng bàn được tổ chức ngày càng nhiều với số lượng VĐV tham dự và chất lượng của các trận đấu ngày càng cao. Giải bóng bàn tỉnh diễn ra vào giữa tháng 7-2020 đã thổi một luồng sinh khí mới vào phong trào bóng bàn của tỉnh với hơn 100 VĐV tham dự giải đều là những VĐV xuất sắc đến từ 17 đơn vị các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh. Trước sự cổ vũ của nhiều người yêu môn thể thao này trong tỉnh, các VĐV đã nỗ lực tranh tài ở 3 hạng B, C, D, theo nội dung đồng đội. Nhiều trận đấu đã diễn ra sôi nổi, với những đường bóng, đẹp, kỹ thuật cao. Kết quả giải đấu không làm bất ngờ người hâm mộ khi các đơn vị đoạt giải cao đều là những đơn vị có truyền thống về phong trào bóng bàn như Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Công ty Trung Hiếu Gas, Công ty Đồ gỗ Mạnh Nghĩa… Hàng năm, CLB Văn hóa - Thể thao khu vực Tỉnh ủy đều tổ chức Giải thể thao chào mừng Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Trong đó, môn bóng bàn được tổ chức theo thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng chung kết. Giải bóng bàn thu hút hàng chục VĐV của 8 cơ quan, đơn vị tham gia gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Bên cạnh các giải đấu bóng bàn do tỉnh tổ chức, thời gian gần đây đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp mạnh dạn tổ chức giải, tạo sân chơi cho các CLB bóng bàn quần chúng trong tỉnh. Tiêu biểu là Trung tâm VH-TT Thanh thiếu niên tỉnh hàng năm tổ chức Giải bóng bàn các CLB tỉnh tranh cúp Thiên Trường. Quy mô, chất lượng giải đấu năm sau cao hơn năm trước. Sau hơn 7 năm tổ chức, Giải bóng bàn Thiên Trường mở rộng số lượng các CLB tham gia gồm các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình... Ngoài ra còn có hàng trăm giải giao lưu bóng bàn do các CLB đứng ra tổ chức hàng năm như CLB bóng bàn Công an tỉnh, CLB bóng bàn Sở Giao thông Vận tải, CLB bóng bàn Cty Cổ phần TASCO (thành phố Nam Định)… Đây là những tín hiệu vui, cho thấy phong trào bóng bàn đang được các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, các địa phương chung tay khôi phục và phát triển.

Với sự phát triển về số lượng CLB, giải tổ chức đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của phong trào bóng bàn một thời gian dài sa sút. Để duy trì phát triển phong trào bóng bàn trong các cơ quan, đơn vị, ngành VH, TT và DL, cần tiếp tục động viên các tổ chức, cá nhân làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá để thành lập các điểm, nhóm, CLB và tổ chức các giải đấu bóng bàn thường xuyên. Đây là tiền đề và điều kiện để các giải bóng bàn ở cấp độ thành tích cao của tỉnh xây dựng môi trường chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh, qua đó đưa phong trào bóng bàn tỉnh ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh