VPF thông báo kế hoạch tiếp diễn các giải bóng đá chuyên nghiệp 2020

Ngày 1-9, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi văn bản đến các CLB, xác nhận kế hoạch chuẩn bị tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát thời gian qua, đồng thời quán triệt tinh thần “sống chung với dịch” của Chính phủ, công ty VPF, với vai trò ban điều hành giải đã thông báo tới các CLB kế hoạch chuẩn bị tiếp tục tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020. Thời gian thi đấu được xác nhận theo văn bản như sau:

Giải Vô địch Quốc gia LS V-League 1 2020: Trở lại với vòng 12 giai đoạn 1 vào ngày 26-9, nhóm B sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 8-11, và nhóm A sẽ kết thúc thi đấu vào 15-11.



Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020: Trở lại với vòng Tứ kết diễn ra vào ngày 11 và 12-9, vòng Bán kết được tổ chức ngày 16-9, và thi đấu trận Chung kết vào ngày 20-9.



Giải Hạng Nhất Quốc gia LS 2020: Trở lại với vòng 10 giai đoạn 1 vào ngày 25-9. Giải kết thúc vào ngày 31-10.



Để bảo đảm tốt công tác chuẩn bị tổ chức các trận đấu và an toàn tuyệt đối cho tất cả thành viên tham dự giải, trong văn bản Công ty VPF và BĐH Giải đề nghị các CLB, các Ban tổ chức trận đấu cùng phối hợp triển khai một số công việc như sau.



Công tác phòng, chống dịch Covid-19



Các CLB có trách nhiệm gửi văn bản có ý kiến của cơ quan chức năng địa phương về Công ty VPF và BĐH Giải để xác nhận công tác tổ chức trận đấu được phép triển khai trên sân nhà.



Các vấn đề liên quan đến hình thức tổ chức thi đấu có khán giả hoặc không khán giả, do BTC trận đấu địa phương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng tại địa phương.



BTC trận đấu phải chủ động và bảo đảm an toàn trong công tác tổ chức các trận đấu, đồng thời phối hợp với Sở Y tế địa phương sử dụng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, nhằm tăng cường hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức trận đấu.



Các CLB thực hiện kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các cầu thủ, thành viên BHL trước khi trở lại tham dự các trận đấu. Toàn bộ thông tin kết quả xét nghiệm gửi về BĐH Giải chậm nhất ba ngày trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên và giấy xét nghiệm Covid-19 chỉ có hiệu lực nếu được xét nghiệm trong vòng 10 ngày trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên.



CLB thi đấu trên sân khách sẽ phải chủ động, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tất cả cầu thủ và thành viên trong sinh hoạt, ăn ở, di chuyển; tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch của địa phương trong suốt thời gian lưu trú, thi đấu.



Công tác chuẩn bị chuyên môn



Căn cứ theo kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải nêu trên, CLB chủ động xây dựng phương án chuẩn bị tập luyện chuyên môn phù hợp, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tất cả cầu thủ và thành viên CLB.



Chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ thay thế, bổ sung cầu thủ (nếu có) để kịp thời hoàn thiện các thủ tục đăng ký giữa mùa giải khi có các thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF về việc mở lại thời gian đăng ký còn lại.

Theo nhandan.com.vn