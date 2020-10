Ấn tượng đẹp về Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020

Sau 6 ngày tranh tài, Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020 tổ chức tại tỉnh ta đã kết thúc. Gần 150 trận thi đấu căng thẳng, hấp dẫn trong Giải đấu đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các đại biểu, các đoàn vận động viên (VĐV) và người hâm mộ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020.

Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) tổ chức từ ngày 4-10 đến 9-10. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 18 đoàn với 252 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các ngành Công an, Quân đội. Các VĐV thi đấu theo hình thức tính điểm, loại trực tiếp ở 3 nội dung: Vật cổ điển (chỉ có nội dung nam) với 11 hạng cân từ 50kg đến 130kg; vật tự do nam với 11 hạng cân từ 53kg đến 125kg và vật tự do nữ với 11 hạng cân từ 46kg đến 76kg. Các đơn vị có truyền thống, sở hữu lực lượng VĐV mạnh, nằm trong các đội tuyển quốc gia từ nhiều năm nay như Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Công an, Quân đội tiếp tục khẳng định được ưu thế. Kết thúc giải, ở nội dung vật cổ điển, các đoàn: Hà Nội xếp thứ nhất (5 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ), Quân đội xếp thứ nhì (4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Công an xếp thứ ba (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Ở nội dung vật tự do nam, các đoàn: Hà Nội xếp thứ nhất (5 HCV, 5 HCĐ), Quân đội xếp thứ nhì (4 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ), Hải Phòng xếp thứ ba (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ); nội dung vật tự do nữ, các đoàn: Hà Nội xếp thứ nhất (4 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ), Thừa Thiên Huế xếp thứ nhì (2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ), Công an xếp thứ ba (2 HCV, 2 HCB). Ông Lý Duy Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam cho biết: Qua giải đấu cho thấy các địa phương, đơn vị trên cả nước tiếp tục làm tốt hơn công tác đào tạo VĐV trẻ bộ môn vật. Đội tuyển Vật quốc gia cũng sẽ chọn lọc được những gương mặt VĐV xuất sắc, ưu tú nhất từ giải đấu để bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc tế sắp tới. Liên đoàn cũng đánh giá cao cơ sở vật chất và công tác tổ chức của chủ nhà Nam Định. Cung Thể thao tỉnh, địa điểm tổ chức thi đấu hiện đại, trang thiết bị đầy đủ theo chuẩn quốc gia, quốc tế. Điều kiện ăn uống, ngủ, nghỉ của các đoàn VĐV được đảm bảo an toàn, vệ sinh, bố trí gần địa điểm thi đấu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu cho biết: Với tư cách là đơn vị đăng cai, trong suốt thời gian diễn ra giải, tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và triển khai công tác tổ chức giải đấu tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất các đoàn về tham dự giải. Thành công của giải đấu thêm một lần nữa chứng minh tỉnh ta là một trong những địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn trong nước và khu vực; qua đó, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của quê hương.

Không chỉ “ghi điểm” trong công tác tổ chức, đăng cai của đơn vị chủ nhà Nam Định còn ghi dấu ấn mạnh mẽ qua thành tích thi đấu của các VĐV. Đoàn VĐV tỉnh ta tham dự giải có 3 đô vật thi đấu các nội dung: Vật cổ điển hạng cân 130kg; vật tự do nữ 59kg và vật tự do nam 79kg. Với chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện, đô vật Trần Thị Ánh Tuyết đã thi đấu xuất sắc đoạt tấm HCV duy nhất cho đoàn Nam Định ở hạng cân 59kg. Khác với các VĐV năng khiếu khác được đào tạo từ nhỏ, đô vật quê gốc xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) bắt đầu tập luyện môn Vật tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh từ năm 2016. Nữ tuyển thủ sinh năm 2001 bén duyên với thể thao từ thời THCS khi tham gia thi đấu ở môn điền kinh nội dung đẩy tạ tại các giải thể thao học sinh phổ thông. Với thể hình to lớn nhưng lại rất khéo léo, có lực tay tốt, Tuyết đã được HLV đội tuyển Vật của tỉnh Chu Thị Kim Thoa “chấm” ngay từ khi gặp mặt. Dưới sự huấn luyện của các HLV thông qua các buổi tập luyện chuyên sâu, những bài bổ trợ tâm lý, tăng cường thi đấu với các đơn vị mạnh nên trình độ kỹ thuật chuyên môn của Tuyết tiến bộ không ngừng. Chỉ sau hơn 1 năm, Tuyết đã được triệu tập tham gia đội tuyển vật trẻ quốc gia. Năm 2017, Tuyết lần đầu tiên tham dự Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc và giành HCB. Vượt xa kỳ vọng, ở tuổi 17, Ánh Tuyết xuất sắc giành HCV tại Giải vô địch trẻ Vật Đông Nam Á năm 2018 tại Thái Lan ở nội dung sở trường là vật tự do nữ hạng 63kg. Sau thành tích ấn tượng đó, nữ đô vật dần có vị trí vững chắc trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia ở các hạng cân trung bình. Chuẩn bị cho Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc, Tuyết tiếp tục được đặt niềm tin ở nội dung vật tự do nữ hạng 59kg. Tuyết cho biết: “Để thi đấu đạt thành tích cao tại Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm nay, em xác định phải cố gắng rất nhiều bởi thời gian qua do nhiều lý do khách quan các giải đấu trong nước và quốc tế không được tổ chức định kỳ nên phong độ không được kiểm chứng. Bên cạnh đó, mỗi trận đấu vật tự do gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, nếu VĐV không có sức bền, cân đối sức hợp lý sẽ khó chiến thắng được đối thủ”. Dưới sự hướng dẫn của các HLV giàu kinh nghiệm, Tuyết bước vào quá trình tập luyện vất vả, đồng thời thực hiện chế độ ép cân khi giảm 4kg để thi đấu. Công sức tập luyện của Tuyết đã được đền đáp xứng đáng. Tại trận chung kết, Tuyết dễ dàng đánh bại người đồng đội trên tuyển trẻ quốc gia, VĐV Phùng Thị Phượng (Phú Thọ). Phát huy thế mạnh của bản thân và khai thác điểm yếu của đối thủ, chỉ sau gần 1 phút thi đấu, Tuyết đã khiến đối thủ “tâm phục, khẩu phục” với tỷ số tuyệt đối 10-0 để giành HCV nội dung vật tự do hạng 59kg nữ. Với thành tích đạt được tại Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc năm 2020, VĐV Trần Thị Ánh Tuyết tiếp tục khẳng định vị thế ở các hạng cân từ 59-63kg, hướng đến mục tiêu giành suất tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 năm 2021.

Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc là giải đấu thường niên có quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu môn Vật của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Vật Việt Nam, quy tụ nhiều VĐV đỉnh cao từ các tỉnh, thành phố và ngành toàn quốc tham gia. Giải đấu là cơ hội để đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các địa phương, các ngành, từ đó, giúp cho giới chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc vào các đội tuyển quốc gia. Đối với tỉnh ta, giải đấu năm nay là dịp để đội tuyển Vật tỉnh cọ sát, nâng cao trình độ, chuẩn bị tích cực cho các mục tiêu dài hạn với trọng tâm SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh