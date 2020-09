Sau gần hai tháng phải tạm dừng do dịch Covid-19, chiều qua (26-9), trên các sân vận động cả nước đã đồng loạt diễn ra bảy trận đấu của vòng 12 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020.

Làm khách trên sân Hàng Ðẫy, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Sài Gòn FC có cuộc đối đầu với đội bóng vừa giành ngôi Á quân Cúp quốc gia 2020 Viettel. Hưng phấn với thành tích vừa giành được, nhưng các cầu thủ Viettel vẫn cho thấy sự thận trọng khi triển khai thế trận phòng ngự phản công trước sức ép của đội khách. Liên tục tiến công, dồn ép đối phương về sân nhà, nhưng hàng công của Sài Gòn FC không biến được cơ hội thành bàn thắng. Bước vào hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn với các pha "ăn miếng, trả miếng" của hai đội. Những tưởng hai đội sẽ chia điểm sau 90 phút thi đấu, song ở phút bù giờ thứ ba của hiệp đấu, cầu thủ mới vào sân Vũ Minh Tuấn tỏa sáng ở phút 93 với pha khống chế bóng đầy kỹ thuật từ đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải và tung cú dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Viettel.

* Có lợi thế sân nhà, nhưng lại thiếu vắng ba trụ cột là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và An-đri Pha-gan, đội Than Quảng Ninh phải chia điểm đáng tiếc với đối thủ Becamex Bình Dương. Thay thế vị trí của Nghiêm Xuân Tú, Giang Trần Quách Tân góp công lớn đưa đội bóng đất mỏ vượt lên dẫn trước 2-0 từ cuối hiệp một. Tuy nhiên, chỉ trong vòng năm phút đội khách đã có hai bàn thắng của Ra-bô A-li và Tô Văn Vũ ở các phút 62 đến 67 cân bằng tỷ số 2-2.

* Trên sân Tam Kỳ, đội bóng đương kim vô địch Hà Nội FC thể hiện sức mạnh của mình trước đội bóng cuối bảng xếp hạng là Quảng Nam khi tràn lên tiến công ngay từ đầu và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ chín trên chấm đá phạt 11m do Ri-ma-ri-ô thực hiện. Sớm thỏa mãn với chiến thắng, hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô đã để lộ nhiều sơ hở và liên tiếp nhận hai bàn thua trong ba phút ở nửa cuối hiệp một. Ngay sau bàn thắng ở phút 37 bằng đầu của cầu thủ ngoại binh Pin-tô, san bằng tỷ số 1-1 cho Quảng Nam, cũng chính chân sút ngoại binh này lại ghi tiếp bàn thắng thứ hai bằng đầu ở phút 40, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Rất nhanh sau đó chưa đầy năm phút, từ đường kiến thiết của Ri-ma-ri-ô, Việt Anh đã giúp Hà Nội FC gỡ hòa 2-2.

* Trái ngược với nhà đương kim vô địch, đội bóng Á quân của giải là TP Hồ Chí Minh đã có một chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đội khách Dược Nam Hà Nam Ðịnh trên sân Thống Nhất.

* Trên sân Vinh, sau những phút đầu nhập cuộc khá tốt, đội Hoàng Anh Gia Lai không thể giữ được thế trận lấn lướt và họ còn suýt bị nhận bàn thua ngay ở phút thứ bảy, nhưng Văn Ðức đã không thể ghi được bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An trên chấm phạt đền 11m. Chơi phòng ngự phản công trong hiệp hai, các cầu thủ chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn đội khách và có được hai bàn thắng ở phút 82 do Văn Khánh thực hiện bằng đầu và ở phút 87 do Phúc Tịnh lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

* Trên sân Hòa Xuân, đội SHB Ðà Nẵng thắng sát nút 1-0 trước đội Hải Phòng.

* Ðội Thanh Hóa đã không thể tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thậm chí họ đã dẫn trước nhưng vẫn để thua chung cuộc 1-2 trước đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

* Với kết quả nêu trên, đội Sài Gòn FC tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 23 điểm, nhưng Viettel đã bám sát họ với 22 điểm, trong khi TP Hồ Chí Minh xếp thứ ba cũng thu hẹp đáng kể khoảng cách với 20 điểm. Ba đội Hải Phòng, Dược Nam Hà Nam Ðịnh và Quảng Nam lần lượt xếp ở cuối bảng xếp hạng.

Theo nhandan.com.vn