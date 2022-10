Ngành Văn hóa đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền

Triển lãm “Hành trình tuổi trẻ Nam Định làm theo lời Bác” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật chân thực, sống động được sưu tầm, chọn lọc từ nguồn tài liệu, hiện vật của Bảo tàng tỉnh và Tỉnh Đoàn thể hiện sự chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Nam Định qua các thời kỳ; tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nam Định trong những năm tháng cách mạng, kháng chiến và các kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022.

Cụm pa-nô, cờ, phướn tuyên truyền chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022 tại khu vực Cung Thể thao tỉnh (thành phố Nam Định).

Trước đó, vào tháng 5-2022, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương mở các chuyên mục, chuyên trang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội với các hoạt động liên quan; cụ thể là tổ chức các trận thi đấu môn bóng đá nam bảng B tại Nam Định; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của sự kiện thể thao lớn trong khu vực gắn với quảng bá vẻ đẹp hình ảnh con người, quê hương Nam Định “văn minh, thân thiện, mến khách” đến với du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, nhân sự kiện SEA Games 31, Sở VH, TT và DL tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch, dịch vụ qua các hoạt động: giao lưu, giới thiệu văn hóa ẩm thực, trình diễn hầu đồng - một hoạt động tiêu biểu trong Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện nhân loại.

Thông tin, tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; cổ vũ, động viên, thúc đẩy quần chúng hăng hái tham gia các phong trào... Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2022, Sở VH, TT và DL đã chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền được Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: cổ động trực quan tại chỗ, tuyên truyền bằng xe lưu động, qua hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, chiếu phim... Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tổ chức gần 20 đợt tuyên truyền, cổ động trực quan với hàng nghìn m2 pa-nô, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn các loại tại các khu vực trọng điểm và các khu đông dân cư của tỉnh, một số tuyến phố trung tâm, các cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh đã sáng tác, thu âm, sản xuất các ca khúc, tác phẩm hát chầu văn, hát chèo, cải lương… mới để biểu diễn phục vụ công chúng trong các chương trình nghệ thuật: “Chào năm mới”, “Tết quê hương”, “Đất nước trọn niềm vui”. Thư viện tỉnh duy trì đều đặn công tác trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu theo chuyên đề thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như: Hội Báo Xuân Nhâm Dần, Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Định, Đại sứ văn hóa đọc… với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa, gắn với sách và hoạt động đọc sách như: xếp sách nghệ thuật, tọa đàm giới thiệu tác giả - tác phẩm, thi kể chuyện sách, hùng biện sách, vẽ tranh theo sách, quyên góp, trao tặng sách… Tại Bảo tàng tỉnh, để thu hút khách đến tham quan, tìm hiểu, Bảo tàng đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật; lồng ghép sinh động những câu chuyện kể trong các đợt triển lãm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa mảnh đất và con người quê hương Nam Định đến người dân. Các sưu tầm hiện vật tại Bảo tàng tỉnh thường xuyên được thay đổi, chỉnh lý, bổ sung để tạo cảm giác mới mẻ, hấp dẫn, tránh sự đơn điệu, nhàm chán đối với khách tham quan. Bên cạnh việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật trưng bày, Bảo tàng tỉnh còn phối hợp với các trường học tổ chức chương trình ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập, giáo dục di sản văn hóa có ý nghĩa cho học sinh, trải nghiệm, tìm hiểu đặc sản ẩm thực quê hương, trình diễn hát ca trù, hát chầu văn, múa rối nước, hầu đồng...

Ở các huyện, thành phố, hoạt động thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh qua các hình thức: cổ động trực quan, xe lưu động, hệ thống đài phát thanh và qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ sở. Ngoài việc lắp đặt các cụm pa-nô tuyên truyền khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm xã, phường, thị trấn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tổ chức xe lưu động tuyên truyền bằng loa trên các tuyến đường, phố chính, địa điểm tập trung đông người. Ở các khu dân cư, đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm từ Đài phát thanh huyện, đồng thời tăng cường phát sóng từ 2-3 lần/ngày. Nội dung các chương trình phát sóng thông tin, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội, phát triển kinh tế; hưởng ứng các chương trình, tháng hành động: vì môi trường, vì phụ nữ và trẻ em, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tác hại của thuốc lá, biểu dương gương người tốt, việt tốt…

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian tới, Sở VH, TT và DL tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh thông tin, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những mục tiêu, định hướng, chiến lược trong lĩnh vực gia đình, VH, TT và DL. Tổ chức cổ động, trưng bày, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, thể thao, phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng