Hải Phú - Điểm sáng phong trào thể dục thể thao

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cấp ủy, chính quyền xã Hải Phú (Hải Hậu) thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao (TDTT). Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng.

Lớp dạy bơi phòng, chống đuối nước tại Trung tâm văn hóa - thể thao Anh Em, xã Hải Phú (Hải Hậu).

Xác định việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tạo điều kiện cho phong trào TDTT của địa phương phát triển, xã Hải Phú đã quy hoạch đất cho các xóm và khu vực trung tâm xã để xây dựng sân thể thao đơn môn ngoài trời. Các khu thể thao xóm được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa bàn dân cư; kinh phí do nhân dân tự nguyện đóng góp, có sự hỗ trợ của ngân sách xã. Hiện toàn bộ 17 xóm trong xã đều có sân thể thao trong khuôn viên nhà văn hóa, trong đó có 15 sân cầu lông, sân bóng chuyền, 1 nhà thi đấu cầu lông, 3 điểm tập bóng bàn trong nhà, 3 sân bóng đá. Bên cạnh đó, xã khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, cung cấp các dịch vụ tập luyện TDTT đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tại xóm Phạm Thoại, anh Nguyễn Văn Thọ đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng khu Trung tâm văn hóa - thể thao Anh Em gồm sân bóng đá cỏ nhân tạo và bể bơi lắp ghép với tổng diện tích 3.000m2. Với cơ sở vật chất khá hoàn thiện, phong trào tập luyện TDTT ở Hải Phú phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Bóng chuyền là môn thể thao thế mạnh của xã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ở cả 17 xóm trong xã đều đã thành lập đội bóng chuyền, bóng chuyền hơi hoạt động nền nếp, ổn định; luyện tập vào các buổi chiều hàng ngày. Hội Phụ nữ xã phối hợp với Ban Văn hóa - Thể thao xã thành lập 12 CLB bóng chuyền hơi nữ, phân hạng A và B với gần 200 thành viên tham gia. Môn bóng đá hiện thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện. Cả 17 xóm trong xã đều thành lập CLB bóng đá thiếu niên, nhi đồng, duy trì tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, phong trào bóng đá thanh niên cũng phát triển mạnh với 3 CLB bóng đá thuộc các thôn: Thượng Trại, Hồng Tiến, Quỳnh Phương. Vào dịp Tết Trung thu hàng năm, Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức Giải bóng đá thiếu niên với sự tham gia thi đấu của đội bóng các xóm, được đông đảo người dân, các doanh nghiệp trong xã ủng hộ kinh phí động viên, mua sắm trang phục, trao giải… Phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn cũng phát triển mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. CLB bóng bàn Hải Phú thành lập từ năm 2015 với 30 thành viên, duy trì tập luyện hàng ngày tại 3 địa điểm: nhà văn hóa trung tâm xã, xóm Lưu Long và Trường Tiểu học Hải Phú. CLB thường xuyên tổ chức các giải thi đấu, giao lưu với các CLB trong huyện nhân Ngày Thể thao Việt Nam (27-3) để nâng cao trình độ, khích lệ các thành viên tập luyện, từ đó, tuyển chọn vận động viên có thành tích nổi trội đại diện cho xã tham gia thi đấu tại các giải bóng bàn huyện tổ chức. CLB cầu lông xã đã mượn địa điểm nhà đa năng Trường THCS Hải Phú để các thành viên tập luyện từ 18h đến 20h hàng ngày. Hội Người cao tuổi xã cũng tích cực vận động hội viên tham gia phong trào TDTT ở địa phương với đa dạng các hình thức tập luyện như: đi bộ, dưỡng sinh, cờ tướng… Toàn xã hiện có 17 CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh; thu hút gần 500 hội viên tập luyện vào các buổi sáng hàng ngày tại sân các nhà văn hóa xóm. CLB cờ tướng người cao tuổi Hải Phú hiện có 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên tại các nhà văn hóa xóm. Các thành viên trong CLB đều tích cực tập luyện, tham gia thi đấu giao lưu với các CLB cờ tướng mạnh của các xã lân cận để nâng cao trình độ. Điểm nhấn trong hoạt động TDTT của xã chính là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cho con em tham gia các lớp năng khiếu TDTT vào dịp hè, nhất là học bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống đuối nước hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã đã duy trì tổ chức các lớp học bơi, bóng đá, taekwondo. Trong đó, lớp bóng đá có 20 em tham gia do thầy giáo Đỗ Văn Cường, giáo viên thể dục Trường THCS Hải Cường huấn luyện; lớp võ taekwondo thu hút 50 em tập luyện dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Xuân Hinh. Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện cho Trung tâm văn hóa - thể thao Anh Em tổ chức các lớp học bơi phòng, chống đuối nước cho hàng trăm học sinh trong và ngoài xã tham gia. Hiện trung tâm có 3 ca dạy kỹ thuật bơi từ 7h-9h, 9h-11h, 14h-16h hàng ngày do 2 giáo viên Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Thị Huyền phụ trách. Việc các đoàn thể trong xã chủ động, sáng tạo tổ chức các lớp TDTT đã giúp học sinh có kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú.

Nhằm khuyến khích phong trào tập luyện TDTT phát triển, hàng năm, UBND xã duy trì tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT vào các dịp nghỉ lễ, tết. Sôi nổi nhất là ngày hội văn hóa - thể thao hàng năm thu hút hàng nghìn người tham gia thi đấu và cổ vũ. Mỗi giải thi đấu, xã Hải Phú thường tổ chức 7 môn: bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, tùy điều kiện các năm, xã tổ chức thêm các giải thể thao nhân Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26-3); Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (27-3), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Từ các giải thi đấu, xã đã chọn các đội tuyển nòng cốt tham gia các giải đấu cấp huyện và tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Phú cho biết: Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, tạo sợi dây gắn kết tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Tại các khu dân cư, tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân có thể tự lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh