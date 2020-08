Sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao ở Giao Thủy

Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu, những năm qua phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở Giao Thủy đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Giải bóng chuyền huyện Giao Thủy năm 2019.

Nhằm đưa phong trào TDTT phát triển, huyện đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào, triển khai nhiều bộ môn thể thao phù hợp với từng điều kiện, lứa tuổi để mọi người có thể rèn luyện sức khỏe theo sở thích; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động TDTT. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập, thi đấu các môn thể thao truyền thống, hiện đại thông qua các hội thao từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, vào dịp lễ tết, huyện vận động các xã, các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động thi đấu, giao lưu TDTT. Năm 2019, toàn huyện tổ chức hơn 50 giải thể thao cấp xã, thị trấn; 5 giải cấp huyện; 10 giải do các cơ quan, đơn vị tổ chức. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức các hoạt động, các giải đấu giao lưu tại địa phương; khuyến khích và đa dạng các hình thức tổ chức để thu hút người dân tham gia. Trong đó, các xã: Giao Phong, Giao Lạc, Hoành Sơn, Giao Thịnh duy trì tổ chức các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè và Tết Trung thu, thu hút hàng chục đội bóng của các xóm tham dự. Các xã: Giao Thanh, Giao Yến, Hoành Sơn, Ngô Đồng, Giao Hà, Giao An, thị trấn Quất Lâm tổ chức thường niên giải bóng chuyền, cầu lông. Các giải thể thao cơ sở được tổ chức ngày càng nền nếp, bài bản, quy mô và chất lượng giải đấu năm sau cao hơn năm trước. Trong năm 2019, UBND huyện phối hợp Tổng cục TDTT (Bộ VH, TT và DL), Sở VH, TT và DL tổ chức thành công Giải Vật cổ điển - Vật tự do Cúp Quốc gia. Sôi nổi nhất là Giải bóng chuyền toàn huyện năm 2019 thu hút 12 đội bóng thi đấu. Ngoài ra, huyện tích cực tham gia các giải thể thao do Sở VH, TT và DL tỉnh tổ chức và đạt thứ hạng cao ở các nội dung thế mạnh là bơi chải, vật, bóng chuyền, bóng đá thiếu niên...

Các bộ môn thế mạnh trong phong trào TDTT quần chúng là võ thuật, bóng chuyền, bóng đá... đã có các câu lạc bộ (CLB) tập hợp những người yêu thích tham gia tập luyện. Toàn huyện đã thành lập được hơn 90 CLB TDTT; mỗi xóm, tổ dân phố phố có ít nhất 1 CLB TDTT. Nổi bật nhất là phong trào bóng đá, ở cả 22 xã, thị trấn trong huyện đều có đội bóng đá thu hút hàng nghìn thanh, thiếu niên tham gia tập luyện, thi đấu. Tại xã Giao Thịnh, cả 16 xóm đều có CLB bóng đá thiếu niên hoạt động đồng đều, ổn định, làm nòng cốt cho CLB bóng đá xã phát triển vững mạnh. Năm 2019, đội bóng đá xã Giao Thịnh đại diện cho huyện tham gia thi đấu và giành giải Nhì tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh. Phong trào TDTT của Hội Người cao tuổi (NCT) huyện phát triển mạnh với đa dạng các môn như: Thức vũ kinh, Thái cực Trường sinh đạo, cờ tướng, bóng chuyền hơi… Được thành lập cách đây gần 15 năm, CLB Thái cực Trường sinh đạo Hùng Tiến là CLB đầu tiên của huyện Giao Thủy tham gia vào Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh đạo Việt Nam. CLB hoạt động theo phương thức xã hội hoá, kết hợp tập luyện thể dục với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, giúp NCT nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Để giúp các hội viên tập luyện, CLB cùng với Hội NCT huyện mời các hướng dẫn viên về trực tiếp giảng dạy các bài tập Thái cực Trường sinh đạo như: 128 động tác, quyền quạt, thái cực quạt, thái cực kiếm… Ngoài ra, toàn huyện có 20 CLB Thức vũ kinh thuộc chi Hội NCT các xã, thị trấn với tổng số trên 2.000 hội viên tham gia; chủ yếu trong độ tuổi từ 60-70 tuổi, một số người trên 80 tuổi vẫn tham gia thường xuyên. Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường cho học sinh và hoạt động rèn luyện sức khỏe thân thể của các chiến sĩ lực lượng vũ trang được chú trọng. 100% các trường giảng dạy thể thao trong chương trình, nhiều trường có hoạt động ngoại khóa thường xuyên; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, huyện Giao Thủy còn chú trọng phát triển và bảo tồn các môn thể thao truyền thống như: Kéo co, bơi chải, đấu vật... Trong đó, bơi chải được xem là “đặc sản” của huyện. Toàn huyện có khoảng 30 đội bơi chải nam, nữ tại các xã: Giao Hải, Giao Long, Giao Tiến và thị trấn Quất Lâm. Xã Giao Long hiện có 4 đội bơi chải ở 4 thôn Trung Long, Long Hành, Nam Long, Kiên Long, mỗi thôn trong xã đều có 2 đội: chải nam và chải nữ; mỗi đội duy trì 15-20 thành viên. Môn võ vật cũng từng bước được khôi phục và phát triển; huyện đã xây dựng sới vật rộng 1.200m2 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đình Kiên Hành, xã Giao Hải; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện hỗ trợ các xã Giao Hải, Giao Long thành lập các CLB võ thuật, thu hút đông đảo thành viên tham gia.

Toàn huyện hiện có gần 300 điểm vui chơi, sân tập luyện TDTT ở các khu dân cư, 55 sân bóng đá, sân cỏ nhân tạo, 2 sân quần vợt, 4 bể bơi cố định, 80 sân bóng chuyền, cầu lông, trong đó có nhiều nhà tập luyện cầu lông đạt tiêu chuẩn tại Trung tâm VH-TT-TT huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ngân hàng NN và PTNT huyện, Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Xuân Thuỷ và nhiều sân chơi, bãi tập khác tại khu dân cư. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng ở Giao Thủy phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có 40% người dân tập luyện TDTT thường xuyên; 37% số hộ gia đình thể thao. Đồng chí Phùng Hữu Thảo, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, tạo sợi dây gắn kết, tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh tránh xa tệ nạn xã hội./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh