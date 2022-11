Thành phố Nam Định xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh, thời gian qua, UBND thành phố Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu phấn đấu đạt mục tiêu 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2022-2025.

Thành phố Nam Định phấn đấu 100% phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024.

Triển khai nhiệm vụ xây dựng phường văn minh đô thị, phường Nguyễn Du đã quán triệt chủ trương, tiêu chí phường văn minh đô thị đến chi bộ, các tổ chức đoàn thể để tạo sự đồng thuận cho cả hệ thống chính trị trong thực hiện. Theo đó, để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Đảng ủy phường lựa chọn xây dựng điểm về tuyến phố văn minh đô thị. Chủ trương này phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân, nên việc triển khai rất thuận lợi, nhanh chóng. Điển hình như chi bộ 4, phường Nguyễn Du, chỉ sau một buổi khu phố tiến hành họp các hộ dân để lấy ý kiến công khai, dân chủ, phương án thực hiện tuyến phố văn minh đô thị đã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, bí thư chi bộ 4 cho biết: Ngay sau khi triển khai, cán bộ chi ủy, tổ dân phố đã tuyên truyền cho nhân dân, vận động các hộ dân đảm bảo việc thu gom, đổ rác đúng quy định; các hộ dân lắp đặt camera giám sát phối hợp hỗ trợ Công an phường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Mô hình đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả. Cảnh quan luôn sạch, đẹp, văn minh khi mọi gia đình có ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, trở thành nền nếp chung của cả khu phố. Ở phường Lộc Vượng, Đảng bộ phường đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và tinh thần tham gia tự quản của nhân dân phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng chí Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Lộc Vượng, cho biết: Nội dung này được lồng ghép vào phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể để phát động trong nhân dân chung tay thực hiện. Trước mắt, phường xác định trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng giao thông sạch, đẹp, an toàn từ trên tuyến đường đến từng khu dân cư đồng thời duy trì tốt tiêu chí vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong xây dựng đô thị văn minh. Bám sát chương trình toàn khóa của Đảng ủy, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức họp cán bộ cốt cán từ phường đến tổ dân phố để triển khai tổ chức thực hiện. Các đồng chí trong tổ công tác, ban chỉ đạo đã bám nắm địa bàn cùng với cán bộ tổ dân phố chỉ đạo, vận động nhân dân tổ chức thực hiện. Công tác trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường được triển khai đến các chi bộ, tổ dân phố; tổ chức ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, đã tháo dỡ các biển quảng cáo đặt sai quy định; xử lý vi phạm hành chính về xả rác thải không đúng nơi quy định.

Thành phố Nam Định đặt ra mục tiêu đến năm 2024 có 100% phường đăng ký đạt chuẩn xây dựng phường văn minh đô thị và lựa chọn xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị. Để đạt mục tiêu này, các phường đang tập trung thực hiện đủ 9 tiêu chí về quy hoạch, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đời sống văn hóa, thể thao... UBND thành phố Nam Định cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan và các phường tập trung quy hoạch tổng thể thiết chế văn hóa cơ sở, rà soát, cập nhật vào quy hoạch chung của thành phố; nghiên cứu, đề xuất đầu tư Nhà nước và xã hội hóa vào thiết chế văn hóa, đồng thời tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách cho các thiết chế văn hóa, quy chế khai thác, quản lý hoạt động cũng như hướng dẫn về cơ chế tự chủ kinh phí... Đến nay, thành phố Nam Định có 137 tuyến phố văn minh đô thị; hơn 90% tổ dân phố, thôn, xóm được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”. Các đơn vị đã được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa” luôn duy trì giữ vững các tiêu chí về xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú, môi trường cảnh quan sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, TUV, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị sẽ góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; lan tỏa nếp sống thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các địa phương xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị có 2 năm để hoàn thành các tiêu chí trước khi được tiến hành đánh giá, bình chọn. Với tiêu chí về thiết chế văn hóa, các phường có thể xem xét giải pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất các khu xen kẹt, các công trình sử dụng không hiệu quả để xây dựng thiết chế văn hóa. Những nơi không có khả năng bố trí quỹ đất, có thể đặt vấn đề với các trung tâm văn hóa hay các thiết chế văn hóa của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể… đóng trên địa bàn chưa sử dụng hết công suất để xây dựng quy chế phối hợp khai thác nhằm mang lại hiệu quả về đời sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các cơ quan, đơn vị tập trung quyết liệt xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố như hè, cống thoát nước đảm bảo mỹ quan và chống ngập úng trên địa bàn. Bên cạnh đó, thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý cáp viễn thông, điểm chờ xe bus, các điểm gửi xe... đảm bảo mỹ quan đô thị; tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường. Tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu trên cơ sở quy hoạch chung thành phố đã được Chính phủ phê duyệt.

Để đạt mục tiêu phấn đấu 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2024, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố Nam Định đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa những kết quả đã đạt được./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn