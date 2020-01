Sôi nổi các hoạt động thể thao đầu xuân

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2020) và mừng Xuân Canh Tý, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể dục thể thao sôi nổi.

Biểu diễn võ thuật với chủ đề “Mùa xuân thượng võ”.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020” được các địa phương triển khai từ ngày 26 tháng Chạp đến mồng 8 tháng Giêng phục vụ nhu cầu hưởng thụ, giải trí của người dân. Ngày 30-1 (tức mồng 6 tháng Giêng), tại khu vực Dàn Leo, thành phố Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn võ thuật với chủ đề “Mùa xuân thượng võ”. Tham dự chương trình biểu diễn võ thuật có khoảng 150 huấn luyện viên, võ sư, võ sinh của 12 câu lạc bộ võ cổ truyền trong tỉnh thuộc 8 võ phái như: Tây Sơn Bắc phái, Thiếu lâm Nam phái, Võ cổ truyền tổng hợp, Võ lâm Mạc gia, Bình Định gia, Nam Hồng Sơn, Long Môn võ đạo, Vovinam. Nội dung thi đấu, biểu diễn gồm các tiết mục: đối luyện, căn bản công pháp, các bài quyền trong thi đấu quốc gia, quyền thuật đơn, quyền thuật đồng đội 3-5 người, quyền thuật tập thể 10-12 người. Hội diễn là dịp để các câu lạc bộ võ cổ truyền trong toàn tỉnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức võ thuật, đồng thời khích lệ, đẩy mạnh phong trào rèn luyện võ thuật sâu rộng trong thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Hòa chung không khí vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ở thành phố Nam Định, từ tháng 1 đến hết tháng 2-2020, các câu lạc bộ thể thao tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Câu lạc bộ Xe đạp thể thao thành phố Nam Định, Câu lạc bộ Xe đạp thể thao 1-7 tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh bạn. Câu lạc bộ cờ tướng Thành Nam tổ chức thi đấu cờ trình tại sân Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố vào ngày mồng 4 tháng Giêng. Cũng trong những ngày đầu năm mới, các hội viên người cao tuổi ở các phường Lộc Vượng, Mỹ Xá… cũng tổ chức giao lưu biểu diễn dưỡng sinh tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Các câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ khiêu vũ cũng tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh… Sôi nổi, hấp dẫn nhất là các trận thi đấu đá bóng tại sân Quảng trường Hoà Bình do Hội bóng đá phong trào thành phố phát động. Các trận đấu bóng đá diễn ra liên tục vào các buổi chiều mồng 4, 5 Tết thu hút đông khán giả yêu mến bóng đá “phủi” theo dõi, cổ vũ. Thành phố Nam Định hiện có 49 câu lạc bộ thể thao gồm 26 câu lạc bộ bóng đá phong trào, 5 câu lạc bộ cầu lông, 5 câu lạc bộ bóng bàn, 9 câu lạc bộ khiêu vũ, 3 câu lạc bộ xe đạp thể thao và câu lạc bộ cờ tướng Thành Nam. Trong dịp Tết Nguyên đán, các huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao phục vụ nhân dân chơi Xuân. Là một trong những địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển nhất trong tỉnh, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các xã, thị trấn của huyện Hải Hậu lại tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi. Từ ngày mồng 3 Tết, hầu hết các xã đều tổ chức các giải bóng đá nam, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, đặc biệt là các môn thể thao truyền thống như kéo co, bơi chải… Các xã: Hải Phú, Hải Hưng, Hải Tây, Hải Sơn… tổ chức thi đấu bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ giữa các xóm thu hút đông đảo nhân dân cổ vũ. Trong đó, xã Hải Hưng có 7 đội bóng chuyền hơi tại các thôn: Hưng Nghĩa, Thượng Lễ và các xóm: 7, 12, 15, 16, 19; xã Hải Tây có 16 đội bóng chuyền hơi ở 16 xóm với hơn 150 thành viên tham gia thi đấu trong các ngày mồng 5, 6 tháng Giêng. Tại thị trấn Yên Định, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện tổ chức hoạt động thể thao khai xuân các môn cầu lông, bóng bàn, quần vợt. Vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2020), Hội Nông dân huyện Ý Yên tổ chức Giải cầu lông huyện thu hút hàng chục tay vợt thuộc các câu lạc bộ cầu lông của hơn 15 xã, thị trấn thi đấu chia hạng theo độ tuổi. Ở các xã như Yên Cường, Yên Nhân, Yên Đồng, Yên Chính (Ý Yên)… sẽ tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống như múa lân sư - rồng, thi kéo co, chơi đu, thi đấu giao lưu cầu lông, bóng đá… Tại huyện Nghĩa Hưng, các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được huyện chỉ đạo hướng về các xã, thị trấn cho người dân tham gia vui chơi. Nhiều đơn vị có phong trào thể dục thể thao mạnh như: Thị trấn Liễu Đề, thị trấn Quỹ Nhất, các xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Minh… tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, cờ tướng, biểu diễn dưỡng sinh. Vào mồng 5 Tết Nguyên đán, Câu lạc bộ Bóng chuyền thị trấn Liễu Đề tổ chức thi đấu giao lưu bóng chuyền truyền thống với đội bóng các xã: Trực Thuận, Trực Khang, Nghĩa Minh, thị trấn Ninh Cường… thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân. Tại huyện Vụ Bản, các xã có phong trào thể dục thể thao mạnh như Quang Trung, Kim Thái, Tân Khánh, Thành Lợi, Trung Thành và thị trấn Gôi tổ chức thi đấu các môn cầu lông, cờ tướng, việt dã, bóng bàn…

Cũng trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 các xã, phường, thị trấn đều tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng. Công tác tổ chức cho các giải đấu thể thao đầu xuân được Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất, huy động đông đảo lực lượng vận động viên tham gia, tạo khí thế sôi nổi tranh tài đoạt giải cao./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh