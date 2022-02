tản văn

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay…

Mùa xuân gõ cửa năm mới bằng những cơn mưa mỏng manh bay la đà khắp mặt đất, đậu hững hờ trên vai người qua đường như níu kéo, như nũng nịu. Mưa xuân không vội vàng, hấp tấp như những cơn mưa mùa hạ, cũng không lạnh cóng như mưa mùa đông. Mưa không thành giọt để hắt vào mặt đau buốt tê dại như những cơn mưa rào bất chợt mà mỏng tang như khói, như sương, giăng mắc, vấn vương những sợi tơ trời. Mong manh là thế nhưng mưa xuân có một sức mạnh thật đặc biệt, mang “sứ mệnh” lớn lao, báo hiệu mùa xuân đến, đánh thức, làm bật lên những mầm, những nụ cho mùa mới.

Sáng xuân, giật mình tỉnh dậy khi nghe những tiếng chiếp chiu rất nhỏ của lũ chim sâu trong vườn, mở tung cánh cửa, trước mắt cô gái là một trời giăng giăng mưa bụi. Mưa phủ trên những mắt lá ngọc xanh biếc, tãi vãi vờ trong những cánh hoa chanh vừa hé. Góc vườn, mưa đang tự tình với hoa đào, hoa mai cùng khóm hồng e ấp. Mưa vờn vỡ mang dịu êm lên những tàu lá chuối bị gió đông quật đến xơ xác. Xao xuyến lắm những giọt mưa trong lành đang giúp “làm mềm” từng thớ đất suốt cả một mùa đông khô cạn. Mặc bộ lông ẩm ướt, đàn chim sâu vẫn cần mẫn nhặt sâu và hót vang không ngừng chào ngày xuân ấm. Khu vườn ngày xuân khác đến “kinh ngạc” so với vẻ trơ trụi, xám xịt trong những ngày đông tháng giá. “Đội” những giọt mưa xuân la đà, mẹ nhanh chóng chuẩn bị quang gánh, cuốc, liềm ra đồng. Hôm nay là ngày xuống đồng đầu tiên sau những ngày dài nghỉ Tết. Bố cũng tháo chuồng lùa lũ trâu miệng vẫn còn trệu trạo nhai nốt mấy mẻ rơm khô. Bố cười xòa giục, nào, nào, đi ăn cỏ thơm, cỏ ngon thôi… Mưa xuân giục hương cỏ thơm non ngoài đồng bay mải miết theo những cơn mưa la đà. Cả đất trời dậy lên mùi cỏ mới, mùi lúa non ngoài đồng bén rễ sau mưa. Sau một vài ngày “hứng” được ngọc trời, chỉ mai kia thôi, chân lúa sẽ ken dày mặt đất, khỏa lấp màu đen đúa của đồng ruộng. Cũng chỉ sau một vài đợt mưa, cả cánh đồng sẽ được trổ mã, thay áo mới. Rồi cũng chả mấy, sẽ có những cánh đồng bội thu, mẹ nghiêng vành nón tránh mưa, cao giọng nói.

Mùa xuân đến với những cơn mưa xuân nhẹ hạt, nhẹ nhàng đang gieo vào lòng người sự trẻ trung, phơi phới, đang thôi thúc những sức bật tương lai. Phải chăng mưa xuân là chất xúc tác, kích thích cho vạn vật sự hưng phấn, hứng khởi để cho cây cối phát triển, trưởng thành khỏe khoắn, đem màu xanh hy vọng dâng cho đời những vị hương thơm ngọt ngào, dịu êm, thơm thảo. Trong màn mưa bụi bâng khuâng mà mát lành ấm áp, trời đất, vạn vật, con người lại cùng nhau ấp ủ những dự định, ước vọng mới về một mùa xuân thái hòa, an yên. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, trong xuân mới rực rỡ, chúng ta lại được tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao để tiếp bước những chặng đường./.

Hoa Xuân