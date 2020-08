Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 337/KH-UBND của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Nam Định (giai đoạn 2011-2015); Kế hoạch số 88/KH-UBND của UBND tỉnh về CCHC (giai đoạn 2016-2020), Sở VH, TT và DL đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CCHC; chỉ đạo các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Thiếu nhi đọc sách, báo tại Nhà văn hóa Bô Sơn, xã Yên Thành (Ý Yên).

Trong cải cách thể chế, giai đoạn 2011-2020, Sở VH, TT và DL đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành. Qua 10 năm, Sở VH, TT và DL đã rà soát được 12 văn bản quy phạm pháp luật (2 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 1 văn bản hết hiệu lực một phần, 9 văn bản còn hiệu lực), trong đó có 7 nghị quyết, 5 quyết định; đề nghị sửa đổi và bổ sung 12 văn bản, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước thuộc ngành.

Công tác cải cách TTHC được Sở VH, TT và DL tổ chức thực hiện hiệu quả, tập trung vào các quy trình: cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo quy định; kiểm soát TTHC; công khai TTHC; thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở đã tiếp nhận, rà soát, xây dựng văn bản trình UBND tỉnh ban hành TTHC thuộc phạm vi quản lý các cấp trong lĩnh vực VH, TT và DL. Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở VH, TT và DL. Hiện nay, Sở VH, TT và DL đang thực hiện 141 TTHC, trong đó có 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh do UBND tỉnh công bố. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Sở TT và TT tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.namdinh.gov.vn) cho cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ, cán bộ các phòng có TTHC được giao để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Đến nay, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở cung cấp là: 67 hồ sơ, đạt 53,6% số dịch vụ công thuộc ngành; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ là 628 hồ sơ; số lượng được giải quyết trực tuyến là 350 hồ sơ. Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giai đoạn 2015-2020, nhiều sáng kiến trong CCHC của Sở VH, TT và DL được áp dụng đạt hiệu quả cao như: “Ngày không viết”, “Lập bản đồ quy trình thực hiện TTHC”, “Hỗ trợ, tiếp nhận giải quyết TTHC qua mạng xã hội Zalo”… Các sáng kiến đã góp phần hỗ trợ tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị, doanh nghiệp đến giao dịch, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Sở VH, TT và DL đã rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan. Từ năm 2017 đến nay, Sở đã hoàn thành việc sắp xếp hợp nhất 6 đơn vị sự nghiệp thành 2 đơn vị là Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Tính đến quý I-2020, Sở VH, TT và DL có 9 phòng nghiệp vụ quản lý Nhà nước và 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Từ nay đến cuối năm 2020 tiếp tục sắp xếp hợp nhất Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh; Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh và Trung tâm Đào tạo VĐV Bóng đá tỉnh; chuyển Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh sang đơn vị tự chủ kinh phí chi thường xuyên. Từ tháng 5-2015 đến tháng 5-2020, qua sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, toàn ngành đã tinh giản 31 cán bộ, viên chức; đồng thời rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành được Sở VH, TT và DL chú trọng.

Sở VH, TT và DL luôn chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 4-10-2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012 đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đối với cấp huyện; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 7-7-2017 quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Sở VH, TT và DL phối hợp với Công an tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Công Thương... tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các hoạt động VH, TT và DL và các cơ sở kinh doanh dịch vụ VH, TT và DL trên địa bàn. Từ năm 2011 đến tháng 4-2020, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành 117 cuộc kiểm tra với 3.166 lượt cơ sở, xử lý vi phạm 277 cơ sở, nộp ngân sách Nhà nước hơn 482 triệu đồng. Đối với cải cách tài chính công, Sở VH, TT và DL tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích; thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, quản lý dự án theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, đến nay, việc triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở VH, TT và DL trên phần mềm quản lý văn bản được đảm bảo, tất cả các văn bản đi và đến đều dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng với 2.865 văn bản được gửi, nhận dưới dạng điện tử, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Sau 10 năm thực hiện CCHC của Sở VH, TT và DL đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Các trình tự TTHC được đơn giản hoá, rút ngắn thời gian thực hiện tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Công tác tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tổ chức bộ máy của ngành hoạt động có hiệu quả hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020 của Sở VH, TT và DL vẫn còn một số tồn tại như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cải cách, giảm thiểu TTHC, đặc biệt là TTHC chính liên thông còn hạn chế; một số TTHC chậm được công bố; chức năng nhiệm vụ về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực VH, TT và DL vẫn còn chồng chéo; việc ứng dụng văn phòng điện tử trong chỉ đạo điều hành của một số đơn vị chưa triệt để và toàn diện tính năng, việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 còn mang tính hình thức.

Thời gian tới, Sở VH, TT và DL tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC trong cán bộ, công chức và tất cả các tổ chức, cá nhân để tham gia giám sát việc thực hiện CCHC của ngành. Tổ chức rà soát các văn bản hướng dẫn thực hiện CCHC của Chính phủ, của tỉnh để tránh chồng chéo và triển khai thực hiện đồng bộ tại các địa phương. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC, cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng