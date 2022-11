Vụ Bản thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt

Huyện Vụ Bản có mạng lưới giao thông đa dạng gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; là địa bàn tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và cả nước. Trên địa bàn huyện có 4 tuyến quốc lộ: 10, 21, 37B, 38B với tổng chiều dài khoảng 49km chạy qua, đa phần đi qua các khu dân cư đông đúc lâu đời hoặc mới hình thành giãn cư sau khi có đường. Các đoạn qua khu đông dân cư đều chưa có đường gom, người dân sinh sống ngay sát mép đường, các hoạt đông tham gia giao thông đều trực tiếp từ nhà ra thẳng đường lớn đông xe nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đặc biệt dọc hai bên tuyến Quốc lộ 10 có KCN Bảo Minh, nhiều trường học và khu vực đông dân cư sinh sống nên vào giờ cao điểm mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất cao. Ngoài ra, tuyến đường này được đầu tư từ lâu, thêm vào đó là sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện nên quy mô hiện trạng không còn tương xứng, phù hợp với nhu cầu lưu thông dẫn đến khó khăn về công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), kiềm chế tai nạn giao thông. Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua huyện dài khoảng 14km, trong đó mới có 1,1km đoạn qua các khu dân cư đã làm được đường gom ngăn chặn việc mở đường dân sinh tự phát qua đường sắt không an toàn… Toàn tuyến chạy song song với 2 Quốc lộ 10 và 21 đều có mật độ giao thông cao, nhiều xe cơ giới, tải trọng lớn hoạt động. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của không ít người tham gia giao thông còn thấp, còn vi phạm về trật tự ATGT, nhất là vi phạm các lỗi thường là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng làn đường phần đường, chuyển hướng đột ngột, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trên đường, chở quá khổ, quá tải… Lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường còn mỏng nên nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn huyện luôn thường trực.

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn huyện Vụ Bản góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Huyện uỷ, UBND huyện Vụ Bản đã tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn. Trong đó giải pháp trọng tâm là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện với các sở, ngành chức năng của tỉnh như: Công an tỉnh, Sở GTVT… Ban ATGT huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đoàn thể trong huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng, duy trì viết tin, bài về ATGT và chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn… nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, hàng năm Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 2 đợt cao điểm kiểm tra về công tác đảm bảo trật tự hành lang ATGT trên các tuyến đường. Toàn huyện đã giải tỏa được 575 lượt lều quán bán hàng; 489 biển quảng cáo, chặt 366 cây, bụi cây che khuất tầm nhìn giao thông; 156 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường; tháo dỡ 304 mái che và hàng trăm lối lên xuống vỉa hè đổ bê tông tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tổ chức cho trên 800 hộ dân, doanh nghiệp ký bản cam kết với các nội dung: không chở hàng vượt quá tải trọng xe; không vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán… Bên cạnh đó, huyện Vụ Bản cũng chủ động thực hiện hiệu quả công tác phối hợp xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Huyện đã phối hợp với Sở GTVT xử lý được 4 điểm trên tuyến Quốc lộ 10; lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao trên các tuyến quốc lộ như: Nút giao Quốc lộ 10 và Quốc lộ 37B (ngã tư thị trấn Gôi); Nút giao Quốc lộ 10 và Quốc lộ 37B (nút giao đồng mức với đường sắt); nút giao tại vị trí Km92+100 Quốc lộ 38B, xã Đại An; Ngã tư Đồng Đội - nút giao giữa Quốc lộ 37B và Quốc lộ 38B với tỉnh lộ 486B,... Giao Công an huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, phát hiện và thống kê các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường trục huyện, đường liên xã và các tuyến đường có mật độ giao thông phức tạp trên địa bàn để xây dựng phương án xử lý, bổ sung biển báo, gờ giảm tốc,... khắc phục các nguy cơ mất ATGT. Đến nay đã xử lý được 18 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, sơn kẻ 46 cụm vạch gờ giảm tốc và cắm bổ sung 192 biển báo hiệu ATGT. Ban ATGT huyện đã phối hợp với các đơn vị ngành Đường sắt, Công ty Đường sắt Hà Ninh bổ sung cảnh báo, xây dựng hệ thống cảnh báo tự động tại các vị trí đường ngang qua đường sắt trên địa bàn. Đến nay đã xóa bỏ các lối đi tự phát qua đường sắt ở 2 khu dân cư thuộc địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Gôi là các vị trí có nguy cơ mất ATGT đường sắt cao.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt đó, những năm qua tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn huyện Vụ Bản đã được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức; từ tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi đến gặp gỡ giáo dục cá biệt; tập trung vào số đối tượng thường xuyên tham gia giao thông bằng xe cơ giới như lái xe dịch vụ, xe tải, xe container; các chủ hàng, chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng...; các đối tượng chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật giao thông như học sinh… Từ đó nâng cao nhận thức để dẫn đến thay đổi hành vi, tự nguyện chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT. UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp góp phần đảm bảo trật tự ATGT phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương. Chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường được tỉnh phân cấp; tập trung xử lý kiên quyết các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn và các chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của Công an tỉnh. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát kỹ các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên địa bàn huyện và có biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tổ chức khắc phục, xử lý. Bên cạnh đó, để góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, huyện Vụ Bản đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 10 để giảm tải áp lực giao thông cho tuyến đường chính do có lưu lượng giao thông lớn, phức tạp, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông do mặt đường hiện tại nhỏ so với nhu cầu thực tế, không có dải phân cách, đường gom, giao thông hỗn hợp nhiều loại phương tiện, tốc độ khác nhau và nhiều xe vận chuyển hàng hóa tải trọng lớn hoạt động. Đề nghị ngành Đường sắt phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương có tuyến đường sắt đi qua sớm có giải pháp khắc phục, bổ sung các thiết bị cảnh báo, xây dựng đường gom ven đường sắt để giải quyết dứt điểm việc ngăn lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Thành Trung