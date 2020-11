Kết thúc Giải Bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1- 2020

Cuộc đổi ngôi bất ngờ

Đầu mùa bóng, đội Hà Nội FC vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải Bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1 - 2020. Thế nhưng, với những nỗ lực đáng ghi nhận, bất bại trong bảy vòng đấu của giai đoạn 2, trong đó có sáu trận thắng ở lượt về, các cầu thủ Viettel đã giành ngôi vô địch thuyết phục sau trận đấu căng thẳng đến phút chót ở vòng đấu cuối cùng trước Sài Gòn FC.

Cầu thủ Trọng Đại (bên trái) là một nhân tố quan trọng giúp Viettel thành công ở mùa giải 2020.

Đối đầu Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất chiều 8-11, các cầu thủ Viettel sớm nhận tin sốc khi đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Hà Nội FC ở trận đấu cùng giờ đã vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh từ phút thứ 12 và thắng 4-0 sau đó. Song cũng rất nhanh sau đó, đến phút thứ 18, Bru-nô ghi bàn thắng và dù rất nhọc nhằn, nhưng Viettel đã bảo vệ thành quả đó sau thời gian thi đấu chính thức để lên ngôi vô địch. Viettel lên ngôi vô địch năm nay với hai điểm nhiều hơn đội á quân Hà Nội FC. Mặc dù mới thi đấu mùa giải thứ hai trên sân chuyên nghiệp V.League 1, song Viettel đã gặt hái thành công rực rỡ và sẽ là nguồn động viên lớn để các đội bóng khác noi theo. Có thể khẳng định, công đầu đưa Viettel lên ngôi vô địch V.League 1- 2020 là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công đã sử dụng chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu để tận dụng sai lầm của đối thủ qua đó vượt lên. Ở giai đoạn 1 của giải đấu, Sài Gòn FC từng bứt phá mạnh mẽ và chiếm ngôi đầu, nhưng họ đã bị “bắt bài” ở giai đoạn 2 và thi đấu chững lại với số điểm chập chờn, trong khi Viettel lại cho thấy phong độ ổn định và càng đá càng hay với các cầu thủ biết tận dụng để tỏa sáng khi có cơ hội. Chỉ nhỉnh hơn chút ít so với đối thủ khi phần lớn các trận đấu ở giai đoạn 2 của Viettel chỉ có chiến thắng sít sao 1-0, song điều đáng nói là mỗi trận đấu họ đều gây ấn tượng với cách thắng riêng. Chẳng hạn như trận thắng Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy, dù đối thủ tập trung kèm chặt Bru-nô thì Vê-nan-xi-ô lại xuất sắc ghi bàn, còn trong cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Trương Việt Hoàng lại đưa vào sân Nguyễn Trọng Đại và cầu thủ từng phải nghỉ trong thời gian dài do chấn thương đã xuất sắc lập công.