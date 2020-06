Nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên bóng đá

Trung tâm đào tạo vận động viên (VĐV) bóng đá tỉnh là nơi sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Nam Định. Nhiều cầu thủ khẳng định được tên tuổi tại các cấp đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ trẻ thường xuyên được thi đấu tại Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1-2020.

Thành lập năm 2004, Trung tâm Đào tạo VĐV bóng đá Nam Định có chức năng đào tạo VĐV bóng đá cung cấp cho các đội tuyển, CLB tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế. Hàng năm, Trung tâm duy trì đào tạo khoảng 125 VĐV cho các lứa: U11, U13, U15, U17, U19. Dưới sự dẫn dắt của các HLV dày dạn kinh nghiệm, các cầu thủ được đào tạo bài bản, tuyển chọn theo phương pháp thanh loại thường xuyên để tìm ra những VĐV ưu tú nhất. Các cầu thủ được tuyển chọn từ khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các học viên sau khi trúng tuyển sẽ được Trung tâm chi trả toàn bộ chi phí theo nguồn kinh phí phát triển bóng đá trẻ của tỉnh. Tại đây, các học viên được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, y tế để phát triển thể chất toàn diện, được học văn hóa, hưởng chế độ lương, thưởng theo đúng quy định và được tập luyện, chơi bóng hằng ngày để phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp... Hiện nay, đội ngũ HLV thuộc Trung tâm đều đã được nâng cao trình độ, có bằng huấn luyện chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây là yêu cầu tất yếu của xu thế phát triển bóng đá hiện nay. Bên cạnh đó, đội ngũ trợ lý HLV các đội tuyển cũng dần chuẩn hóa, được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ, bằng cấp huấn luyện. Các HLV đầy kinh nghiệm như Phan Thế Hiếu (U17), Vũ Khánh Hùng (U19) vẫn là những nhà cầm quân quan trọng của các đội trẻ Nam Định.

Năm 2020, Nam Định thuộc số ít địa phương tham gia đầy đủ các giải bóng đá vô địch quốc gia từ cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp. Tham gia Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2020, đội bóng đá Nam Định với nòng cốt là các cầu thủ thuộc các đội U17, U19 nằm ở bảng A cùng các đội: Công an nhân dân, Phú Thọ, Kon Tum, Phù Đổng, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, đội tuyển tham gia giải đấu. So với những mùa giải trước, Nam Định đã có những chuyển biến tích cực nhờ việc nâng cao chất lượng huấn luyện. Đội ngũ huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm các giải quốc gia, đều là những cựu cầu thủ từng chơi cho CLB Nam Định trước kia để xây dựng lối chơi mang đậm chất bản sắc bóng đá địa phương. Thời điểm này, Trung tâm còn cử đội U19 tham gia Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2020. U19 Nam Định thi đấu tại bảng A gồm các đội: Viettel, PVF, Hà Nội, Phố Hiến, Than Quảng Ninh.

Sau khi kết thúc lượt đi, đội U19 Nam Định đang trong giai đoạn củng cố và bổ sung lực lượng. Nhìn chung, các đội bóng trẻ hiện nay đều được đầu tư khá bài bản từ khâu tuyển chọn cầu thủ từ nhỏ, sau đó được rèn luyện trong điều kiện sân bãi khá thuận lợi. Trải qua các giải đấu U11, U13, các em tích lũy được khá nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Ban huấn luyện cũng liên tục cập nhật những giáo án mới, phù hợp với xu thế bóng đá hiện nay để các cầu thủ phát huy tốt nhất khả năng, tố chất, ưu điểm của bản thân. Điều đó đã đem đến phong độ thi đấu cao cho toàn đội, hoàn toàn tự tin khi gặp các đối thủ mạnh, cũng như tận dụng tối đa ưu thế khi gặp đối thủ dưới cơ. Mục tiêu của các cấp đội trẻ Nam Định trong mùa giải 2020-2021 là duy trì thứ hạng cao, phấn đấu có huy chương tại các giải vô địch quốc gia. Để đạt được mục tiêu đó, các điều kiện cơ sở vật chất, chế độ sinh hoạt cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu được Ban Giám đốc Trung tâm tập trung thực hiện. Toàn bộ dãy ký túc xá, các phòng tập chức năng đã được sửa chữa, nâng cấp đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện tiếp tục được củng cố, khó khăn kinh phí được giải quyết, bảo đảm sự ổn định cho các cầu thủ trẻ. Từ khi bóng đá Nam Định trở lại với Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League, công tác đào tạo bóng đá trẻ đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhiều cầu thủ xuất sắc ở các đội tuyển trẻ kế cận đã được tạo điều kiện đôn lên tập luyện, thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp cùng các cầu thủ đàn anh tại CLB Dược Nam Hà Nam Định. Các cầu thủ trẻ được huấn luyện bởi 2 HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Sỹ, những người luôn quan tâm tới các cầu thủ trẻ và thường xuyên tạo cơ hội để thể hiện khả năng trong các trận đấu chính thức. Sự xuất hiện của lứa cầu thủ trẻ như hậu vệ Nguyễn Đình Mạnh, tiền vệ Mai Xuân Quyết, Trần Mạnh Hùng là thành quả của công tác đào tạo trẻ có chiều sâu. Thế hệ cầu thủ sinh năm 2000-2001 đang thi đấu tại V.League 1-2020 đầy triển vọng như Phan Văn Hiếu, Đoàn Thanh Trường, Ngô Đức Huy, Hoàng Xuân Tân... được kỳ vọng sẽ là tương lai của bóng đá Nam Định.

Công tác đào tạo bóng đá trẻ được xác định là nền tảng để thực hiện chủ trương phát triển bóng đá chuyên nghiệp và cung cấp lực lượng VĐV cho CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định trong tương lai. Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo VĐV bóng đá tỉnh, cho biết: Lưu giữ chất Nam Định, ưu tiên con em quê hương để tạo nên bản sắc truyền thống cho đội bóng cùng với chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo trẻ chính là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển bóng đá tỉnh nhà hiện nay. Bên cạnh đó, để làm bóng đá chuyên nghiệp rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, ngành TDTT tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng bóng đá Nam Định trong thời gian tới. Trung tâm hiện liên kết với một số lò đào tạo bóng đá trong nước và quốc tế, học tập kinh nghiệm tuyển chọn, nâng cao phương pháp huấn luyện để đưa bóng đá trẻ Nam Định phát triển một cách chuyên nghiệp và bài bản. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để duy trì thành tích cao của các đội bóng trẻ tại các giải quốc gia hàng năm, đặt mục tiêu đưa Nam Định trở thành trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu cả nước./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh