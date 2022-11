Thanh niên với văn hóa giao thông

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” do Trung ương Đoàn phát động, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông (ATGT) của thanh, thiếu niên và nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ra quân tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xác định mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực về ATGT, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức, duy trì đều đặn và hiệu quả các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATGT, hướng dẫn thực hành lái xe an toàn, tham gia giao thông an toàn tới 100% đoàn viên, thanh, thiếu niên. Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố và Đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ, chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các phong trào, hoạt động sát với thực tế, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT qua các buổi toạ đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi với nhiều hình thức; thực hiện ký cam kết đối với mỗi đoàn viên, thanh niên về việc nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện tốt cuộc vận động “4 không” (không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe; không lạng lách, đánh võng, vượt quá tốc độ khi điều khiển mô tô, xe máy; không cổ vũ đua xe trái phép; không điều khiển mô tô, xe máy khi đã uống rượu, bia); xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Trong 10 năm qua (2012-2022), Đoàn Thanh niên toàn tỉnh phối hợp tổ chức trên 1.100 buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT tới 100% đội ngũ cán bộ Đoàn và trên 80% đoàn viên, thanh niên; đăng tải và chia sẻ trên 15 nghìn bài viết trên các chuyên trang của Đoàn, Hội, Đội các cấp; lồng ghép phát trên 41 nghìn tài liệu, tờ rơi, áp phích, băng rôn tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT tại các trụ sở làm việc của Đoàn, cổng trường và các khu vực đông dân cư. Ngày hội tuyên truyền ATGT cấp tỉnh hàng năm được tổ chức bám sát chủ đề ATGT trở thành điểm nhấn đem lại hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tiêu biểu như Ngày hội “Tuổi trẻ Nam Định xung kích giữ gìn trật tự ATGT năm 2013” với sự tham gia hưởng ứng của trên 5.000 đoàn viên, thanh niên; “Ngày hội tuyên truyền ATGT nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2015” được tổ chức tại tỉnh ta kết hợp gắn biển mô hình “Làng chài ATGT” tại xã Hải Triều (Hải Hậu), trao tặng 1.100 mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Yên Định; tổ chức thành công hội thi “Thanh niên cùng cộng đồng làm giảm tai nạn giao thông”; Ngày hội năm 2020 tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định với chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe” tiến hành thay dầu, kiểm tra miễn phí 3.000 xe mô tô hãng Honda cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Đặc biệt trong 2 năm diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vượt lên những thách thức và khó khăn, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới vừa đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về ATGT trong thanh, thiếu niên vừa tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch. Huyện Đoàn Trực Ninh phối hợp cùng Công an huyện, Công ty TNHH Honda Tiến Lý 4, tổ chức tuyên truyền theo hình thức trực tuyến cho gần 700 đoàn viên, học sinh khối 10, 12 của Trường THPT Lê Quý Đôn về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tham gia làm bài kiểm tra kiến thức về ATGT, thực hành lái xe trên mô hình.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức về ATGT trong thanh, thiếu niên, Đoàn Thanh niên tỉnh còn chú trọng tổ chức các hoạt động thực tế, các mô hình, công trình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Tiêu biểu như 25 đội sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với tổng số 250 đoàn viên, thanh niên tham gia; 373 mô hình “Cổng trường ATGT; 16 mô hình “Bến đò ATGT” tại 10 huyện, thành Đoàn. Định kỳ hàng năm tổ chức 46-54 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 7.000 lượt tình nguyện viên hoạt động tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và các điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia… Ngoài ra, tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngừng đổi mới của thanh niên trong công tác tham gia giữ gìn trật tự ATGT còn được thể hiện ở một số mô hình mới, như: mô hình “Ánh sáng an ninh nông thôn” thắp sáng đường giao thông nông thôn tại huyện Mỹ Lộc và huyện Xuân Trường; mô hình “Gương cầu lồi ATGT” lắp đặt 20 gương cầu tại các điểm giao cắt đường bộ trên 7 xã của huyện Hải Hậu, mô hình “Biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước” tại huyện Nghĩa Hưng. Các mô hình trên đã bước đầu chứng minh được tính ứng dụng thực tế cao, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn, số người tử vong do tai nạn giao thông gây ra.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai kế hoạch đến 100% cơ sở Đoàn trực thuộc, đưa nội dung ATGT vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng, quý, năm của các cơ sở Đoàn và đoàn viên; 100% học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT; 226/226 cơ sở Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp và trật tự ATGT”, “Đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn”. Với hoạt động tích cực tuyên truyền bảo đảm ATGT của các cơ sở Đoàn trong tỉnh sẽ góp phần tạo chuyển biến nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh