Tiếp đội bóng xếp dưới một hạng là Bình Ðịnh trên sân Vinh chiều qua, nhưng thiếu hai cầu thủ trụ cột là Phan Văn Ðức và Phạm Xuân Mạnh, đội Sông Lam Nghệ An chỉ có được chiến thắng sít sao 1 - 0 đủ để vào vòng 1/8. Mặc dù chiếm ưu thế trong suốt hiệp một và liên tục có được cơ hội tốt, song các chân sút của đội bóng xứ Nghệ không thể ghi bàn thắng.

Tiếp tục chơi ép sân trong hiệp hai, dồn các cầu thủ Bình Ðịnh lùi hoàn toàn về sân nhà chơi phòng ngự, phải đến phút 60, các học trò của HLV Quang Trường mới ghi được bàn thắng bằng một cú sút của Sỹ Nam tung nóc lưới. Tuy thời gian hiệp đấu còn nhiều và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng khả năng dứt điểm yếu khiến đội chủ nhà không có thêm bàn thắng.

★ Trên sân An Giang, cuộc đối đầu giữa hai đội đang thi đấu ở Giải bóng đá hạng nhất quốc gia là An Giang và Long An diễn ra hấp dẫn dù trời mưa khiến mặt sân ngập nước. Ðội khách vượt lên dẫn trước ở phút thứ 25 bằng bàn thắng từ chấm phạt đền của Trần Hoài Nam sau khi thủ môn Trần Mạnh Cường của đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, tám phút sau đó, thủ môn đội Long An là Nguyễn Tuấn Mạnh mắc sai lầm nghiêm trọng để tuột bóng trong vòng cấm tạo cơ hội cho Võ Ðình Lâm dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho đội An Giang. Phút 70, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2 - 1. Từ đường chuyền bổng bên cánh trái của đồng đội, Thanh Sang đệm bóng ở cự ly khoảng 8 m đập vào vũng nước trước cầu môn đội Long An trước khi lăn sệt vào lưới. Chỉ hai phút sau đó, đội khách đã gỡ hòa 2 - 2 bằng bàn thắng của Ðinh Văn Hùng. Tỷ số này được giữ nguyên sau hai hiệp thi đấu chính thức và trên chấm phạt đền 11 m, đội An Giang đã giành thắng lợi 6 - 5 để giành quyền đi tiếp.

★ Tại Sân vận động Tự Do (Huế), đội chủ nhà Huế với lực lượng cầu thủ trẻ chơi rất quyết tâm, chủ động phòng ngự với số đông chờ cơ hội phản công trước đội SHB Ðà Nẵng được đánh giá cao hơn. Lối phòng ngự quyết liệt với số đông của đội chủ nhà khiến các cầu thủ SHB Ðà Nẵng ép sân nhưng không có nhiều cơ hội ghi bàn. Mãi đến giữa hiệp hai, khi Trần Ðình Hoàng bị phạm lỗi trong vòng 16 m 50 tạo điều kiện cho Hà Ðức Chinh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ chấm phạt đền 11 m ở phút 67.

★ Ðược đánh giá cao hơn, song đội Sài Gòn FC bất ngờ để thua đội chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ở trận đấu chiều qua cho dù họ đã mang đến sân khách một đội hình khá mạnh. Với đấu pháp hợp lý, đội quân của HLV Trần Minh Chiến chủ động chơi phòng ngự chặt, tận dụng tối đa các cơ hội có được để phản công, gây nhiều khó khăn cho đối phương. Sau hiệp một không có bàn thắng, các cầu thủ Sài Gòn FC dồn lên tiến công ở hiệp hai và để lộ nhiều sơ hở để đội chủ nhà tận dụng. Phút 61, từ một pha phản công đầy tốc độ, Văn Kiên nhận được đường chuyền của đồng đội và tung cú sút cận thành mở tỷ số cho Bà Rịa - Vũng Tàu. Mười phút sau đó, từ một sai lầm của thủ môn bắt bóng bật ra, vẫn là Văn Kiên kịp thời có mặt dứt điểm tung lưới của đội khách, nâng tỷ số lên 2 - 0. Phải đến khi trận đấu chỉ còn chưa đầy năm phút, Sài Gòn FC mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 do Anh Vũ thực hiện.

★ Chiều nay 25-5, vòng loại Giải bóng đá Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 thi đấu năm trận: Ðồng Tháp - Hải Phòng (sân Ðồng Tháp), Phố Hiến - Thanh Hóa (sân VPF), Sanna Khánh Hòa BVN - Viettel (sân Nha Trang), Bình Phước - Ðắk Lắk (sân Bình Phước), Hà Tĩnh - Tây Ninh (sân Hà Tĩnh).

Theo nhandan.com.vn