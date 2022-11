Phụ nữ Xuân Hòa xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Hòa (Xuân Trường) có tổng số 2.102 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội. Những năm qua, Hội LHPN xã đã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ hội, đồng thời vận động hội viên trong độ tuổi tham gia sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Xuân Hòa (Xuân Trường) tham gia nhảy dân vũ.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN xã luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội. Hàng năm, 100% cán bộ chi, tổ Hội thường xuyên được củng cố, được cử tham gia bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ và các lớp tập huấn do Hội LHPN cấp trên tổ chức. Hội đã xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các chi hội, giữa chi hội với Hội LHPN xã nhằm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm. Cùng với đó, Hội luôn chú trọng thành lập và duy trì có hiệu quả các mô hình tập hợp hội viên như: Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”... Xác định phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Phụ nữ xã đã triển khai nhiều giải pháp, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tổ chức cho hội viên học nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Để giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, Hội Phụ nữ xã tổ chức khảo sát những trường hợp hội viên nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo làm chủ hộ được vay các nguồn vốn của Hội LHPN quản lý, tạo điều kiện cho chị em phát triển sản xuất tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Hội LHPN xã phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác nguồn vốn cho phụ nữ vay vốn; chỉ đạo 100% tổ vay vốn xây dụng quy chế hoạt động của tổ và thực hiện thu tiết kiệm từ thành viên vay vốn Ngân hàng CSXH. Đến nay đã có 6/6 tổ vay vốn thu tiết kiệm, 200/200 thành viên vay vốn tham gia tiết kiệm 100% với tổng số tiền trên 497 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng duy trì và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn và chỉ đạo các tổ trưởng tổ vay vốn quản lý, điều hành và sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích có hiệu quả hàng năm không có nợ quá hạn. Hiện nay, tổng nguồn vốn Hội Phụ nữ xã quản lý có dư nợ trên 9,3 tỷ đồng cho 200 lượt hộ vay. Nguồn vốn từ Quỹ TYM có trên 1 tỷ đồng cho 58 thành viên vay, huy động tiết kiệm trên 743 triệu đồng tại 2 cụm. Nhiều hội viên từ nguồn vốn vay đã tích cực lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao như chị Lê Thị Cam, thôn Đoài Nam chăn nuôi đàn lợn trên 50 con và cấy 7 mẫu ruộng, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng/năm; chị Trần Thị Minh Thuỷ, thôn Đoài Ngoại đầu tư vốn mở xưởng may mặc gia công, tạo việc làm cho trên 20 lao động nữ với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ quan tâm, tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Xuân Hòa còn tiến hành rà soát nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong tháng 10-2022, Hội LHPN xã đã hỗ trợ hoàn thiện xây mới nhà ở cho bà Nguyễn Thị Tửu ở khu dân cư số 11, thôn Tiền Phong. Thực hiện chương trình “mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm động viên, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Hội LHPN xã đã phối hợp với Công an huyện Xuân Trường nhận đỡ đầu 1 cháu ở khu dân cư số 2 thôn Nam Thắng. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua như: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” qua việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội... góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội cũng như của địa phương, Hội LHPN xã Xuân Hoà đã và đang xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ vững mạnh, thời gian tới, Hội LHPN Xuân Hòa tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp… Tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động của Hội nhằm khích lệ, động viên đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Hội LHPN xã cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai, phát động cuộc thi “Các công trình, phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” tới các chi hội và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, duy trì có hiệu quả đề án tuyến đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản; ra mắt mô hình “Chi hội sống xanh” tại 16/16 xóm... Bên cạnh đó, Hội tăng cường khai thác, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH và quỹ TYM; chỉ đạo 100% tổ vay vốn và 100% thành viên vay vốn tham gia gửi tiết kiệm theo quy chế các tổ vay vốn. Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan đến đời sống của phụ nữ; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa