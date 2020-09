Sôi nổi phong trào xe đạp thể thao

Những năm gần đây, cùng với các bộ môn thể thao khác, phong trào xe đạp thể thao ngày càng phát triển trong cộng đồng với nhiều câu lạc bộ được thành lập, đối tượng tham gia đa dạng mọi lứa tuổi, ngành nghề...

Nhiều người dân lựa chọn xe đạp thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Tương ứng với việc phát triển phong trào tập luyện xe đạp thể thao, xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một công cụ, phương tiện tập luyện TDTT rất hữu hiệu. Xe đạp ngày càng được cải tiến, nâng cấp để đáp ứng việc tập luyện và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Độ phổ biến của loại hình thể thao này có thể dễ dàng nhận thấy qua các hội nhóm, CLB, cá nhân đi xe đạp ngày càng phát triển về số lượng và nâng dần về chất lượng. Hiện toàn tỉnh có hàng nghìn người tham gia tập luyện xe đạp thể thao thường xuyên. Để đưa phong trào ngày càng phát triển, tập luyện nền nếp, những người đam mê môn xe đạp thể thao đã thành lập hơn 30 tổ, nhóm, CLB xe đạp thể thao và hoạt động đều đặn quanh năm. Tùy điều kiện thời tiết, thời gian, sức khỏe, những người yêu môn xe đạp thể thao tập luyện hàng ngày theo nhóm hoặc đơn lẻ vào các thời điểm trong ngày với nhiều loại xe đạp nhẹ, tay cong, bánh nhỏ hoặc dòng xe địa hình, tay lái ngang, bánh to. Thành phố Nam Định phát triển mạnh với 6 CLB xe đạp thể thao: CLB mô tô - xe đạp thành phố Nam Định, CLB xe đạp thể thao thành phố Nam Định, CLB xe đạp thể thao 1-7; CLB xe đạp thể thao Thiên Trường với 24 thành viên; CLB xe đạp thể thao 19-5 với trên 10 hội viên, CLB phượt Thành Nam với 20 thành viên; các nhóm xe đạp thể thao ở các xã, phường như Văn Miếu, Lộc Hoà, Lộc Hạ, Quang Trung… Ông Trịnh Văn Giang, phường Văn Miếu chia sẻ: “Từ khi nghỉ hưu năm 2014 đến nay, cứ tầm 5 giờ sáng, tôi bắt đầu đạp xe dọc đường từ khu vực BigC đến khu vực trạm thu phí Mỹ Lộc hoặc di chuyển nhiều vòng quanh hồ Vỵ Xuyên. Việc đạp xe hàng ngày giúp cơ thể vận động linh hoạt, tinh thần sảng khoái, nhờ thế mà bệnh đau xương khớp của tôi được cải thiện rõ rệt, sức khỏe tốt lên rất nhiều so với trước đây”. Theo những người tham gia tập luyện, mỗi ngày các “cua-rơ” thường dành hơn 1 tiếng cho việc đạp xe. Nhiều người ban đầu tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe nhưng sau trở nên đam mê, có sở thích sưu tầm xe đạp. Anh Đức Huy, chủ một cửa hàng xe đạp thể thao có tiếng trên phố Trần Đăng Ninh cho biết: Hiện nay, các loại xe đạp bán trên thị trường đa đạng từ mẫu mã đến thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Những chiếc xe đạp thể thao phổ thông có giá từ 5 đến hơn 10 triệu đồng/chiếc; những dòng xe đạp đua chuyên nghiệp siêu nhẹ được làm từ vật liệu các-bon chỉ nặng 7-9kg có giá gần 100 triệu đồng. Các loại xe ưa dùng là dòng Mountain bike (xe địa hình) tay lái ngang, lốp to có gai phù hợp với người thích chinh phục những cung đường xấu, đất đá... Còn Touring bike là dòng xe có ráp thêm nhiều phụ kiện, yên, giỏ, túi xách...; dòng xe này dành cho người thích đi “phượt”, chinh phục những cung đường xa cần mang theo nhiều dụng cụ sinh hoạt. Tùy theo nhu cầu, điều kiện kinh tế, mỗi người có thể mua sắm nhiều mẫu xe đạp phù hợp với mục đích sử dụng.

Không chỉ ở thành phố phong trào tập luyện xe đạp thể thao để rèn luyện, nâng cao sức khoẻ ngày càng lan tỏa và phát triển mạnh ở Nam Trực. Huyện hiện có CLB xe đạp thể thao thị trấn Nam Giang, CLB xe đạp thể thao xã Nam Hải và một số nhóm tại các xã Nam Hồng, Nam Thanh, Nam Hùng... Ông Đoàn Văn Chon, Chủ nhiệm CLB xe đạp thể thao thị trấn Nam Giang cho biết: Gần 10 năm trước phong trào tập luyện môn xe đạp thể thao ở thị trấn bắt đầu hình thành, thu hút một số người tham gia. Tháng 9-2013, CLB xe đạp thể thao đầu tiên trong huyện được thành lập ở thị trấn Nam Giang. Đến nay CLB đã có trên 60 thành viên, trong đó có 48 tay đua nam và 14 tay đua nữ; chủ yếu trong độ tuổi 50-60. Đặc biệt, CLB có gia đình 2-3 thế hệ cùng tham gia luyện tập đạp xe như: gia đình ông Đoàn Văn Chính (thôn Vân Chàng) có 4 người; gia đình ông Trần Tĩnh San (tổ dân phố số 10) có 3 người tham gia… Hiện CLB xây dựng lịch tập luyện thường xuyên vào buổi sáng sớm tất cả các ngày trong tuần với cự ly tập luyện mỗi ngày 20km… Hàng năm, CLB tổ chức 2 chuyến đạp xe dã ngoại vào dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngày thành lập CLB; tham gia các giải đua phong trào tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Ngoài ra phong trào đi xe đạp thể thao cũng đang nhen nhóm ở các huyện: Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Ý Yên… Và còn nhiều người dân tập luyện đơn lẻ bởi đây là môn thể thao “dễ tính”, dễ tập. Tuy nhiên khi tham gia tập luyện xe đạp thể thao, người tập cần chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, trang bị các phụ kiện bảo hộ như mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ, giày, đèn phản quang...

Việc tập luyện đi xe đạp thường xuyên là phương thức rèn luyện sức khỏe toàn diện cho người tập nên mặc dù mới phát triển nhưng phong trào ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Mặt khác sử dụng xe đạp tập luyện còn là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, cổ vũ lối sống xanh đang được khuyến khích ở nhiều đô thị lớn trên thế giới./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh