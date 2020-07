CLB Dược Nam Hà Nam Định: Chật vật cuộc chiến trụ hạng

Thất bại trước Than Quang Ninh tại vòng 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020, CLB Dược Nam Hà Nam Định (DNH Nam Định) tiếp tục bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng. Đội bóng Nam Định đang sa sút trầm trọng và đối diện với nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay.

Tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (áo vàng) dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” tại Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020.

Trở về giai đoạn đầu mùa giải, DNH Nam Định được đánh giá là đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. So với 2 mùa giải vất vả trong cuộc đua trụ hạng, bộ khung đội hình không có quá nhiều xáo trộn về lực lượng. Đội bóng Thành Nam gần như giữ nguyên bộ khung cũ, chỉ chia tay một vài gương mặt như trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú, cựu đội trưởng Hữu Định cùng hai tiền đạo ngoại quốc. Thế nên, thay vì tuyển quân ồ ạt, đội bóng chủ sân Thiên Trường quyết định tiếp tục đôn một số cầu thủ ở lứa trẻ lên thử nghiệm. Bên cạnh đó, đội bóng Thành Nam cũng có được hai bản hợp đồng chất lượng trên hàng công là tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo và cầu thủ người Brazil Rafealson. Đây là những bổ sung đem đến sự hài lòng cho Ban huấn luyện đội bóng và người hâm mộ. Trong khi Đỗ Merlo đã khẳng định được tên tuổi trong suốt 10 năm chơi bóng ở Việt Nam với 4 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” thì chân sút Rafealson là mẫu tiền đạo đa năng, có thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Trên băng ghế huấn luyện, CLB đã ký hợp đồng với huấn luyện viên (HLV) Nils Haccke để đảm nhận việc rèn thể lực cho cầu thủ. Ngoài ra, HLV người Đức còn đưa ra các giáo án hồi phục cho các trường hợp dính chấn thương. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đổi mới phương pháp huấn luyện bởi đây là lần đầu tiên đội bóng có HLV thể lực chuyên nghiệp. Vấn đề tài chính cũng được đảm bảo, thậm chí đội bóng còn có nhà tài trợ áo đấu thuộc diện “hàng hiệu” là Kelme, từng tài trợ trang phục cho các đội bóng nổi tiếng của Tây Ban Nha. Với sự kỳ vọng của khán giả nhà, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không ngần ngại đặt mục tiêu hướng tới vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, kết quả tệ hại trong giai đoạn I của V.League 2020 đang khiến DNH Nam Định đối diện nỗi ám ảnh trong cuộc đua trụ hạng như những mùa giải qua. Sau chiến thắng tưng bừng trước Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp quốc gia 2020 trong ngày thi đấu trở lại sau dịch COVID-19, Nam Định trải qua chuỗi trận tệ hại với 5 thất bại, trong đó có 4 trận thua liên tiếp, rơi xuống vị trí cuối cùng bảng xếp hạng Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020. Các đối thủ đã phần nào hóa giải được chiến thuật đánh biên, tận dụng khả năng không chiến của Nam Định. Để khóa chặt bộ đôi tiền đạo Đỗ Merlo và Rafaelson, các đội bóng thường dùng phương án theo kèm số đông, phạm lỗi ngay khi những cầu thủ này chạm bóng, chuẩn bị bứt tốc. Khi các ngoại binh bị chú ý thì các tiền vệ chơi bóng thiếu sáng tạo, không thể tận dụng được số ít cơ hội. Thực tế, hàng tiền vệ của đội bóng Thành Nam vẫn còn có Lê Sỹ Minh. Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ này là thể lực và khả năng tranh chấp. Số 8 của Nam Định sẽ chỉ phát huy hết điểm mạnh về chuyên môn khi sau lưng anh là một tiền vệ trụ chơi mạnh mẽ, tranh chấp và thu hồi bóng tốt. Những trận đấu gần đây, do phải lùi sâu để cầm bóng khu trung tuyến nên khả năng sáng tạo của Sỹ Minh bị hạn chế, không thể thường xuyên tung ra những đường chuyền nguy hiểm tạo cơ hội cho bộ đôi tiền đạo. Tiếp đó, một trụ cột CLB được đánh giá có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ là Lâm Anh Quang bị gẫy tay một thời gian dài và một vài cái tên khác không thể thi đấu do chấn thương, thẻ phạt. Tất cả các yếu tố nêu trên đã ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của DNH Nam Định. Ngoài trận thua “tâm phục” trên sân khách trước đương kim vô địch Hà Nội, những trận thua còn lại có phần nuối tiếc bởi các cầu thủ Nam Định thường thi đấu thiếu tập trung ở những thời điểm đầu và cuối trận đấu. Mới nhất tại vòng 8 vừa qua, các cầu thủ Nam Định nhận thất bại trước Than Quảng Ninh ở những phút giây bù giờ cuối cùng của trận đấu từ tình huống sút xa; mất điểm trước Viettel trên sân nhà tại vòng 3 cũng trong hoàn cảnh tương tự. “Vận đen” cũng đeo bám thầy trò Nguyễn Văn Sỹ trong nhiều trận đấu như: Hải Phòng, Thanh Hóa... Một trận đấu chủ nhà Nam Định cầm bóng 53% thời gian, thực hiện 14 cú sút, trúng khung thành 7; trong khi Hải Phòng sút 8, trúng khung thành 3 nhưng vẫn thua đối phương 2 bàn. Trong thất bại tối thiểu 1-0 trên sân Thanh Hóa, DNH Nam Định cũng thi đấu lấn lướt trước chủ nhà với thời gian kiểm soát bóng 64%, tung 13 cú sút, 4 tình huống dứt điểm trúng khung thành. Các thống kê sau trận đấu cho thấy đội bóng Thành Nam rõ ràng không thua về thế trận và cơ hội ghi bàn nhưng vẫn thất bại chung cuộc. Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, Nam Định gặp nhiều bất lợi từ công tác điều hành trận đấu của các trọng tài. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phải yêu cầu Ban Trọng tài xử lý kỷ luật đối với tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020 do sai sót của trọng tài khiến đội Nam Định rời sân với kết quả thua 0-2.

Bỏ qua các trận thi đấu đáng quên, ban huấn luyện DNH Nam Định đã tính toán 5 trận đấu còn lại của giai đoạn I mùa bóng. Theo thứ tự, đội bóng “áo vàng” lần lượt gặp các đội: Quảng Nam (sân nhà), Sài Gòn (sân khách), Bình Dương (sân nhà), Thành phố Hồ Chí Minh (sân khách) và SHB Đà Nẵng (sân nhà). Nam Định xác định vẫn phải tận dụng “điểm tựa” sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên. Xét về tương quan lực lượng, Nam Định không quá thua kém các đội Quảng Nam, Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Nhưng về cá nhân, các đội bóng trên có cầu thủ thuộc tuyển quốc gia có thể quyết định được trận đấu. Trong khi đó, các cầu thủ Nam Định sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu sân khách, cả 2 CLB trên đều là những đội bóng trong thế cạnh tranh ngôi vô địch có trình độ chuyên môn vượt trội. Trợ lý Nguyễn Văn Dũng cho biết: Ban huấn luyện liên tục động viên các cầu thủ tập luyện tốt và duy trì tinh thần thoải mái để hướng tới những trận đấu phía trước. Các trận sân nhà sắp tới chúng tôi sẽ kiếm điểm tối đa để cải thiện vị trí.

Với việc V.League thay đổi thể thức của mùa giải năm nay, 8 đội đứng đầu sau lượt đi sẽ tranh ngôi vô địch, còn 6 đội cuối bảng sẽ đá vòng tròn để tránh 1 suất xuống hạng duy nhất. Cùng với đó, khoảng cách với các đội phía trên không quá xa chỉ 1 trận thắng, cơ hội trụ hạng của DNH Nam Định vẫn còn rộng mở. Điều quan trọng nhất là tình yêu của người hâm mộ bóng đá Thành Nam dành cho đội bóng là vô hạn. Đó sẽ là nền tảng tinh thần quan trọng để CLB vượt qua khó khăn lúc này./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh