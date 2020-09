Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Quang Trung

Xác định phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, những năm qua, xã Quang Trung (Vụ Bản) đã xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển phong trào TDTT; chú trọng công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của luyện tập TDTT thường xuyên đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Một buổi luyện tập của CLB cầu lông xóm Quang Tiến 1, xã Quang Trung (Vụ Bản).

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển. Trong đó, chú trọng việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; quy hoạch đất cho các thôn và trung tâm xã để xây dựng sân thể thao, nhà văn hóa. Đến nay, xã đã có sân vận động trung tâm rộng 6.000m2, 3 sân bóng đá tại 3 miền: Giáp Nhất, Giáp Ba, Bất Di; 14/14 xóm có sân thể thao, nhà văn hóa được xây dựng đồng bộ; khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao có diện tích từ 1.000-1.500m2 được xây dựng khang trang, với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của nhân dân. Cùng với quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của luyện tập TDTT, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động TDTT, rèn luyện sức khỏe. Xã thường xuyên tổ chức các giải TDTT nhân dịp đầu xuân, các ngày lễ, kỷ niệm tạo điều kiện cho người dân giao lưu, luyện tập, rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa địa phương. Xã còn lồng ghép các hoạt động TDTT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa kết quả tham gia hoạt động TDTT vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm của xóm. Toàn xã hiện có trên 40% số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên. Mỗi người dân đều lựa chọn một môn thể thao phù hợp với sức khỏe và niềm đam mê để tham gia luyện tập.

Các đội, CLB TDTT theo từng bộ môn, lứa tuổi được thành lập để thuận lợi trong việc hoạt động. Sôi nổi nhất là phong trào bóng đá gồm 5 CLB bóng đá: Anh em, Xăng dầu, FC 87 và Búa máy với gần 100 hội viên, thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu. Phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng cũng phát triển mạnh ở các xóm, các miền. Vào dịp Tết Trung thu hàng năm, Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức Giải bóng đá thanh, thiếu niên với sự tham gia thi đấu của đội bóng các xóm, được đông đảo người dân, các doanh nghiệp trong xã ủng hộ kinh phí động viên, mua sắm trang phục, trao giải… Phong trào cầu lông duy trì trong nhiều năm với 3 CLB hoạt động nền nếp gồm: CLB cầu lông xã, CLB cầu lông xóm Hội 1, CLB cầu lông xóm Quang Tiến 1. Trong đó, CLB cầu lông xã được thành lập năm 2000. Hiện nay, CLB có 20 hội viên; chủ yếu là cán bộ hưu trí, công chức và giáo viên tham gia luyện tập từ 17h đến 19h hàng ngày. Xã có phong trào bóng bàn phát triển mạnh nằm “tốp” đầu trong huyện. CLB bóng bàn Quang Trung được thành lập từ năm 2004 với 25 “tay vợt” duy trì tập luyện hàng ngày tại nhà văn hóa xóm Quang Tiến 2 do ông Bùi Văn Lâm làm chủ nhiệm CLB. Nhiều VĐV phong trào có thành tích thi đấu tốt như 2 bố con anh Bùi Quang Học - Bùi Trung Hiếu tham gia đội tuyển bóng bàn huyện Vụ Bản giành Huy chương Vàng hạng B tại Giải bóng bàn tỉnh năm 2020. Cùng với các môn thể thao hiện đại, xã duy trì, phát triển các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian trong các dịp lễ hội như cờ tướng, cờ người, cờ thẻ. Đặc biệt là CLB cờ tướng Quang Trung có hơn 70 cờ thủ đến từ 10 xã trong huyện; trong đó xã Quang Trung chiếm tới hơn nửa số hội viên. Ông Bùi Ngọc Vũ, Chủ nhiệm CLB cờ tướng xã cho biết: Không chỉ là nơi sinh hoạt giao lưu, thi đấu, CLB còn là nơi để hội viên gắn bó với nhau trong cuộc sống như thăm hỏi khi ốm đau, mừng thọ các bậc cao niên, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi… Từ ngày mùng 1 đến 10-3 âm lịch hàng năm diễn ra Lễ hội Phủ Giáp Ba, xã tổ chức giải cờ thẻ tại sân Phủ Giáp Ba, Phủ Giáp Nhất và Chùa Liên Hoa thu hút hàng chục VĐV của CLB cờ tướng xã và nhiều cờ thủ ở các địa phương khác tham gia thi đấu. Từ việc thành lập các đội, CLB TDTT, các thành viên, hội viên chủ động đóng góp kinh phí thường xuyên, tổ chức các hoạt động giao lưu giữu các xóm, các CLB. Với kinh phí hoạt động tương đối lớn nên các hoạt động TDTT trong CLB luôn được duy trì nền nếp. Đồng thời, tích cực tham gia xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao... Do đó, khu văn hóa, thể thao các xóm luôn được sử dụng, khai thác hiệu quả. Bên cạnh phong trào TDTT trong khu dân cư phát triển sôi nổi, công tác giáo dục, rèn luyện thể chất trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Vào dịp hè hàng năm, các đoàn thể trong xã duy trì tổ chức các lớp năng khiếu bóng bàn, taekwondo thu hút đông đảo con em trong xã tham gia tập luyện. Trong đó, lớp taekwondo do võ sư Trần Chí Nhân phụ trách, thu hút hơn 30 võ sinh tham gia tập luyện; lớp bóng bàn có 10 em tham gia. Một số cá nhân đầu tư bể bơi lắp ghép, tổ chức các lớp học bơi phòng, chống đuối nước cho hàng trăm thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài xã tham gia.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia luyện tập TDTT, phong trào TDTT xã Quang Trung đã có sức lan tỏa rộng khắp. Phong trào đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, tăng cường đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh. Thời gian tới, xã tập trung hoàn thành xây dựng nhà đa năng trung tâm có diện tích gần 1.000m2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức giải thi đấu các môn thể thao trong các dịp lễ, tết; phấn đấu đạt 50% số người tập luyện TDTT thường xuyên; khuyến khích các thôn, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm các CLB TDTT để giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh