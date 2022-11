Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Xuân Trường

Năm 2022, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Xuân Trường được triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; thực sự trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Lực lượng dân quân cơ động xã Xuân Bắc diễn tập tình huống đánh địch đổ bộ đường không.

Để phong trào TĐQT đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện ban hành nghị quyết, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; đồng thời đưa nội dung thi đua khen thưởng vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm. Kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Hoạt động nổi bật trong phong trào TĐQT của LLVT huyện, đó là đã triển khai thực hiện tốt “3 khâu đột phá” (đột phá về tổ chức, biên chế, về huấn luyện, về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật) tạo sự chuyển biến toàn diện về mọi mặt của LLVT huyện. Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, LLVT huyện đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua đột kích “75 ngày đêm hành động mẫu mực” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, huyện; đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”; phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) đã được triển khai sâu trong toàn LLVT huyện. Trong công tác huấn luyện, LLVT huyện duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn chỉnh, kiện toàn các văn kiện tác chiến, các phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ. Trong năm 2022, Ban CHQS huyện đã tổ chức tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện cũng tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan; tham gia tập huấn các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; tham gia Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, “cơ quan tham mưu giỏi” đã có 2 cá nhân đạt giải Nhất toàn năng; tham gia Hội thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, LLVT huyện đạt giải Ba toàn đoàn; tham gia Hội thao trung đội dân quân cơ động đạt giải Ba toàn đoàn, 1 cá nhân đạt giải Ba.

Điểm nhấn trong phong trào TĐQT ở LLVT Xuân Trường là đơn vị đã đẩy mạnh thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Trong năm, Ban CHQS huyện đã tiếp nhận, quản lý doanh trại chặt chẽ, hiệu quả, đầu tư trên 40 triệu đồng trồng cây xanh, củng cố doanh trại xanh - sạch - đẹp. Đơn vị cũng tiếp nhận, sắp đặt kho vũ khí theo đúng hướng dẫn, đầu tư trên 50 triệu đồng làm mới hệ thống phòng chống cháy nổ đúng quy định, 50 triệu đồng làm giá cơ động xuồng cứu hộ của cơ quan. Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện tốt công tác kỹ thuật, đơn vị tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Hệ thống kho tàng được đầu tư xây mới, cơ quan đã chủ động đầu tư kinh phí làm mới hệ thống giá để vũ khí thiết bị, hệ thống biển bảng nhà kho, dụng cụ phòng chống cháy nổ, hệ thống chống sét, làm mát nhà kho trị giá gần 70 triệu đồng. Cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong bảo quản, giữ gìn vũ khí thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt, quản lý xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp. Trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS huyện phối hợp với phòng y tế huyện tổ chức khám tuyển và xét nghiệm máu cho 260 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022, tuyển sinh quân sự. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly của huyện và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, bảo đảm quân số khỏe 98,8%. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng GD và ĐT huyện đẩy mạnh phong trào “Đồng hành cùng em đến trường” lựa chọn tổ chức ký kết hỗ trợ cho 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2 triệu đồng/cháu/năm học.

Thượng tá Phạm Tuấn Hiệp, Chính trị viên Ban CHQS huyện Xuân Trường cho biết: “Phong trào TĐQT năm 2022 của LLVT huyện đã được triển khai toàn diện, sâu rộng, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc như: thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”. Với những kết quả đạt được, LLVT huyện Xuân Trường được đề nghị Quân khu 3 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2022.

Thời gian tới, LLVT huyện Xuân Trường tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên nắm, dự báo tình hình địa bàn và có đề xuất biện pháp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn