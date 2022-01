Từng bước đưa hoạt động quảng cáo vào nền nếp

Quảng cáo là một hoạt động đặc biệt quan trọng của chiến lược maketing doanh nghiệp để đưa hàng hóa đến với khách hàng nhiều nhất, giành thị phần. Quảng cáo được coi là công cụ quan trọng để bán hàng và thậm chí nâng đến tầm “nghệ thuật” để chiêu dụ khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực của sự phát triển hoạt động quảng cáo hiện nay thì hoạt động này đang tồn tại một số vấn đề cần quan tâm còn nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý; không đúng lúc, đúng chỗ, quảng cáo sai sự thật… Việc lạm dụng quảng cáo thừa về “lượng” nhưng thiếu về “chất” đang làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thực trạng trên cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, kiểm soát, cấp phép hoạt động quảng cáo và xử lý những sai phạm trong lĩnh vực này.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Nam Định ra quân xóa bỏ quảng cáo vi phạm dán trên các cột điện.

Ở tỉnh ta, triển khai thực hiện Luật Quảng cáo năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã có Văn bản số 399/SVHTTDL-QLVH ngày 4-7-2013 về triển khai thực hiện Luật. Sở phối hợp với các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 19-10-2017 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch trên địa bàn thành phố Nam Định… Thực hiện Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, hàng năm Sở VH, TT và DL ban hành các văn bản chỉ đạo UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra biển hiệu, màn hình quảng cáo, kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe…; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quảng cáo được Sở VH, TT, và DL, các địa phương trong tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch, đề án phát triển văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; quán triệt tổ chức thực hiện Luật Quảng cáo qua các hội nghị giao ban, tổng kết công tác VH, TT và DL hàng năm. Sở VH, TT và DL đã tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Luật Quảng cáo cho hơn 100 cán bộ quản lý văn hóa các cấp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở VH, TT và DL chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Bản tin VH, TT và DL; đảm bảo kịp thời, đầy đủ, linh hoạt bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Các cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về quảng cáo và tiếp nhận dịch vụ quảng cáo đã nâng cao nhận thức, nắm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục quản lý, cấp phép hoạt động quảng cáo; nắm bắt tình hình hoạt động quảng cáo tại địa phương, kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm, phát sinh trong thi hành Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh, đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, ổn định.

Hiện nay, tỉnh ta có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo có trụ sở đặt tại tỉnh; trong đó chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Nam Định; không có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo có chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương; không có văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại địa phương. Các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh chủ yếu bằng các hình thức: băng rôn, biển hiệu cửa hàng, bảng quảng cáo độc lập, bảng quảng cáo ốp tường, màn hình LED (dưới 20m2), đoàn người thực hiện quảng cáo bằng các phương tiện ô tô, xe đạp, xe gắn máy. Việc thực hiện quảng cáo trên biển hiệu, hộp đèn, phương tiện giao thông và tại các chương trình văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, sự kiện trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng Luật. Sau khi có quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, các phương tiện bảng quảng cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các bảng quảng cáo cỡ lớn được xây dựng cơ bản đồng bộ về chất liệu, kiểu dáng, đảm bảo an toàn, phù hợp với không gian, mỹ quan đô thị. Nhìn chung, công tác xây dựng, triển khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã đảm bảo phương hướng, mục tiêu đề ra; khắc phục hiện tượng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển tại địa phương.

Từ khi Luật Quảng cáo có hiệu lực, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận, xử lý 1.712 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; trong đó 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn; đưa 100% thủ tục hành chính liên quan vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Các cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Sở VH, TT và DL (sovhttdl.namdinh.gov.vn) và Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) một cách dễ dàng, thuận tiện giao dịch. Nhiều năm qua, Sở VH, TT và DL thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, các địa phương thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy những sai phạm vẫn còn tồn tại chủ yếu như: thực hiện quảng cáo trước khi nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở VH, TT và DL; quảng cáo đã hết hạn nhưng không thực hiện gia hạn hoặc tháo dỡ; quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn trên phương tiện giao thông tại nội thành, nội thị gây ô nhiễm tiếng ồn… Cùng với đó, quảng cáo rao vặt được dán, treo tràn lan trên các trụ điện, cột đèn tín hiệu, biển báo giao thông, cây xanh, tường nhà, phát tờ rơi tại các ngã tư… gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công bằng trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: Luật Quảng cáo có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, là cơ sở quan trọng cho việc hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về lĩnh vực quảng cáo. Luật Quảng cáo có nhiều điểm mới, thông thoáng, minh bạch, bao quát được hầu hết các đối tượng hoạt động quảng cáo với quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng. Các quy định về nội dung, hình thức, điều kiện quảng cáo, diện tích quảng cáo được quy định cụ thể; công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời được hướng dẫn chi tiết… là cơ sở cho các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo bám sát, thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Luật Quảng cáo không quy định thu lệ phí đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo. Điều này đã hạn chế trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo. Các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực quảng cáo tại địa phương còn hạn hẹp về kinh phí không có nguồn thu để bù đắp các chi phí như: văn phòng phẩm, máy tính, thiết bị phục vụ trực tiếp việc giải quyết hồ sơ, thuê tháo dỡ công trình quảng cáo trong trường hợp xảy ra sai phạm khi không liên hệ được với chủ cơ sở thực hiện quảng cáo… Bên cạnh đó, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm cũng gặp một số khó khăn do hoạt động quảng cáo diễn ra trong phạm vi rộng; đặc biệt là hoạt động treo, dán quảng cáo rao vặt tại những nơi công cộng đa phần được thực hiện vào ban đêm, khó kiểm soát.

Thời gian tới, ngành VH, TT và DL tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo, xử lý nghiêm các trường hợp treo lắp bảng, biển quảng cáo trái pháp luật, quảng cáo phản cảm gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân. Kiên quyết tháo dỡ các bảng, biển quảng cáo có nội dung, hình thức, thiết kế không phù hợp, treo lắp không đúng quy cách, quá thời hạn cho phép. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan của Trung ương, của tỉnh đến các các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo, các cửa hàng sản xuất bảng, biển quảng cáo. Ngoài việc xử phạt hành chính, nếu các cơ sở, đơn vị cố tình vi phạm, Sở VH, TT và DL và chính quyền các địa phương sẽ áp dụng biện pháp xử phạt mạnh như thu hồi giấy phép kinh doanh, phạt tiền đối với những cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện quảng cáo nhằm đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn đi vào nền nếp, hiệu quả, theo đúng Luật Quảng cáo, lành mạnh hóa môi trường hoạt động quảng cáo, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng