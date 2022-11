Sôi nổi phong trào văn nghệ trong các trường học ở Nghĩa Hưng

Những năm qua, phong trào văn nghệ trong các trường học ở huyện Nghĩa Hưng diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều giáo viên, học sinh tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường.

Cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Trung tập luyện biểu diễn tiểu phẩm.

Toàn huyện có 6 trường THPT, 1 Trung tâm GDNN-GDTX, 24 trường mầm non, 24 trường tiểu học và 25 trường THCS, mỗi trường đều thành lập các đội văn nghệ với số lượng từ 15-30 học sinh. Bám sát chỉ đạo của Sở GD và ĐT, các trường học trên địa bàn huyện luôn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Trường THPT A Nghĩa Hưng là một trong những “điểm sáng” về phát triển phong trào văn nghệ trong học sinh. Hiện nay, trường có 1.462 học sinh với 36 lớp. Hoạt động văn nghệ được nhà trường tổ chức xuyên suốt theo kế hoạch năm học, bao gồm hai hình thức: Tổ chức đội văn nghệ thực hiện các chương trình phục vụ những ngày lễ lớn và xây dựng phong trào ca hát thường xuyên ở các lớp. Hàng năm, trường đều tổ chức thi văn nghệ giữa các khối lớp nhân dịp các ngày lễ lớn tạo điều kiện cho nhiều học sinh tham gia. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ vui chơi lồng ghép trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa như: Thi cắm hoa, đố vui để học… Từ những buổi sinh hoạt văn nghệ, nhiều học sinh có giọng hát hay, múa đẹp được phát hiện, bồi dưỡng chọn vào đội văn nghệ của trường. Còn ở Trường THPT B Nghĩa Hưng, phong trào văn nghệ phát triển sôi nổi và có bề dày thành tích ở các hội thi, hội diễn văn nghệ ngành giáo dục. Thầy Dương Văn Chủng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để phong trào văn nghệ trường học phát triển, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giữa giờ cho học sinh như nhảy dân vũ, võ nhạc... Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên nhà trường đã thành lập các CLB, đội văn nghệ ở các lớp với nhiều nhân tố có năng khiếu ca, múa thường xuyên biểu diễn ở các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm. Năm học 2022-2023, Trường THPT B Nghĩa Hưng đại diện cho các Trường THPT trong huyện tham dự “Hội thi Giai điệu tuổi hồng” tỉnh năm học 2022-2023. Với các tiết mục đặc sắc như: “Nhà em ở lưng đồi” (đơn ca và tốp múa), “Mời bạn về Tây Bắc” (tốp ca và tốp múa), “Sắc màu của núi” (múa), trường đã giành 1 giải Nhất, 2 giải Nhì các tiết mục và nhất toàn đoàn khối THPT. Tiết mục đạt giải Nhất của Trường THPT B Nghĩa Hưng được Sở GD và ĐT chọn tham gia “Hội thi Giai điệu tuổi hồng” cấp Cụm đồng bằng sông Hồng. Qua phong trào văn nghệ, nhiều học sinh nhà trường đã phát triển theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp như: ca sĩ Nhật Thủy (học sinh khóa 2006-2009), quán quân cuộc thi Vietnam Idol năm 2014; Lâm Bảo Ngọc (học sinh khóa 2011-2014), giải Nhất cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc năm 2011.

Phong trào văn nghệ tại các trường THCS, tiểu học, mầm non trong huyện cũng phát triển sâu rộng. Đồng chí Lại Trọng Hiếu, Trưởng phòng GD và ĐT huyện cho biết: Hàng năm, 100% trường học các cấp trên địa bàn huyện đều đăng ký thực hiện phong trào xây dựng “Nếp sống văn hóa”; tuyên truyền sâu rộng các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa đến cán bộ, giáo viên và học sinh; lồng ghép, gắn việc xây dựng nếp sống văn hoá với các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; đưa bộ môn Âm nhạc vào chương trình học của các trường mầm non, tiểu học, THCS. Với đội ngũ giáo viên dạy thanh nhạc có chuyên môn được đào tạo cơ bản nên việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, niềm đam đam mê văn nghệ có nhiều thuận lợi. Để phát triển phong trào văn nghệ học đường, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện luôn bám sát chỉ đạo của Sở GD và ĐT về việc tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh. Nhiều hoạt động văn nghệ được các nhà trường quan tâm tổ chức nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), lễ khai giảng, lễ tổng kết năm học, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)… Nhiều trường học thực hiện tốt phong trào văn nghệ như các trường mầm non, tiểu học: Nghĩa Minh, Nghĩa Trung; các trường tiểu học: thị trấn Liễu Đề, Phúc Thắng; các trường THCS: Nghĩa Đồng, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng; Nghĩa Thái. Tiêu biểu như Trường THCS Nghĩa Hưng được Phòng GD và ĐT huyện Nghĩa Hưng chọn làm điểm thành lập mô hình các CLB. Hiện nay, trường có các CLB thu hút hàng trăm học sinh tham gia gồm: CLB văn học, CLB thể chất và nhạc họa, CLB tiếng Anh. Qua hình thức sinh hoạt CLB, các em học sinh có thể biểu diễn, trình bày những sáng tạo trước các thành viên trong CLB hoặc trước toàn trường trong các buổi ngoại khóa. Tại Trường THCS Nghĩa Tân, phong trào văn nghệ phát triển mạnh. Cùng với sự quan tâm của Ban giám hiệu, cô giáo Trần Thúy Nga, giáo viên dạy nhạc Trường THCS Nghĩa Tân luôn tâm huyết với phong trào văn nghệ, phát hiện, bồi dưỡng nhiều hạt nhân văn nghệ cho nhà trường. Đặc biệt, cô Trần Thúy Nga còn là biên đạo múa của nhiều chương trình do Phòng GD và ĐT, các nhà trường tổ chức. Tại hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh năm 2022 vừa qua, các tiết mục do cô Nga và các giáo viên dàn dựng được Ban giám khảo đánh giá cao; cả 4 tiết mục dự thi đều đoạt giải (2 tiết mục đoạt giải Nhất, 2 tiết mục đoạt giải Nhì). Kết quả, Phòng GD và ĐT Nghĩa Hưng đoạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh năm học 2022-2023. Ở bậc mầm non, hầu hết các trường học đều có đội ngũ giáo viên trẻ, năng động và yêu thích văn nghệ. Để ủng hộ các hoạt động văn nghệ ở một số địa phương, phụ huynh học sinh đã tự nguyện mua tặng các thiết bị: loa, đài, âm ly để phục vụ các hoạt động chuyên môn, đồng thời hỗ trợ các hoạt động văn nghệ của trường. Nhờ nền tảng cơ sở vật chất tốt, Trường Mầm non Nghĩa Minh là một trong nhiều trường ở huyện Nghĩa Hưng có điều kiện tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp trải nghiệm thực tế cho trẻ; thông qua hoạt động trải nghiệm giúp trẻ thu nhận thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, những bài học về cuộc sống.

Phong trào văn nghệ trong các trường học ở huyện Nghĩa Hưng phát triển, đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa học sinh, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện./.

Bài và ảnh: Viết Dư