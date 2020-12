Khởi tranh vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020

Tối 9-12, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắc Lắc tổ chức khai mạc vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020.

Một pha bóng hay trong trận BTL Thông tin-LienVietPostBank thắng Ngân hàng Công Thương 3-0.

Giải quy tụ 20 đội bóng (10 đội nam, 10 đội nữ). Sau vòng 1, ban tổ chức đã hoán đổi hai đội từ bảng A sang bảng B và hai đội bảng B sang bảng A để hợp lại thành bảng C và D nam, nữ. Bảng C được tổ chức tại Đắc Lắc và bảng D diễn ra ở Khánh Hòa. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nam, 4 đội nữ xuất sắc vào vòng chung kết thi đấu tranh vô địch. Đội xếp thứ 3 mỗi bảng được an toàn. Hai đội xếp thứ 4 và thứ 5 mỗi bảng sẽ đấu chéo chọn ra 1 đội nam, 1 đội nữ xuống hạng. Ở trận ra quân, tại bảng C nữ, Câu lạc bộ BTL Thông tin-LienVietPostBank đã thắng Ngân hàng Công Thương 3-0. Tràng An Ninh Bình thắng VLXD Bình Dương 3-2 tại bảng C nam. Ở bảng D nữ, Hóa chất Đức Giang Hà Nội thắng Truyền hình Vĩnh Long 3-0...

Theo qdnd.vn