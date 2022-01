Giao Thủy tăng cường quản lý hoạt động văn hóa - thông tin

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Giao Thủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin (VH-TT); tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VH, TT và DL), kinh doanh dịch vụ VH, TT và DL trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một góc khu dân cư văn hóa - nông thôn mới xã Giao Xuân.

Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng VH-TT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và các phong trào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng VH-TT huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành các công văn tuyên truyền thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code, truyền thông chống dịch COVID-19 “Thích ứng linh hoạt, an toàn để trở lại cuộc sống bình thường mới”. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin - truyền thông trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Trong đó đã đẩy mạnh triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2021. Kết quả 100% xã, thị trấn đã nâng cấp và đưa vào hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử của địa phương. Huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát xây dựng Đài truyền thanh thông minh tại xã Giao Hà; tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cung cấp thông tin cho báo chí - Nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông”. Năm 2021, tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông ước đạt 27,393 tỷ đồng, đạt 72,03% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Toàn huyện phát triển mới 7.285 thuê bao, đạt 73,5% kế hoạch, tăng 16,03% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành Bưu điện huyện năm 2021 ước đạt 19 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chấn chỉnh kiểm soát hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

Trong kế hoạch, mục tiêu phát triển văn hóa, huyện Giao Thủy đặt nhiệm vụ bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người phát triển toàn diện là hạt nhân để nâng cao chất lượng công tác gia đình và xây dựng nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng. Huyện đã tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn nhân các sự kiện lớn của Đảng, dân tộc. Ban quản lý các di tích, danh thắng, các hộ dân dựng cột cờ, cây nêu trong dịp Tết Nguyên đán; phát động mạnh mẽ phong trào làm vệ sinh môi trường khu dân cư, công sở. Các địa phương trong huyện đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Năm 2021, toàn huyện có tổng số 1.044 đám cưới, 1.110 đám tang thực hiện theo nếp sống văn hóa. Chất lượng, hiệu quả các phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 328/332 xóm, TDP được UBND huyện công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, đạt tỷ lệ 98,7%. 100% khu dân cư tổ chức nền nếp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), trong đó có 280/332 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội thu hút 52.100 người tham dự. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình phong trào ba an toàn “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Đến nay, 100% khu dân cư đã xây dựng hương ước xóm, TDP văn hóa - nông thôn mới, góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực giá trị đạo đức truyền thống. Trong quản lý, bảo vệ di sản, giáo dục truyền thống, huyện Giao Thủy phối hợp với Bảo tàng tỉnh tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Từ đường họ Bùi, làng Định Hải, xã Hồng Thuận; bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn huyện đối với Từ đường họ Bùi, xóm 9 - Hà Cát, xã Hồng Thuận; triển khai Đề án sưu tầm tài liệu, hiện vật, tổ chức trưng bày Nhà truyền thống huyện; đồng thời, xây dựng chuyên mục Di tích lịch sử - văn hóa, đăng tải lý lịch các di sản trên địa bàn huyện lên Cổng thông tin điện tử huyện. Ban quản lý các di tích lịch sử - văn hóa tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị các di tích trong danh mục kiểm kê.

Đẩy mạnh phát triển du lịch phù hợp bối cảnh dịch bệnh COVID-19, huyện Giao Thủy đã xây dựng báo cáo tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2021, huyện tổ chức hội nghị đối thoại với các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế du lịch trước tác động của dịch bệnh. Ngành VH, TT và DL huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời đề nghị các cơ sở lưu trú thực hiện đánh giá an toàn dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL. Phòng VH-TT huyện phối hợp với Công an huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch tham quan mùa chim di trú Vườn quốc gia Xuân Thủy. Hai năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, TDTT ở Giao Thủy đều tạm dừng, tạm hoãn hoặc được tổ chức với quy mô nhỏ; các hình thức sinh hoạt CLB văn hoá, thể thao và vui chơi giải trí ở các nhà văn hóa xã bị hạn chế; các điểm du lịch, tham quan tạm dừng việc đón khách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Năm 2021, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên toàn huyện đạt 42,3% dân số; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 28%; 100% chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt chiến sĩ khỏe.

Thời gian tới, huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực VH-TT, kinh doanh dịch vụ VH, TT và DL trên địa bàn. Duy trì hoạt động văn hóa và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, các loại hình CLB văn hóa - nghệ thuật đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh; giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Khuyến khích, hướng dẫn toàn dân tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19; quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, chú trọng các môn thể thao truyền thống của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không chia phần”. Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch biển Quất Lâm, du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, đúng pháp luật, tích cực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu cho ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cải cách hành chính của chính quyền các cấp. Củng cố, nâng cấp trang thiết bị, cải thiện chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng