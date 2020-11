Ghi nhận từ Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh năm 2020

Giữa tháng 11, Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh năm 2020 đã chính thức trở lại sau nhiều năm vắng bóng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các đoàn vận động viên và khán giả.

Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh năm 2020 được tổ chức tại Cung Thể thao tỉnh (thành phố Nam Định).

Giải cầu lông các câu lạc bộ (CLB) tỉnh năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-11. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của hơn 200 VĐV đến từ 19 đơn vị gồm CLB các huyện: Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Xuân Trường, Ý Yên; CLB các sở, ban, ngành: Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các CLB cầu lông: Thành Nam, Trần Quốc Toản, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Du 151, Biển Đông, Anh Em. Các VĐV thi đấu phân hạng A, B theo nhóm tuổi với tổng số 23 nội dung thi đấu theo đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; các vận động viên thuộc nhóm học sinh THCS (dưới 15 tuổi), THPT (dưới 18 tuổi) thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả toàn đoàn: huyện Nghĩa Hưng đoạt giải Nhất, CLB Giải Phóng đoạt giải Nhì, huyện Giao Thủy đoạt giải Ba. Giới chuyên môn nhận định, đây là giải đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, tạo bước phát triển bộ môn cầu lông; mở rộng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa những người tập luyện với các VĐV, giữa thế hệ “lão làng” với lứa VĐV trẻ của các CLB; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe phục vụ lao động, học tập và công tác. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Giải cầu lông các CLB tỉnh được tổ chức nhằm khích lệ phong trào tập luyện cầu lông của các ngành, địa phương trong tỉnh. Qua đó giúp nâng cao trình độ, tâm lý thi đấu, từng bước hình thành hệ thống các CLB cầu lông chất lượng ở các địa phương. Giải năm nay quy tụ số lượng VĐV đông đảo. Chất lượng giải đấu tăng lên rõ rệt, cụ thể như nội dung thi đấu hạng A, B góp mặt nhiều tay vợt có trình độ cao, đem đến cho khán giả những đường cầu gay cấn, kịch tính. Ở hạng thi đấu dành cho học sinh THCS, THPT có nhiều tay vợt trẻ có năng khiếu, triển vọng có cơ hội gặp nhau, cùng thi đấu giao lưu, học hỏi; góp phần đẩy mạnh phong trào giáo dục thể chất, thể thao học đường. Ban Tổ chức ghi nhận sự tham gia đông đảo và nhiệt tình từ các địa phương, sở, ngành trong tỉnh; trong đó có những CLB có bề dày thành tích như: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... Qua đó cho thấy phong trào tập luyện cầu lông tiếp tục duy trì và phát triển mạnh tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; được nhiều người dân lựa chọn tập luyện. Các tay vợt tham gia giải có trình độ không quá chênh lệch. Ông Nguyễn Hải, VĐV cao tuổi nhất giải chia sẻ: Tôi thấy năm nay giải có nhiều đổi mới về quy mô, đối tượng tham gia được mở rộng, đa dạng các nội dung thi đấu, tính cạnh tranh cao, chất lượng giải đấu được nâng lên so với các giải trước. Bản thân được thi đấu giải đấu cấp tỉnh cùng với các VĐV trẻ tuổi hơn giúp tôi có nhiều trải nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật. Cũng theo ông Hải, sức hút của giải là ở hạng A có các tay vợt trung tuổi, giàu kinh nghiệm; các trận đấu diễn biến nhanh, hấp dẫn. Ngoài ra, giải năm nay được tổ chức tại Cung Thể thao tỉnh, nơi có sân đấu thoáng rộng, mát mẻ, giảm thiểu tác động từ thời tiết, góp phần đảm bảo thể lực cho các VĐV.

Giải đấu năm nay còn mang lại những tín hiệu vui cho phong trào cầu lông tỉnh khi chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều địa phương như Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Xuân Trường… Huyện Nghĩa Hưng tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương có phong trào cầu lông phát triển mạnh trong tỉnh với việc đoạt 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Hiện toàn huyện có 20 nhà tập luyện, thi đấu cầu lông và 215 sân tập luyện cầu lông ngoài trời tại các khu dân cư. Ngoài việc hỗ trợ thành lập các CLB, những năm vừa qua, huyện còn khuyến khích, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho các VĐV tham gia tập luyện, thi đấu. Một số VĐV có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm, phối hợp ăn ý như các bộ đôi VĐV: Trần Trung Tuyến, Đỗ Thị Hà (HCV nội dung đôi nam nữ hạng A); Vũ Đức Mạnh, Đặng Hợp Thanh (HCV nội dung đôi nam 31-35 tuổi hạng B); Phạm Thị Trang, Nguyễn Văn Thiêm (HCV nội dung đôi nam nữ 31-40 tuổi hạng B)… Ngoài ra, một trong những nét mới đáng ghi nhận là giải năm nay có sự góp mặt của các CLB cầu lông tư nhân theo chủ trương xã hội hóa, góp phần thúc đẩy sự đầu tư cho phong trào cầu lông ở địa phương phát triển, tạo điều kiện cho các tay vợt không chuyên được tham dự thi đấu. Hiện tại, toàn tỉnh có gần 100 CLB cầu lông với quy mô khác nhau, dù số lượng CLB dự giải lần này mới ở mức khiêm tốn nhưng đều là những CLB mạnh, lực lượng đồng đều như: Thành Nam, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Anh Em, Biển Đông… Trong đó, CLB cầu lông Nguyễn Văn Cừ thống trị ở hạng đấu dành cho học sinh THCS, THPT khi giành đến 9 huy chương (3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ) trong tổng số 14 huy chương của giải. Việc mở rộng đối tượng tham dự từ các CLB nêu trên sẽ mở đầu cho nhiều CLB cầu lông tư nhân khác tham dự giải cầu lông toàn tỉnh ở các mùa giải tiếp theo; góp phần thực hiện phát triển theo hướng xã hội hóa, thu hút đầu tư, vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu. Theo một số huấn luyện viên của các đoàn, mặc dù gặp khó khăn về kinh phí nhưng các huyện, thành phố vẫn cử các đoàn tham dự giải tỉnh để các VĐV có dịp thi đấu cọ sát, qua đó động viên, khích lệ phong trào cầu lông phát triển. Đây cũng là dịp để các đơn vị học tập kinh nghiệm tổ chức tốt hơn các giải cầu lông của đơn vị mình, nhất là tổ chức giải cầu lông trong chương trình thi đấu thường niên.

Giải cầu lông các CLB tỉnh năm 2020 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả cũng như các VĐV tham dự. Từ đánh giá, nhận xét của những người trực tiếp tham dự giải, có thể thấy các đoàn đều đánh giá rất cao khâu tổ chức của giải cũng như chất lượng thi đấu của các trận đấu. Sức hút của giải đấu đối với phong trào ngày càng lớn; đóng vai trò quan trọng, trở thành diễn đàn, sân chơi không thể thiếu của những người yêu thích môn cầu lông trong tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh