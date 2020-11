Hiệu quả xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao ở thị trấn Cát Thành

Nhiều năm qua, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác xã hội hoá thể dục thể thao (TDTT), huy động được các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện, tổ chức các giải thể thao, đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển.

Khai mạc Giải bóng đá Cát Thành Cup năm 2020.

Từ nguồn ngân sách và sự đóng góp của nhân dân, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT của thị trấn Cát Thành khá đồng bộ. Đến nay, ở cả 26 tổ dân phố (TDP) đều đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang, sân thể thao rộng khoảng 1.000m2, có sân bóng chuyền, cầu lông được đầu tư trang thiết bị, dụng cụ thể dục, đèn chiếu sáng... Thị trấn có 1 sân vận động trung tâm rộng 4.500m2, 1 sân bóng đá tại TDP Bắc Tiến, 2 sân bóng chuyền, 2 điểm tập bóng bàn, hơn 10 sân cầu lông ngoài trời. Những năm qua, thị trấn khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, cung ứng các dịch vụ TDTT đáp ứng nhu cầu luyện tập của nhân dân. Tại TDP Bắc Giang, năm 2019, anh Trần Văn Sùng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo có diện tích 1.750m2; ông Nguyễn Quốc Hải xây dựng bể bơi tư nhân dạy bơi cho thanh, thiếu niên, phối hợp với các trường tiểu học, THCS thị trấn tổ chức dạy bơi cứu đuối cho học sinh… Cũng từ nguồn lực xã hội hoá, một số cá nhân xây dựng sân quần vợt hiện đại tại thôn Phú An. Nhiều cá nhân đầu tư thiết bị phục vụ người dân miễn phí hoặc cho thuê phòng tập thể hình, phòng tập yoga, aerobic… Với cơ sở vật chất đầy đủ, phong trào thể thao trên địa bàn thị trấn ngày càng phát triển đa dạng, các CLB, đội, nhóm thể thao được thành lập ngày càng nhiều, thu hút được nhiều người dân tham gia tập luyện. Phong trào bóng đá phát triển mạnh, thị trấn hiện có gần 20 đội bóng được thành lập tại các TDP, các thôn Cát Chử, Hương Cát, Phú An và các doanh nghiệp, thường xuyên tham gia và giành thành tích cao tại các giải bóng đá phong trào. Nhiều CLB có phong trào phát triển mạnh, bài bản như: Cát Chử Nội, Bắc Đại, Trực Thành… đã xây dựng đội bóng bài bản có nhà tài trợ, huấn luyện viên; tổ chức tập luyện, thi đấu theo lịch hàng tuần. Thị trấn có phong trào cầu lông phát triển từ nhiều năm qua, hoạt động sôi nổi nhất là CLB cầu lông Cát Thành có 20 thành viên, chủ yếu là giáo viên, cán bộ, công chức, người kinh doanh tự do, tập luyện tại các địa điểm: nhà đa năng Trường THPT Trực Ninh A, sân cầu lông Trường THCS thị trấn Cát Thành (khu B). Các thành viên trong CLB làm nòng cốt trong đội tuyển cầu lông thị trấn tham gia thi đấu và giành thành tích cao tại các giải cầu lông huyện. Cùng với cầu lông, phong trào bóng bàn cũng phát triển với 4 bàn bóng tại: Giáo xứ Phú An, Trường THCS thị trấn Cát Thành. Phong trào tập luyện thể dục nhịp điệu mặc dù mới được đưa vào thị trấn trong hơn 1 năm gần đây nhưng đã phát triển nhanh chóng. Thị trấn hiện có 2 CLB thể dục của chi Hội Phụ nữ các TDP Nam Sơn, Bắc Đại 2 thu hút gần 50 hội viên tập luyện vào buổi tối. Các bài tập thể dục nhịp điệu trên nền nhạc sôi động gồm các động tác đơn giản, dễ tập, dễ nhớ, phù hợp với sức khoẻ phụ nữ như: aerobic, zumba, yoga... Chị Nguyễn Hà, chi Hội Phụ nữ TDP Nam Sơn cho biết: Các CLB thể dục được thành lập, giúp cho chị em trong thị trấn được giao lưu, học hỏi và tập luyện thường xuyên. Thời gian tập luyện hợp lý, các bài tập có tác dụng nâng cao sức khỏe nên phong trào thể dục nhịp điệu ngày càng phát triển. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi thị trấn cũng phát triển đa dạng với các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp như: dưỡng sinh, cầu lông, bóng chuyền hơi... Hội Người cao tuổi thị trấn hiện có 3 câu lạc bộ dưỡng sinh thành lập theo các thôn Cát Chử, Hương Cát, Phú An; 2 điểm tập bóng chuyền hơi tại các sân thể thao UBND thị trấn, TDP Sơn Ký; 2 điểm tập cầu lồng tại sân Đình Hương Cát, sân Hợp tác xã dịch vụ Trực Cát. Dù mới phát triển nhưng phong trào xe đạp thể thao thu hút đông người dân tham gia tập luyện vào buổi sáng trên các tuyến đường trong thị trấn. Các môn thể dục aerobic, gym được thanh, thiếu niên, phụ nữ yêu thích, luyện tập tại các CLB thể thao trong thị trấn.

Với sự phát triển mạnh các CLB thể thao, thị trấn Cát Thành thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao vào các dịp nghỉ lễ, tết. Sôi nổi nhất là ngày hội văn hóa - thể thao hàng năm thu hút hàng nghìn người tham gia thi đấu và cổ vũ. Mỗi giải thi đấu, thị trấn thường tổ chức 3 môn: bóng đá, cầu lông, xe đạp chậm tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Ngoài ra, tùy điều kiện các năm, thị trấn tổ chức thêm các giải thể thao nhân Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26-3); Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (27-3), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Để khuyến khích phong trào TDTT thị trấn ngày càng phát triển, UBND thị trấn tạo điều kiện duy trì tổ chức Giải bóng đá Cát Thành Cup thường niên. Giải đấu thu hút sự tham gia của 8 đội bóng các TDP, doanh nghiệp thi đấu trong thời gian một tháng. Mỗi giải bóng đá thu hút hàng chục triệu đồng ủng hộ của cán bộ, nhân dân, đặc biệt 20 đơn vị nhận tài trợ kinh phí mua sắm trang phục, nước uống, trao thưởng cho các VĐV đã tạo không khí sôi động cho giải đấu. Ngoài ra, một số cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các giải cầu lông, quần vợt thu hút hàng chục VĐV tham gia. Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT đã phát triển sâu rộng khắp các địa bàn dân cư, tạo sợi dây gắn kết tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân ngày càng được nâng lên. Tại các khu dân cư, tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân có thể tự lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp để tập luyện, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đến nay có trên 40% dân số thị trấn tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.

Thời gian tới, thị trấn Cát Thành tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp các sân chơi thể thao, triển khai lắp đặt các thiết bị vận động, dụng cụ TDTT ngoài trời tại các khu dân cư, thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào. Phát huy vai trò của các CLB thể thao thế mạnh như bóng đá, cầu lông… tham gia các giải thể thao huyện tổ chức, đưa phong trào thể dục thể thao của thị trấn ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh