Đa dạng hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (VH, ĐA và TL) tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH, TT và DL có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng cho hệ thống ngành văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

CLB văn nghệ xung kích cựu chiến binh quân tình nguyện quốc tế Việt - Lào biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Bài ca kết đoàn” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11).

Để tạo sân chơi cho những người có năng khiếu, đam mê nghệ thuật được rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm học hỏi, hàng năm, Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ nhà văn hoá định hướng phát triển các CLB văn hoá, văn nghệ, đa dạng các loại hình ca - múa - nhạc, thơ, TDTT. Hoạt động của các CLB đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh như: tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu, triển lãm, thuyết trình chuyên đề chính trị - xã hội, khoa học - kỹ thuật, văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng… Hiện tại, Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh đang quản lý 9 CLB văn thể gồm: CLB văn nghệ xung kích cựu chiến binh (CCB) bộ đội Trường Sơn, CLB văn nghệ xung kích CCB quân tình nguyện quốc tế Việt - Lào, CLB văn nghệ dân gian, CLB văn hóa - thể thao, CLB Guitar Thành Nam, CLB Thái cực trường sinh đạo, CLB thơ Non Côi Sông Vị, CLB Thi đàn Thành Nam, Chi hội thơ Đường luật thành phố Nam Định. Bám sát sự chỉ đạo của Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh, các CLB đã dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; năng động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương thức sinh hoạt, phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, sáng tác nghệ thuật; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thúc đẩy hoạt động CLB… Năm 2020, CLB văn nghệ xung kích CCB bộ đội Trường Sơn và CLB văn nghệ xung kích CCB quân tình nguyện quốc tế Việt - Lào đã biểu diễn trên 20 buổi phục vụ các sự kiện, hoạt động của các đơn vị bộ đội, CCB tại nhiều địa phương trong tỉnh; tiêu biểu là chương trình nghệ thuật “Bài ca kết đoàn” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), chương trình văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7), Đại hội đại biểu nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Nam Định và các chương trình gặp mặt truyền thống quân đội, thanh niên xung phong... Với lợi thế nhiều thành viên trong các CLB từng công tác trong ngành Văn hóa của tỉnh nên đã tích cực dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật có chất lượng được đông đảo người xem mến mộ; tiêu biểu như: CLB văn nghệ xung kích CCB bộ đội Trường Sơn có bà Mỹ Hạnh nguyên là nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Nam Định, ông Nguyễn Thế Lạc có nhiều kinh nghiệm biểu diễn văn nghệ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước; CLB văn nghệ dân gian có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu như: NSƯT Tuyết Lành, NSƯT Thanh Thủy, các nghệ sĩ Thanh Quế, Hồng Lê, Kim Oanh... Ngoài ra các CLB còn tích cực truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm kỹ thuật biểu diễn cho các thành viên khác, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong hoạt động của các CLB. Là CLB hoạt động sôi nổi nhất của Trung tâm, mỗi năm, CLB văn nghệ dân gian biểu diễn từ 20-30 buổi phục vụ nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nhiều tiết mục văn nghệ dân gian của CLB đã được khán giả yêu thích như: “Chân quê”, “Mùa trăng Bác Hồ” (hát văn); “Lý trưởng mẹ Đốp”, “Thị Màu lên chùa” (trích đoạn chèo). Năm 2020, CLB đã phục vụ được 28 buổi biểu diễn trong và ngoài tỉnh. Để nâng cao chất lượng hoạt động, ngoài biểu diễn, CLB văn nghệ dân gian còn tích cực sưu tầm các làn điệu chèo, hát văn cổ, viết lời mới, dàn dựng các trích đoạn, tiểu phẩm kịch hát dân tộc có chất lượng; phối hợp với một số trường học trên địa bàn thành phố Nam Định tổ chức biểu diễn các vở chèo đề tài lịch sử để “truyền lửa” đam mê nghệ thuật cho học sinh. Cùng chung mong muốn truyền dạy đam mê nghệ thuật cho thế hệ trẻ, nhiều thành viên CLB Guitar Thành Nam như các nghệ sĩ: Đức Hưng, Ngọc Hùng, Lê Giang… đã tích cực mở lớp giảng dạy, truyền bá kiến thức cũng như tình yêu đối với cây đàn Guitar để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc, định hướng giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cổ điển cho các học viên. Các CLB thơ: Non Côi Sông Vị, Thi đàn Thành Nam, Chi hội thơ Đường luật thành phố Nam Định đã duy trì hoạt động chất lượng xứng danh đất văn Nam Định, đóng góp đáng kể vào đời sống văn hóa văn nghệ địa phương. Trong đó, CLB Thi đàn Thành Nam phối hợp với Thi đàn tỉnh tổ chức giao lưu thơ hàng năm với chủ đề “Thơ tình mùa thu”, xuất bản các ấn phẩm “Nắng thu”; Chi hội thơ Đường luật thành phố Nam Định biên soạn, xuất bản Tập kỉ yếu Hội thơ Đường tỉnh, tích cực tham gia in Tập thơ Đường toàn quốc; CLB Non Côi Sông Vị duy trì xuất bản thường niên Tập san thơ “Non Côi Sông Vị”. Nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, các CLB văn hóa - thể thao, Thái cực Trường sinh đạo thuộc Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của các hội viên, tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT với các CLB cùng sở thích. Ở CLB Thái cực Trường sinh đạo, thực hiện phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống văn hóa, sống có ích”, các hội viên đã tích cực sáng tạo, đổi mới và duy trì hoạt động đều đặn.

NSƯT Kiều Dư, Giám đốc Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh cho biết: Hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ ở Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh ngày càng sôi nổi là do có sự quan tâm chỉ đạo của Sở VH, TT và DL. Cùng với việc quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, định hướng hoạt động CLB; Trung tâm VH, ĐA và TL tỉnh hỗ trợ nơi luyện tập, một số phương tiện kỹ thuật chuyên ngành để các CLB xây dựng các chương trình nghệ thuật theo chuyên đề, có nội dung phong phú, đạt chất lượng góp phần tạo sân chơi bổ ích, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng