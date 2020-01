Hợp Hưng phát triển phong trào thể dục thể thao

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Hợp Hưng (Vụ Bản) đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tích cực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ luyện tập thể thao của người dân các thôn, xóm và khu thể thao trung tâm xã; duy trì tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao các cấp… Qua đó nâng cao sức khỏe cho người dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cán bộ, nhân dân.

Đội bóng đá thiếu niên xã Hợp Hưng giành chức vô địch Giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện Vụ Bản năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Đoàn, cán bộ văn hóa - thông tin xã Hợp Hưng cho biết: Hàng năm, xã xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao, tổ chức các giải thi đấu phù hợp đặc thù địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh xã nhằm động viên người dân tham gia phong trào. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục thể thao của xã tương đối hoàn thiện. Tại khuôn viên nhà văn hóa ở cả 14 xóm đều có khu tập luyện thể thao với diện tích trung bình 1.000m2; các xóm đã vận động xã hội hóa huy động kinh phí để xây dựng 4 sân bóng đá, 2 sân cầu lông, 1 sân bóng chuyền ngoài trời. Trong đó, năm 2019, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, khu thể thao các xóm Thị Thôn, An Thứ, Nội Chế được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại gồm các công trình: sân bóng đá mini, sân cầu lông đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của nhân dân. Ở xóm Thị Thôn, ông Hoàng Văn Bốn đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng xây dựng 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo với diện tích 5.000m2, tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên duy trì tập luyện, tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá với các đơn vị trong và ngoài xã. Ngoài ra, người dân tận dụng công trình nhà đa năng Trường Trung học cơ sở Hợp Hưng làm điểm tập luyện các môn cầu lông, bóng bàn. Với cơ sở vật chất hoàn thiện, phong trào tập luyện thể dục thể thao ở Hợp Hưng phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, bóng đá là môn thể thao thế mạnh của xã, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tập luyện. Cả 14 xóm trong xã đều thành lập câu lạc bộ bóng đá thiếu niên, duy trì tập luyện thường xuyên và tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Đây là lực lượng nòng cốt của đội tuyển bóng đá xã tham gia thi đấu và giành chức vô địch tại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện Vụ Bản năm 2019. Xã đã xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên bóng đá tại các xóm trực tiếp huấn luyện các “cầu thủ nhí” những kỹ năng căn bản; chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở phân công giáo viên thể dục phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên năng khiếu để thành lập đội tuyển tham gia thi đấu. Phong trào bóng đá thanh niên cũng phát triển mạnh với nhiều câu lạc bộ bóng đá tại các xóm như: Tiên Chưởng, Lập Vũ, Thôn Vàng, Khải Chính… Giải bóng đá thanh niên xã do Ban Văn hóa - Thể thao và Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức từ năm 1995 đến nay thu hút sự tham gia thi đấu của 8 đội bóng xóm. Để duy trì tổ chức thành công giải đấu trong thời gian dài, cùng với việc ban hành điều lệ giải chặt chẽ, UBND xã đã thành lập các tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự trong mỗi trận đấu; không để lọt trường hợp thuê mượn cầu thủ bên ngoài thi đấu. Các cầu thủ tham gia giải đều được kiểm tra bảo đảm sức khoẻ mới được thi đấu. Công tác tuyên truyền góp phần cổ vũ giải đấu, trở thành sự kiện được cả cộng đồng làng xóm ủng hộ các đội bóng từ mua sắm trang phục, nước uống, kinh phí trao giải, động viên tinh thần các đội bóng. Các xóm có phong trào bóng đá phát triển mạnh, nhiều lần giành ngôi vô địch như: Vụ Nữ, Khải Chính, Thị Thôn, Lập Vũ… Phong trào bóng chuyền nam cũng phát triển mạnh; hoạt động sôi nổi nhất là câu lạc bộ bóng chuyền xóm Tiên Chưởng có 15 thành viên. Câu lạc bộ đã tận dụng khuôn viên nhà văn hóa xóm để xây dựng sân bóng chuyền chăng lưới, mắc điện cao áp để các thành viên tập luyện trong các điều kiện thời tiết. Các môn cầu lông, bóng bàn thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người dân các xóm tham gia luyện tập trong khuôn viên nhà văn hóa các xóm, nhà đa năng từ 17 giờ hàng ngày. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển đa dạng với các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với người cao tuổi như: dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng... Các câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh thường xuyên tập luyện vào các buổi sáng hàng ngày tại sân các nhà văn hóa xóm. Nhờ tập luyện thường xuyên nên nhiều hội viên câu lạc bộ có sức khỏe tốt; các bệnh đau nhức xương khớp, cao huyết áp giảm rõ rệt. Điểm nhấn trong phong trào thể dục thể thao ở Hợp Hưng là việc gìn giữ, khôi phục các môn thể thao truyền thống trong dịp lễ hội hàng năm. Trong lễ hội đền Vụ Nữ được tổ chức vào ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm có nhiều hoạt động đặc sắc như thi đấu vật, võ, đánh gậy, múa cờ, bơi thuyền và một số trò chơi dân gian khác. Ngoài ra, tại các lễ hội đình làng Nội Chế, lễ hội đền chùa Thôn Vàng cũng tổ chức các môn thể dục, thể thao truyền thống như cờ thẻ, múa gậy, biểu diễn thể dục dưỡng sinh… Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao, hàng năm UBND xã, các ngành, đoàn thể trong xã tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao vào ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Qua đó, tuyển chọn vận động viên có thành tích nổi trội khi tham gia thi đấu tại các giải thể thao huyện tổ chức, tiêu biểu như: Vũ Đức Thịnh (xóm Lập Vũ) thi đấu môn bóng bàn, Nguyễn Mạnh Tòng (xóm Đồng Lạc) thi đấu việt dã trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện năm 2019.

Thời gian tới, xã Hợp Hưng tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp các sân chơi thể thao. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tập luyện các môn thể thao, thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ thể thao thế mạnh như bóng đá, cầu lông… tham gia các giải thể thao huyện tổ chức, đưa phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh