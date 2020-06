Rèn luyện kỹ năng bơi lội cho trẻ em trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí, đặc biệt là hoạt động bơi lội của trẻ em tăng cao. Vì vậy, nhiều bể bơi trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cấp chất lượng các bể bơi, mở các lớp dạy bơi, tạo điều kiện cho các em rèn luyện sức khỏe, kỹ năng bơi lội, hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra.

Trẻ em học bơi tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định.

Là một trong những đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định hàng năm đã lồng ghép tuyên truyền phòng, chống đuối nước, dạy và phổ cập bơi cho thiếu nhi. Năm qua, Trung tâm đã tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lội ở lứa tuổi thanh thiếu nhi, tạo thêm sân chơi mới lành mạnh, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của các em. Những ngày này, bể bơi tại Trung tâm trở thành điểm đến lý tưởng của đông đảo mọi người, nhất là các em thiếu nhi. Được thỏa thích vùng vẫy trong làn nước mát không chỉ xua tan cảm giác nắng nóng của mùa hè mà hoạt động bơi lội còn giúp các em rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất và tinh thần. Anh Hoàng Thọ Năm, giáo viên dạy bơi tại Trung tâm cho biết: Để đảm bảo an toàn, phòng tránh những rủi ro cho mọi người trong khi bơi lội, ban quản lý bể bơi đã trang bị các vật dụng như phao bơi, phao cứu hộ, cùng với sự theo dõi giám sát thường xuyên của các nhân viên cứu hộ. Để đáp ứng nhu cầu học bơi trong dịp hè cho các em, Trung tâm đã mở các lớp học bơi liên tục từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm với các bài học như bơi bướm, bơi ếch, bơi sải được giáo viên kết hợp vừa dạy vừa vui chơi nhằm tạo động lực, khơi dậy niềm đam mê cho trẻ. Tại đây các giáo viên có chuyên môn sâu về bơi lội sẽ tiến hành phân loại trình độ bơi của học sinh để có kế hoạch giảng dạy phù hợp. Buổi đầu đến bể bơi, có bạn còn chưa dám lội xuống nước, nhiều bạn chưa từng biết đến kỹ thuật bơi nhưng chỉ sau vài buổi tập, các bạn nhỏ đã vượt qua sự sợ hãi và có những tiến bộ vượt bậc. Chị Nguyễn Thị Thu, phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định), có con trai 10 tuổi cho biết: “Vào mỗi dịp hè, gia đình tôi thường bận rộn với công việc kinh doanh nên luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi con nhỏ được nghỉ học, nhất là khi bố mẹ vắng nhà. Không chỉ lo cho các con chưa biết cách tự bảo vệ mình khi vui chơi mà còn lo con nghiện xem ti vi, điện thoại. Do đó, gia đình tôi cho cháu tham gia các khóa học bơi là cách để hướng con đến các hoạt động thể thao lành mạnh, đồng thời rèn luyện sức khỏe và kỹ năng sống. Năm nào tôi cũng đăng ký cho con tham gia học bơi, thấy con nô đùa trong môi trường an toàn, có người giám sát, tôi rất yên tâm”. Em Nguyễn Ngọc Minh, Trường THCS Phùng Chí Kiên (thành phố Nam Định) đang tham gia khóa học bơi 10 buổi tại đây. Những buổi đầu em được thầy giáo hướng dẫn các động tác khởi động, cách hít thở sao cho đúng vì nếu không sẽ rất dễ bị sặc nước và không bơi được xa; sau đó đến các bài học bơi cơ bản và những động tác để sơ cứu người bị đuối nước… Bên cạnh đó, tham gia học bơi, các em được học kỹ năng vận động, di chuyển dưới nước nhằm xử lý các tình huống như không may bị rơi xuống nước, bị chuột rút, khi gặp dòng nước xoáy, khi bị nước cuốn trôi, khi gặp mưa lũ, khi gặp người đuối nước.

Không chỉ ở thành phố Nam Định, nhiều bể bơi ở các vùng quê những ngày này cũng bắt đầu mở cửa. Ông Phạm Văn Thiều, xã Hồng Quang (Nam Trực) hàng ngày thường dẫn cháu đến bể bơi Hoàng Vân để học bơi cùng các bạn, ông cho biết: “Ở quê, các cháu chưa có nơi tập bơi. Muốn tắm, bơi, các cháu thường rủ nhau ra ao, hồ, sông nhưng rất nguy hiểm vì dễ xảy ra đuối nước nếu không có sự quản lý, giám sát của người lớn. Cho cháu đến bể bơi, gia đình yên tâm hơn bởi ở đây các cháu có giáo viên hướng dẫn. Các cháu vừa nắm được kỹ thuật bơi lội lại có thể rèn luyện sức khỏe”. Mỗi ngày, bể bơi Hoàng Vân có trên 100 lượt người ở mọi lứa tuổi đến tập bơi và bơi lội. Bể bơi mở cửa từ 6 giờ đến 19 giờ các ngày trong tuần và có người hướng dẫn bơi.

Sự ra đời của các bể bơi trong tỉnh là nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng việc học bơi, giải trí cho trẻ em trong dịp hè. Từ đó tạo điều kiện cho các em được tham gia vào các hoạt động bổ ích cũng như góp phần thúc đẩy những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cộng đồng trong việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh