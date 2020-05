Những thay đổi của các giải V.League

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam là Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League 1) và Giải bóng đá hạng nhất quốc gia (V.League 2) đều bị gián đoạn, chỉ dự kiến thi đấu trở lại từ ngày 4-6 tới. Từ tình hình thực tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có những điều chỉnh về thể thức thi đấu, đồng thời áp dụng luật thi đấu mới cho phép thay năm cầu thủ trong mỗi trận đấu nhằm tăng tính hấp dẫn ở giai đoạn cuối của các giải đấu.

VFF đã quyết định ở V.League 1, sau khi kết thúc lượt đi, tám câu lạc bộ (CLB) dẫn đầu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải nhì, giải ba. Sáu CLB nhóm cuối bảng xếp hạng cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng từ chín đến 14. Theo đó V.League 1 sẽ có một đội xuống hạng và chỉ có một đội vô địch V.League 2 lên hạng mùa tới, chứ không có đá play-off giữa một đội xếp áp chót V.League 1 với đội xếp thứ nhì V.League 2 như các mùa giải trước. Ở V.League 2, sau lượt đi, sẽ có sáu CLB nhóm trên thi đấu vòng tròn một lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải nhì, giải ba chung cuộc; sáu CLB nhóm dưới thi đấu theo thể thức vòng tròn để xác định thứ hạng từ thứ bảy đến 12.

Tuy nhiên, theo phát biểu của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú sau khi kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ sáu khóa 8 vừa tổ chức tại Hà Nội, điểm số của các đội tại V.League 1 và V.League 2 sau lượt đi không được bảo lưu cho vòng đấu rút gọn. Chính điều này có thể sẽ khiến các trận đấu lượt đi kém hấp dẫn bởi các CLB, nhất là các đội mạnh không cần bung hết sức. Bởi dù có vô địch lượt đi cũng không khác gì đội đứng thứ tám, trong khi đội có nguy cơ xuống hạng có thể tung toàn dự bị vào sân ở loạt trận cuối lượt đi và cho dù toàn thua họ vẫn có cơ hội thoát hiểm khi "xóa cờ đánh lại" ở lượt về rút gọn (với các đội dự V.League 1). Như vậy, ở V.League 1,bảy lượt đấu cuối sẽ quyết định đội vô địch (các đội nhóm trên) và năm lượt đấu cuối của nhóm dưới sẽ xác định đội phải xuống hạng. Còn ở V.League 2, năm lượt đấu cuối nhóm trên và năm lượt đấu cuối nhóm dưới sẽ tìm ra đội lên hạng V.League 1 và đội xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng nhì quốc gia (V.League 3).

Khi trở lại thi đấu, Ban tổ chức các giải V.League cho phép các đội được thay năm cầu thủ trong một trận đấu. Ðiều này sẽ có lợi cho các đội có tiềm lực tài chính (có nhiều siêu dự bị) hoặc các đội bóng phải tham gia nhiều giải đấu. Năm nay, hai đội TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài ở đấu trường AFC Cup. Với sự khởi đầu thuận lợi, có nhiều cơ hội vào sâu trong giải đấu của châu lục, việc V.League áp dụng quy định mới của FIFA sẽ giúp họ đỡ lo quá tải vào cuối mùa bóng. Ðược thay năm cầu thủ cũng sẽ giúp huấn luyện viên các đội như: Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai… chủ động "xoay tua". Với đương kim vô địch Hà Nội FC, đội bóng do HLV Chu Ðình Nghiêm dẫn dắt đang có trong đội hình rất nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ, vì vậy, việc được thay nhiều cầu thủ hơn sẽ giúp các cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Ðức Huy không buộc phải ra sân thường xuyên hoặc có thể được nghỉ sớm để tránh những chấn thương vì quá tải như đã từng xảy ra với Duy Mạnh, Ðình Trọng. Trong khi đó, đội bóng "Phố núi"- Hoàng Anh Gia Lai cũng có nhiều cơ hội bổ sung lực lượng về cuối trận, giúp họ không bị lật ngược tình thế như những trận đấu trước đây, lúc các cầu thủ không còn duy trì được thể lực. Nhờ được thay cầu thủ nhiều hơn, các tuyển thủ quốc gia trong đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai như: Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy sẽ không phải "cày ải" toàn bộ thời gian như trước. Thể lực của các tuyển thủ quốc gia sẽ được bảo đảm khi họ phải thi đấu trên nhiều mặt trận và điều này càng có lợi cho các trận đấu ở Giải bóng đá vô địch Ðông - Nam Á 2020 hoặc vòng loại World Cup 2022 cũng như các giải đấu châu lục khác.

VPF mới đây đã công bố lịch thi đấu các trận còn lại của lượt đi V.League 1, theo đó các vòng đấu cách nhau năm ngày, mỗi vòng đấu có bảy trận và diễn ra trong hai ngày liên tiếp (một ngày ba trận và một ngày bốn trận). Như vậy, với lịch thi đấu này, khán giả sẽ ít được xem các trận đấu cuối tuần hơn như trước đây.

Theo nhandan.com.vn