Chiều 29-9, vòng 3 giải nữ vô địch quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ diễn ra 4 trận. Vòng này, hai đại diện của TPHCM sẽ cùng gặp những thách thức, nhất là TPHCM I so tài cùng “hiện tượng” Than KSVN.

Huỳnh Như và các đồng đội vừa thắng Than KSVN 2-0 ở trận chung kết Cúp QG 2020 mới đây

Cả TPHCM I lẫn Than khoáng sản Việt Nam đều gặp TPHCM II và Sơn La trong 2 lượt trận vừa qua. Đây là 2 đối thủ rất yếu nên họ cùng giành chiến thắng dễ dàng, như những trận làm nóng cho các trận đấu căng hơn ở phía trước.

Giành 6 điểm trọn vẹn ấy giúp cho TPHCM I và Than KSVN hưng phấn về mặt tâm lý khi so tài với nhau ở vòng 3 vào tối 29-9. Than KSVN tiếp tục cho thấy sự tiến bộ nhanh trong thời gian qua để tiếp tục thử thách cho các nhà ĐKVĐ TPHCM I. Hạn chế của họ vẫn ở kinh nghiệm trong các tình huống quyết định.

Ở bên kia sân, TPHCM I lại chơi bùng nổ khi sở hữu nhiều chân sút xuất sắc, đặc biệt là Huỳnh Như. HLV Kim Chi có trong tay lực lượng hùng hậu, ổn định và có chiều sâu nên vẫn được đặt ở “kèo trên” trong trận đấu này. Cũng cần nhắc lại, TPHCM I vừa thắng Than KSVN 2-0 để giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2020. Bên cạnh đó, cuộc so tài giữa TPHCM II và Sơn La sẽ là dịp để hai đội tập trung giành điểm số đầu tiên từ đầu giải.

Một trận đấu khác đáng chú ý ở vòng này là Hà Nội I gặp Thái Nguyên T&T. Hà Nội I đã gây ấn tượng mạnh khi hạ Phong Phú Hà Nam ở lượt vừa qua. Trong lúc đó, Thái Nguyên T&T cũng gây sốc khi cầm chân ứng cử viên vô địch Phong Phú Hà Nam trong ngày đầu ra quân. Chính trận hòa ngoài dự đoán ấy được hứa hẹn sẽ là liều thuốc tinh thần để đoàn quân ông Đoàn Việt Triều hưng phấn để chơi một trận đấu hay trước đối thủ trên cơ là Hà Nội I.

Lịch thi đấu ngày 29-9

SVĐ Hà Nam

16 giờ: Hà Nội II - Hà Nam

18g30, Hà Nội I - Thái Nguyên T&T

Sân 3 (VFF)

16 giờ: TPHCM II - Sơn La

18g20, TPHCM I - Than KSVN

Theo thethao.sggp.org.vn